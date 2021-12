”En ole viettänyt jouluja vuoden 2000 jälkeen” – lukijoiden joulumuistot, joita ei ole ikävä

Joulu voi olla rauhan ja rakkauden juhla, tai sitten kaikkea muuta. Ilta-Sanomien lukijat avautuvat ikävimmistä joulumuistoistaan.

Oi jouluyö, juhlayö.

Ei ole sattumaa, että osa meistä suhtautuu jouluun kuin pakolliseen pahaan. Vuoden pimeimmän ajanjakson juhla voi nostaa pintaan kurjia lapsuusmuistoja ja perheen sisäisiä jännitteitä.

Ilta-Sanomien lukijat muistelevat jouluja, jolloin kaikki ei mennyt putkeen.

Ex makasi ja odotti palvelua

Suku on pahin, kuuluu sanonta.

Letkautuksessa lienee perää, sillä monelle nimenomaan sukulaisten näkeminen jouluna tuottaa harmaita hiuksia.

– Jouluna saapui ilkeä, nokanvartta pitkin katsova suku anoppeineen ja kurittomine penikoineen. Saivat viimein porttikiellon. Toinen puoli sukua juhli keskenään. Kuulimme tästä aina jälkikäteen. Niihin juhliin ei kutsua tullut, en tiedä miksi, kertoo yksi lukijoista.

– Kun olin vielä naimisissa, exäni saattoi vain maata koko joulun ja odottaa täyttä palvelua. Kuusen koristelukin oli hänelle liikaa. Jos erehdyin kutsumaan vieraita, hän veti showta, jossa minä palvelin häntä ja hän viihdytti vieraita. Tämä vahinko tapahtui tasan kerran. Sen jälkeen meille ei tullut yhtään vierasta niin kauan kuin avioliitto kesti, kertoo toinen.

"Joulut olivat yhtä huutoa”

Alkoholin käyttö on pilannut monen lapsen joulurauhan. Tarinat ovat surullista jaettavaa.

– Joulut olivat yhtä hemmetin huutoa. Vanhemmat tykkäsivät kovasti keskarista ja sitä sitten imivät itsensä pullolleen. Meillä julistettiin joulurauhan sijasta jouluräyhä. Aikuisena olen sitten saanut viettää juurisellaisia jouluja kuin olen halunnutkin. Lähinnä joulu on rauhoittumista, leffojen katselua ja karkin mässäämistä.

– Voi sitä alkoholinhuuruista joulua vuodesta toiseen. Siitä kärsineenä en ole samaan sortunut oman perheeni kanssa.

"Joulu meni kuulemma pilalle takiani”

Joulu matkoilla, ystävien kesken tai yksinään kotona ilman tekemistä. Moni viettää joulua nykyään omalla tavallaan.

Perinteistä poikkeaminen ei kuitenkaan kaikkia miellytä.

– Kun joulu lähestyi vuonna 1993, päätin etten juhli joulua. Kerroin päätökseni perheelleni ja lähimmille ystävilleni. Voi sitä kummastelun, ivaamisen ja jopa raivoamisen määrää. Kaikkien joulu meni kuulemma pilalle minun takiani. Ellen palaisi ruotuun seuraavana jouluna, saisin häädön lapsuudenkodistani. Välit vanhempiini olivat olleet tulehtuneet jo aiemmin, joten muutaman kuukauden kuluttua muutin pois lapsuudenkodistani toiselle paikkakunnalle.

Joululahjan puutteesta sukeutui riita

Kulutuskriittisinä aikoina lahjaton joulu voi olla hyvä valinta, mutta pettymys voi olla suuri, jos lahjaa odottaa turhaan. Näin kävi yhdelle Ilta-Sanomien lukijalle.

– Neljä vuotta sitten mieheni oli unohtanut hankkia minulle joululahjan. Olin vain pikkuisen pettynyt. Äitini sen sijaan suuttui puolestani niin kamalasti, että mies ja äiti rupesivat huutamaan ja uhittelemaan toisilleen. Tuolloin kolmevuotias lapsemme ei onneksi muista tapausta, mutta minua pelotti hetken, kuten aina, kun läheiseni alkavat huutaa toisilleen.

Äiti raatoi itsensä väsyksiin

Moni muistaa joulun aikana, jolloin nimenomaan perheen äiti on joutunut venymään turhan paljon.

– En ole viettänyt jouluja vuoden 2000 jälkeen. En tykkää, en kaipaa. Muistan jo 1980-luvun lopusta äidin väsymisen. Jotenkin ne joulut loppuvat jo silloin.

Jouluaterialta suoraan päivystykseen

Jouluna sattuu ja tapahtuu. Joku syö itsensä ähkyyn, toinen loukkaa itsensä muuten vaan.

– Viime jouluna liukastuin joulusaunassa ja istahdin jalkani päälle sillä seurauksella, että isovarvas murtui. No ei kun päivystykseen, kun jouluateria oli syöty. Päivystävä lääkäri oli sitä mieltä, että hiusmurtuma vaan, eikä kuvata vaan teipataan. Kipu oli sietämätön. Joulun jälkeen menin yksityiselle. Varvas kuvattiin ja se oli tohtorin mukaan murusina.

Ateriat vääriin suihin

Jouluaterioita valmistetaan pitkään ja huolella, usein viikkoja ennen jouluaattoa. Yllätys voikin olla melkoinen, jos kallisarvoinen ruoka menee täysin väärään osoitteeseen.

– Riisipuuro oli ulkona jäähtymässä. Koira reppana makaili sitten lopun päivää ähkynä omissa oloissaan.

Metallinen kuusenjalka ei pystynyt pidättelemään kuusta pystyssä, vaan kuusi kaatui kilisten.

Koirista ja kissoista voi olla harmia myös kuusen kanssa.

– Kissa ja koira ottivat kunnon vauhdin keittiöstä ja kaarsivat päin joulukuusta. Metallinen kuusenjalka ei pystynyt pidättelemään kuusta pystyssä, vaan kuusi kaatui kilisten. Tietenkin vedetkin olivat pitkin lattioita. Onneksi eläimet eivät ihmeen kaupalla astuneet lasinsiruihin. Meillä oli sitten sähkökynttilätön kuusi karvakaverusten kanssa.

Aikuisena voi tehdä toisin

Toisinaan lapsuuden joulukokemukset toimivat polttoaineena uusien, omien jouluperinteiden synnyttämiseen.

Useampi lukija kertoo, että viettää joulunsa aivan eri tavalla kuin lapsena.

– Vanhemmat ja isovanhemmat rehkivät itsensä jouluna läkähdyksiin. Paljon ja kaikkea piti tehdä ihan itse aattona. Oli ruoanlaitot, kuusen haku, kinkun paisto, joulusauna. Pitihän taloon leipoa vielä pullantuoksukin. Olen hyödyntänyt raskaimmat kokemukset. Ruokalistamme on yksinkertainen, osa on hankittu valmisruokana ja kuusi on laitettu jo aiemmin.