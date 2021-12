Joulutarinakalenteri 22: Joulumieli oli kadonnut – pöydässä vain seitankinkkua ja vihreää teetä

Joulumielen levittämisurakka oli Sallalle ja pukin tyttärelle iso, mutta se kannatti, kirjoittaa Ninni, 10.

Julkaisemme aattoon asti joka päivä alakoululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Ninni Nevalaisen, 11, tarina, joka on Ilta-Sanomien järjestämän kirjoituskilpailun satoa.

Vuonna 2121 autotiet ovat talon katoilla ja puutarhat ovat talon seinissä, mutta joulumieli oli kadonnut. Jouluna tarjoiltiin vain seitankinkkua ja vihreää teetä. Eräs tyttö asui korkeassa kerrostalossa, jossa oli 1065 kerrosta. Tytön nimi oli Salla. Hän rakasti joulua. Paitsi, että hän ei pitänyt nykyjoulusta. Hän piti vanhoista tarinoista, jotka olivat 100 vuotta vanhoja.

Tonttuvuorella asui Joulumieli. Joulumieli oli joulupukin tytär ja oli siksi suosittu. Mutta hän oli kyllästynyt siihen, että ihmiset olivat miltei unohtaneet joulun ja joulumielen. Niinpä hän karkasi etsimään lasta, joka uskoisi joulun ihmeisiin.

Hän otti mukaan mönkijän, rinkan, karvalakin, kuksan sekä muorin puuroa. Hän kulki pitkään, kunnes saapui kaupunkiin, joka oli sama kuin Sallan kotikaupunki. Joulumieli näki suuren kerrostalon, jossa oli upeat jouluvalot.

Joulumieli kurkisti ikkunasta ja näki hienosti ja runsaasti koristellun huoneen. Hän hiippaili avonaisesta ikkunasta sisään. Joulumieli näki kun Salla kirjoitti kirjettä joulupukille.

– Vihdoinkin joku joka uskoo jouluun! Joulumieli sanoi iloisesti.

Salla säpsähti.

– Kuka sinä olet? Ja mitä teet täällä? Ja miten pääsit tänne? Salla kysyi ääni väristen. Salla tuijotti Joulumieltä pitkään, kunnes Joulumieli sai suunsa auki.

– No, tota noin tulin kysymään, että haluaisitko tulla levittämään joulumieltä? Joulumieli kysyi.

– Oikeastiko? Salla kysyi hymyillen.

– Joo ihan oikeasti! Me menemme ensin länteen, sitten etelään ja sitten itään ja lopuksi pohjoiseen. Joulumieli sanoi osoitellen kompassinsa avulla eri ilmansuuntia.

He lähtivät matkaan. Ensin he menivät kouluun, jossa he koristelivat upean joulukuusen. He toivat kaikille ihmisille joulukortteja, koristeita, vanhoja tarinoita ja ennen kaikkea joulumieltä.

Joulumieltä levitettiin siten, että otettiin pussillinen joulumieltä ja sitten sitä ripoteltiin koko huone täyteen.

Seuraavaksi he menivät suureen kauppakeskukseen. Etelässä ihmeteltiin miksi he tekivät jotain noin “turhan päiväistä”, vaikka se oli tosi tärkeä tehtävä heille.

Seuraavaksi Salla ja Joulumieli levittivät joulumieltä myös sairaalaan, vanhainkotiin ja hupikeskukseen. Urakka oli iso, mutta se kannatti. Kun he näkivät ihmisten iloiset kasvot heille tuli tosi hyvä mieli.

Kun kaikki oli tehty, Joulumieli saattoi Sallan kotiin ja antoi muistoksi paksun kirjan erilaisia vanhoja tarinoita ja pussillisen joulumieltä. Salla antoi Joulumielelle eräänlaisen robotin ja yllätys paketin.

Lopuksi he halasivat ja toivottivat hyvää joulua. Silloin vuonna 2121 joulumieli levisi joka puolelle Suomea ja vietettiin mitä parhain joulu vuosikausiin. Joulumielen ja Sallan tehtävä oli onnistunut.

Ninni Nevalainen, 10, Lohja