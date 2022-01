Haluatko saada rahaa lastenvaatteita myymällä? Näillä tuotteilla on menekkiä, eikä merkki aina vaikuta, kauppias kertoo

Lastenvaatteilla voi tienata hieman ylimääräistä, eikä merkillä ole väliä. Jätä kuitenkin myyntikassista tietyt tuotteet, joiden menekki ei ole hyvä.

Jo isoksi kasvaneen lapsen vaatteita on kertynyt kaapin pohjalle valtava kasa.

Luopua niistä ei raaskisi, sillä vaatteet kantavat mukanaan muistoja ajasta, jota ei saa takaisin.

Jos ajatuksena on kuitenkin saada tarpeettomista tekstiileistä rahaa, kannattaa lastenvaatteet laittaa myyntiin mahdollisimman pian, kun ne ovat käyneet omalle lapselle pieneksi.

Aikarajana voi pitää viittä vuotta, kertoo second hand -lastenvaateketju Kidian toimitusjohtaja Anu Mäkinen. Vuosikymmenen vanha vaateparsi ei kiinnosta ostajia samalla tapaa kuin tuore.

– Lisäksi vaatteet eivät aina kestä pitkäaikaista säilömistä. Kulahtanutta vaatetta ei yleensä saa kaupaksi, Mäkinen opastaa.

Tietyissä tapauksissa vanhakin vaate voi olla hitti myyntikojulla. Etenkin hyväkuntoiset ja neutraalinsävyiset vaatteet, kuten vaikkapa collegehousut ja -paidat, kiinnostavat.

–Nyt haetaan maanläheisiä sävyjä. On tavallista, että lasten ja aikuisten tyyli on lähentynyt toisiaan, Mäkinen vinkkaa.

Perinteisille eläinkuosille ja satuhahmoille riittää toki yhä ottajia.

– Lapset rakastavat usein televisiosta tuttuja hahmoja, kuten Ryhmä Hauta tai Frozenia.

Vauvanvaatteet suurin hitti

Jos lastenvaatteita myy rahanteko mielessä, kannattaa myyntikassista unohtaa retrovaatteet eli 1990-luvun tai tätä vanhemmat tuotteet, fleecet, joiden suosio on laskussa sekä vähänkin kulahtaneet vaatekappaleet.

Hyvä uutinen on, ettei merkillä ole väliä.

– Merkkivaateharrastus on tiettyjen piirien marginaalisempi juttu. Riittää, että vaate on hyvässä kunnossa, eli värit ovat säilyneet hyvinä, irtolangat eivät repsota ja vaatteen muoto on säilynyt, Mäkinen opastaa.

Lapsille on myös tärkeää, että vaate tuntuu päällä hyvältä.

Helpoimpia myytäviä ovat vauvojen vaatteet, joille kysyntää on ”valtavan paljon”. Vauvat kasvavat nopeasti, ja lyhyen käyttöikänsä takia vauvanvaatteet myös pysyvät hyväkuntoisina. Hyvälaatuinen vauvanvaate saattaa nähdä useampia käyttäjiä elinikänsä aikana.

– Toisaalta vauvanvaatteita ostavat asiakkaat ovat myös kaikkein vaativimpia. Omalle pikkuiselle vauvalle ei haluta mitä tahansa.

Nämä merkit säilyttävät arvonsa

Vaikka tunnettu brändi ei ole välttämättömyys, saattaa se helpottaa kaupantekoa.

Mäkinen on huomannut, että osa vanhemmista ostaa tarkoituksella arvokkaampia lastenvaatteita, joiden arvo säilyy hyvänä vielä silloinkin, kun ne laittaa myyntiin.

Kotimaisista merkeistä Kaiko, Gugguu ja Metsola ovat ”tosi suosittuja”, ja ulkomaisista merkeistä muun muassa Mini Rodinilla ja Bobo Chosesilla riittää ottajia.

Suosiota voi lisätä myös hittimateriaali. Sellainen on vaikkapa merinovilla, jota moni etsii tällä hetkellä innokkaasti.

– Jos vaikkapa kotimaisen Ruskovillan haalarin löytää kirpputorilta alle kympillä, siitä voi saada jälleenmyynnissä useamman kympin, Mäkinen kertoo.

Arvokkaidenkin merkkien kohdalla pätee sama sääntö kuin muiden lastenvaatteiden kanssa.

– Kehotan myymään vaatteet eteenpäin heti, eikä kolmen vuoden päästä. Tavaraa tulee kierrättää sitä mukaan, kun se jää pieneksi.

Sillä ei ole väliä, onko myytävä tuote pusakka, housut tai kenkäpari. Lastenvaatteille riittää tuotteesta riippumatta ottajia myös second handina.

Valitse myymiselle paras ajankohta

Ennen kuin lastenvaatteen laittaa myyntiin kirpputorille, sosiaaliseen mediaan tai second hand -liikkeeseen, on hyvä miettiä, onko ajankohta oikea.

Tammikuu on huono aika myydä talvivaatteita, sillä kuumin toppavaatesesonki on jo ohi. Sen sijaan helmikuussa voi olla hyvä hetki laittaa myyntiin kevätkauden tuotteita, kuten kura- ja välikausivaatteita.

– Periaate on se, että paras aika myydä on pari kuukautta ennen kuin varsinainen tarve alkaa.

Yksi tuoteryhmä menee tosin kaupaksi, oli vuodenaika mikä tahansa.

– Lasten kumisaappaille riittää ottajia.

Ennen myyntiin laittamista, kohtelias myyjä pesee ja silittää vaatteet myyntikuntoon. Parhaan hinnan saa yleensä se, joka on pitänyt vaatteista hyvää huolta jo niiden elinkaaren aikana.

– Tämä tarkoittaa pesemistä ohjeen mukaan ja tietyt värit erikseen. Näin värit säilyvät parhaiten.