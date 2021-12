Koskettava kirjoitus on liikuttanut monia somessa: "Kirje sinulle, joka odotat aikuista lastasi jouluksi kotiin..."

Yhdenvertaisuuskouluttajan kirje kehottaa pohtimaan kipeitäkin kysymyksiä.

– Ketä odotat jouluksi kotiin? Odotatko ihmistä, jonka luulet tuntevasi? Voi olla, että odotat lasta, joka ei ole pitkään aikaan enää ollut lapsi vaan onkin nyt aikuinen, ja on tehnyt aivan erilaisia valintoja, kuin mitä sinä halusit hänen tekevän.

Aktivisti ja yhdenvertaisuuskouluttaja Javiera Marchant Adeo kirjoitti näin kirjeeseen, jonka hän julkaisi hiljattain instagram-tilillään @javieramarchantadeo. Javiera kirjoitti samaisen kirjeen alkuperäisen version jo muutama vuosi sitten joulun alla.

Kirje on otsikoitu: Kirje sinulle, joka odotat aikuista lastasi jouluksi kotiin.

Kirjoitus koskettaa kaikkia heitä, jotka kokevat joulun vieton vanhempiensa tai sukunsa kanssa ahdistavaksi ja kuormittavaksi. Kokemuksen taustalla voi olla esimerkiksi seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen tai tarve keho- ja ruokarauhalle.

Liäksi Javieran kirjeellä on sanoma myös vastapuolelle: niille vanhemmille, jotka odottavat aikuisia lapsiaan kotiin, mutta joutuvat pettymään.

– Mietin teitä, joille ehkä tänä jouluna tuleekin viesti: vietän jouluni nyt muualla, hän kirjoitti kirjeessään.

” Minulla on ystäväpiirissäni paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät tänäkään jouluna mene vanhempiensa tai sukulaistensa luokse, koska siellä ei ole heille turvallista.

Syitä sille, miksi joulun vietosta vanhempien kanssa kieltäydytään, on monia. Kaikki eivät syystä tai toisesta koe oloaan kotoisaksi, vaikka he olisivat kotona.

Kirjeen sanoma onkin se, että jouluun liittyy paljon odotuksia, jotka kuvaavat vain murto-osan todellisuudesta.

– Minulla on ystäväpiirissäni paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät tänäkään jouluna mene vanhempiensa tai sukulaistensa luokse, koska siellä ei ole heille turvallista, kirjeessä lukee.

Kirje kosketti monia henkilökohtaisesti

Moni postauksen lukenut on pystynyt samaistumaan Javieran ystävien kokemuksiin. Hän kertoo, että postausta on jaettu somessa sadoittain ja moni on tullut myös henkilökohtaisesti puhumaan ja jakamaan ajatuksiaan.

– Olen saanut paljon viestejä ihmisiltä siitä, kuinka olen onnistunut sanallistamaan heidän kokemuksiaan. Monelle juuri joulu on ollut se viimeinen kerta, kun he ovat tavanneet perhettään, Javiera sanoo.

” Monelle juuri joulu on ollut se viimeinen kerta, kun he ovat tavanneet perhettään.

Kaikille joulu ei siis merkitse iloista joulumieltä ja rauhallista yhdessäoloa perheen ja suvun kesken. Todellisuudessa joulu voi olla monille yksi vuoden raskaimmista ajanjaksoista, josta palautuminen vie pitkään. Siksi on voi olla helpompaa kieltäytyä kutsusta.

Rakkaus ei aina riitä, kirjeessä sanotaan myös.

Kyse on ihmisoikeuksista

Javieran mukaan aikuiselle lapselle kotona oleminen voi tuntua ahdistavalta, jos vanhemmat eivät hyväksy tai ymmärrä esimerkiksi tämän poliittisia mielipiteitä, elämäntapaa, ulkonäköä, seksuaalista suuntautumista, sukupuolta tai rakkauselämään ja perheen perustamiseen liittyviä arvoja.

Silloin on vain luonnollista, että joulun haluaa viettää sellaisten ihmisten seurassa, jotka saavat olon tuntumaan hyväksytyltä, rakastetulta ja turvalliselta – ilman ehtoja.

” Ymmärrä, että hänellä on oikeus elää sellaisena kuin hän on. Myös jouluna, myös sinun luonasi.

