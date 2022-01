Psykologi huomasi lapsettomuusklinikalla ilmiön, joka vaikuttaa vanhemmuushaaveisiin: ”Monelle tulee vinoutunut käsitys vanhemmuudesta”

Viivyttelevä puoliso voi olla lapsihaaveen esteenä. Asiantuntijan mukaan ilmiö on nähtävissä lapsettomuusklinikoilla.

”Saan paljon yhteydenottoja ihmisiltä, jotka toivovat keskusteluapua tilanteessa, jossa puoliso ei halua lasta ollenkaan, tai hän haluaa vielä miettiä asiaa.”

Psykologi, psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti Mirka Paavilainen on tehnyt yli kymmenen vuotta töitä perhesuunnittelun parissa.

Viime aikoina klinikoille on tullut yhä enenemissä määrin naisia, joiden lapsitoive on tyssännyt puolison viivyttelyyn. Samasta huomiosta kertoi aiemmassa jutussamme naistentautien erikoislääkäri Merja Tuomi-Nikula.

Paavilaisen mukaan kyse ei ole pelkästään viivyttelevistä miehistä. Myös naisten voi olla vaikea päättää, haluavatko he vanhemmiksi.

– Työssäni lapsettomuusklinikalla yksin hoitoon hakeutuvien naisten määrä on luonnollisesti korostunut, sillä hoidot yksin eivät ole mahdollisia miehille, Paavilainen muistuttaa.

VAIKKA päätöksenteon vaikeus koskisi kumpaakin sukupuolta, mies voi olla perhehaaveineen naista helpommassa tilanteessa. Munasolujen häviäminen kiihtyy noin 35 vuodesta ylöspäin. Myös miehen hedelmällisyys heikkenee iän myötä, mutta ei samalla tavalla kuin naisella.

– Mediasta tutut raskausuutiset saattavat antaa virheellisen käsityksen, että raskaaksi tulo on mahdollista milloin vain. Suurin osa 43 ja plus -raskauksista tapahtuu kuitenkin lahjamunasolujen avulla. Luomuihmeitäkin tapahtuu, mutta ne ovat yksittäistapauksia, Paavilainen sanoo.

Naisille hedelmällisyyden faktat eivät tule yleensä yllätyksenä. Miesten kohdalla tilanne voi olla toinen.

– Miehet eivät ole välttämättä ihan sisäistäneet sitä, että kun lähestytään neljää kymppiä, naisten mahdollisuudet lisääntymiseen heikkenevät, Paavilainen sanoo.

"Vinoutunut käsitys vanhemmuudesta”

Haluttomuus yhtyä puolison lapsihaaveisiin voi tietenkin johtua siitä, että kumppani ei todella halua lasta. Tämä on tärkeä tiedostaa, sillä yhdenkään lapsen ei tulisi joutua syntymään perheeseen, johon hän ei ole tervetullut molempien vanhempien mielestä.

Toisaalta viivyttelyssä voi olla kysymys siitä, ettei vanhemmaksi halua ryhtyä ennen kuin on asiasta sataprosenttisen varma. Paavilaisen mukaan ajatus on epärealistinen.

– Sellaista tilannetta ei välttämättä ole tulossa, että vanhemmuus alkaisi joku päivä vaikuttaa pelkästään ehdottoman hyvältä.

Viivyttelyssä voi olla kysymys siitä, ettei vanhemmaksi halua ryhtyä ennen kuin on asiasta sataprosenttisen varma. Paavilaisen mukaan ajatus on epärealistinen.

Viivyttelyssä voi olla kysymys myös niin sanotusta välttämiskäyttäytymisestä, jota ohjaa pelko.

– Ihminen voi pelätä, ettei ole vanhempana riittävä, tai että kaikki mahdollinen oma viedään lapsen mukana pois. Moni pelkää, että on seuraavat kymmenen tai 20 vuotta täysin uupunut.

Paavilainen arvelee, että pelkoja lietsovat yhteiskunnallisen ilmapiirin lisäksi ”tyypilliset työpaikkapuheet”. Kahvitauoilla suitsutetaan harvemmin arjen ihania hetkiä, mutta sen sijaan manataan korvatulehduskierrettä, huonoja yöunia tai teinin kiukuttelua.

Valitus ei kuitenkaan anna koko kuvaa vanhemmuudesta.

– Niiden kautta monelle tulee vinoutunut käsitys vanhemmuudesta ja siitä, mitä se edellyttää, Paavilainen kertoo.

Surullisimmillaan lapsihaaveet kariutuvat

Vaikka vaikeiden tunteiden välttely on inhimillistä, liian pitkään päätöstä vanhemmuudesta ei voi viivyttää.

– Jos nainen on yli kolmekymppinen ja on sitä mieltä, että lapsiasiaa pitää edistää, hän on todennäköisesti ihan oikeassa. Miehenä lähtisin silloin miettimään, onko lapsettomaksi jääminen oikeasti arvojen mukainen ratkaisu, vai pelon ohjaamaa, Paavilainen kertoo.

Mikäli aihe on liian vaikea käsiteltäväksi kahden kesken, voi pariskunta ottaa yhteyttä psykologiin tai pariterapeuttiin. Ulkopuolisesta avusta on apua tilanteissa, joissa keskustelu junnaa kahden kesken samoja uria.

Terapeutin pakeilla solmut voivat avautua, tai sitten eivät.

– Joskus käy niin, että lapsi ei ole omien arvojen mukainen ratkaisu. Jos toinen pariskunnasta kuitenkin pitää vanhemmuutta omien arvojensa kärkipäässä, päädytään tässä tilanteessa monesti eroon, Paavilainen kertoo.

Mahdollisia pelkoja terapeutti osaa sen sijaan lieventää usein hyvin.

– Osa päätyy ajattelemaan, että ehkä vanhemmuutta voi sittenkin yrittää, vaikka siihen liittyy myös epävarmuutta ja pelkoja.

Itsellisiksi äideiksi

Mirka Paavilainen muistaa uraltaan monta tarinaa, joissa nainen on päätynyt tekemään lapsen eron jälkeen yksin, kun kumppani ei ole halunnut lasta.

Itsellisen äitiyden tie ei kuitenkaan ole kaikkia varten.

Toisinaan käy niin, että viivyttely lapsiasiassa johtaa suhteen kariutumiseen, mutta uutta kumppania ei löydykään. Jos itsellinen äitiys ei ole vaihtoehto, voi suru lapsettomuudesta olla musertava.

– Näissä tapauksissa merkityksen löytyminen muualta voi olla työn takana. Se on totta kai mahdollista, mutta prosessi saattaa olla pitkä ja vaatia tosi paljon surun työstämistä, Paavilainen sanoo.

Lapsen saaminen vanhemmalla iällä voi olla mahdollista myös lahjamunasolujen avulla. Julkiselle puolelle ei kuitenkaan enää pääse hoitoihin, kun nainen on täyttänyt 40.

Joidenkin kohdalla hoitoja jatketaan, mutta hoitoon on pitänyt hakeutua hyvissä ajoin ennen kuin täyttää 40 vuotta.

