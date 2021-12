Joulutarinakalenteri 25: Punapukeiset vangitut ukkelit tuijottivat kuin sanoen: Vapauttakaa meidät!

Joskus 50 vuotta sitten jotkut tärkeät ihmiset päättivät, että ei juhlita enää mitään juhlia, eikä käydä koulussa, kirjoittaa Klaara, 11.

Olemme julkaisseet aattoon asti Joulutarinakalenterissa joka päivä alakoululaisen kirjoittaman joulutarinan. Joulupäivänä julkaisemme bonuksena Klaara Teivaalan, 11, tarinan, joka sekin on Ilta-Sanomien järjestämän kirjoituskilpailun satoa.

Nyt on jouluaatto. Mutta ei sillä ole väliä, koska joulua ei enää juhlita. Joskus 50 vuotta sitten jotkut tärkeät ihmiset päättivät, että ei juhlita enää mitään juhlia, eikä käydä koulussa.

Syynä siihen oli se, että kaikki voisivat keskittyä työntekoon, eikä mikään häiritsisi sitä. Joten nyt myös lapset käyvät töissä.

Nyt kerron vähän itsestäni. Nimeni on Elli ja olen 12-vuotias. Olen töissä autotehtaalla. Olen siellä testaaja. Testaaja tarkoittaa sitä, että koeajan autoja ja katson, toimiiko ne. Se on aika vaarallista. Myös paras kaverini on testaaja. Hänen nimensä on Kaisla.

Eli, tänään autotehtaalla joku vanhempi poika kertoi tarinoita Joulupukista ja Korvatunturista. Minun ja Kaislan mielestä kuulosti hienolta, että joku vanha mies antaisi vain lahjoja.

Tiesimme kuitenkin, että niin ei tulisi tapahtumaan. Meillä oli aamupäivä vapaata, mutta iltapäivällä meidän piti testata jotain autoa, joka siirsi matkustajat hetkessä minne tahansa.

Kun iltapäivä koitti, pomomme näytti meille sen uuden auton, jota meidän kuuluisi testata. Auto näytti hyvin modernilta ja tehokkaalta. Meillä oli vain yksi ohje: Päättäkää mihin haluatte siirtyä, painakaa punaista nappia ja jos se onnistuu, mahtavaa! Jos taas ei, voi voi. Voi voi tarkoitti luultavasti meidän kohdallamme kuolemaa. Eli toivottavasti auto toimisi.

Kun istuimme testiautoon, Kaisla kysyi innoissaan:

– Matkustetaanko Korvatunturille?

– Nääh, eihän sitä edes ole olemassa, sanoin epäilevästi.

– Siinä se ainakin nähtäisiin, Kaisla suostutteli.

– No, okei sitten, myönnyin.

Kyllä, kun Kaisla jotain päättää, hän pitää siitä kiinni. Joten kerroimme autolle, mihin haluamme mennä ja painoimme punaista nappia. Auto hurisi ja pärisi. Kun se kilahti, olimme perillä.

Astuimme ulos autosta ja näimme valkoisen maailman. Se oli kaunis. Näimme myös muutaman talon, jotka näyttivät hassuilta.

– Mitä ihmettä nuo ovat? Kaisla uteli ja osoitti sormellaan pieniä, harjakattoisia punaisia mökkejä.

– Taloja, luulisin, veikkasin epävarmasti.

– Tuo materiaali näyttää vain niin oudolta, Kaisla mietti.

– Niin, ei näytä betonilta, minäkin ihmettelin.

Vaikka talot näyttivät oudoilta, juoksimme silti katsomaan, mitä siellä oli. Olimme aika varmoja, että ovi olisi lukossa. Mutta kun avasimme ovea, se aukesi narahtaen. Kurkkasimme sisään ja näimme jotain kummallista ja hirveää.

Siellä oli noin kymmenen parrakasta ukkelia, joiden kädet ja jalat olivat sidottu, myös heidän suunsa oli peitetty. Ukkelit olivat aika pieniä, mutta yksi, luultavasti heidän johtajansa oli paljon isompi kuin muut. Hänellä oli punaiset vaatteet ja iso parta. Kaikki ukkelit katsoivat meitä anovasti ja heidän silmänsä tuntuivat sanovan: vapauttakaa meidät!

Katsoimme Kaislan kanssa epävarmoina toisiimme, mutta kuin sanomattomasta sopimuksesta aloimme avata ukkeleiden siteitä.

Kun olimme saaneet kaikki siteet pois, ukkelit esittäytyivät ja kertoivat olevansa tonttuja. Heidän johtajansa nimi oli Joulupukki. He kertoivat, miten he olivat ennen joka joulu jaelleet lahjoja kilteille lapsille, kunnes joulu oli kielletty ja heidät sidottiin tänne. Siitä lähtien he olivat kököttäneet täällä. Me olimme ensimmäiset ihmiset, jotka olivat käyneet täällä.

Kun he olivat kertoneet oman tarinansa, me kerroimme myös meidän tarinamme. Selitimme, keitä me olimme ja miten päädyimme tänne. Kun selvisi, että oli jouluaatto, tontut ja Joulupukki kauhistuivat. He alkoivat sählätä jotain ja Joulupukki huusi:

– 150 nukkea, 200 pikkuautoa, 400 nallekarhua!

Tunnin päästä he olivat valmiita. Joulupukki kysyi:

– Haluatteko te tulla mukaan? Katsoimme Kaislan kanssa kysyvinä toisiimme ja nyökkäsimme. Joulupukki vihelsi ja eteemme juoksi otuksia. Ne olivat kuulemma poroja. Tontut valjastivat porot auton näköiseen härveliin.

Tontut selittivät, että se oli reki. Astuimme reen kyytiin ja reki nousi ilmaan. Näin koko maailman! Tontut ja Joulupukki heittivät lahjat ja huusimme kaikki:

– Hyvää joulua!

Klaara Teivaala, 11, Helsinki