Tästä syystä Javiera haluaa muistuttaa, että tärkeintä on ymmärtää ja kunnioittaa sitä, kuka se lapsi, joka ei halua jouluksi kotiin, pohjimmiltaan oikein on. Kyse on jokaiselle kuuluvista ihmisoikeuksista, joiden tulisi toteutua vuoden jokaisena päivänä.

– Se, kuka aikuinen lapsesi on, ei ole asia, mistä voi neuvotella. Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys. Ymmärrä, että hänellä on oikeus elää sellaisena kuin hän on. Myös jouluna, myös sinun luonasi, Javiera kirjoitti.

Avoin keskustelu kannattaa jo hyvissä ajoin ennen joulua

Javiera korostaa kirjeessä, että sen sijaan, että keskittäisi kaiken energiansa joulun valmisteluun suunnittelemalla juhlaruoat viimeisen päälle, siivoamalla ja koristelemalla vimmatusti, kannattaa pysähtyä miettimään, miten joulusta saisi mahdollisimman turvallisen kaikille perheenjäsenille.

– Jos oma lapsi ei haluakaan viettää joulua yhdessä, kannattaa jättää odotukset normien mukaisesta joulusta vähemmälle ja pohtia, millainen oma lapsi todellisuudessa on. Se vaatii tunnetaitoja, eli kykyä puhua omista tunteistaan, Javiera sanoo.

Suhde vanhempien ja lasten välillä muuttuu

Parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Minna Oulasmaa kertoi aikaisemmassa Ilta-Sanomien jutussa, että vanhempien ja lasten suhde on hyvin herkkä säröille ja voi vaikuttaa merkittävästi molempien osapuolten hyvinvointiin. Siksi avoin keskustelu, tunteiden ja toiveiden ilmaiseminen sekä kunnioitus heidän välillään ovat erityisen tärkeitä muistaa läpi elämän.

Lue lisää: Miksi pinna kiristyy omien vanhempien kanssa vielä aikuisenakin? Terapeutilla on vastaus

– Vanhempien ja aikuisten lasten suhde on koko ajan muutoksessa. Samaan aikaan taustalla on koko yhteinen historia, biologia, kiintymys ja hyväksyntä. Jos suhteeseen tulee säröjä ja konflikteja, ne voivat vaikuttaa merkittävästi osapuolten hyvinvointiin, Oulasmaa sanoi jutussa.

” Kysy, minkälaisen joulun hän haluaa? Minkälainen olisi hänelle turvallinen joulu? Mitä sinun tulisi oppia, jotta aikuinen lapsesi haluaa viettää joulun kanssasi?

Javierasta olisi hyvä istua jo hyvissä ajoin ennen joulua alas keskustelemaan molemminpuolisista toiveista ja tarpeista jouluun liittyen, jos puheyhteys on erimielisyyksistä huolimatta vielä tallella. Javierasta on tärkeää, että molemmat osapuolet kuuntelevat toisiaan ja kunnioittavat toistensa mielipiteitä.

– Sinun ei tarvitse tietää kaikkea, mutta sinä voit kysyä. Kysy, minkälaisen joulun hän haluaa? Minkälainen olisi hänelle turvallinen joulu? Mitä sinun tulisi oppia, jotta aikuinen lapsesi haluaa viettää joulun kanssasi? Tee sitten aito yritys luoda sellainen joulu, mutta tee se hänen tai heidän kanssaan yhdessä, Javiera kirjoitti postauksessa.

Myös kielteinen vastaus tulisi hyväksyä. Syyllistäminen siitä, että toinen on vastahakoinen viettämään yhteistä aikaa, on yksi pahimmista mokista

Toimintatapoja muuttamalla ja omaa läheistään kunnioittamalla tilanne saattaa nimittäin olla seuraavana vuonna jo toinen, vaikka haavat eivät vielä heti umpeutuisikaan.

– Ehkä ensi jouluna vuonna 2022, kun uudemman kerran kutsut aikuisen lapsesi kylään, vastaus onkin varovaisen myöntävä, kirjeessä lukee.

Lue lisää: 50-vuotias mies avautuu vaietusta aiheesta: ”Olen isätön, vaikka minulla on isä”