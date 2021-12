Joulutarinakalenteri 19: Stellan uskomaton seikkailu: Ihmisvaroitus ja sähkön häviäminen!

”No minkälaista on olla ihminen?” Kaardemumma uteli, kun kone nousi ilmaan, kirjoittaa Kaisla, 10.

Julkaisemme aattoon asti joka päivä alakoululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Kaisla Puttosen, 11, tarina, joka on Ilta-Sanomien järjestämän kirjoituskilpailun satoa.

Lumi narskui sähköisten rullaluistimieni alla, joihin tarttui nuoskalunta, mutta rullaluistimet sulattivat ne heti. Kurvasin sähkötolpan vierestä. Eri joulumusiikki soi joka tolpasta. Pakkanen nipisteli poskiani, kun viiletin pihaamme.

Irrotin rullaluistimet jaloistani ja tallustelin ovelle. Painoin sormeni sormenjälkitunnistimeen. Ovi avautui.

”Hei Stella, oliko mukavaa ulkona?” sähköinen kotiapulaisemme kysyi.

“Kyllä vain, Siri!”

Nousin hissillä omaan huoneeseeni, jossa soi jo joulumusiikki. Hyräilin samalla, kun kaivelin ison taulun sänkyni alta. Ikkunasta tuleva valo osui siihen. Taulu oli täynnä paperilehtisiä, kuvia, punaisia naruja ja sim-kortteja.

Se oli täynnä kaikkea jouluun liittyvää ja keskellä oli suuri teksti, jossa luki: Korvatunturi, Suomi. Otin taskustani uuden mainoksen. “Suuret joulumarkkinat 23.12. klo 19.00!”

Kiinnitettyäni sen paikalleen lähetin äidille kuvan mainoksesta. Kipaisin innoissani alas keittiöön äidin luo. “Saitko kuvan jonka lähetin?” “Sain, haluaisitko mennä?” äiti kysyi kuivatessaan käsiään kuivaimessa.

”“Joo, minulla olisi puoli tuntia aikaa.” “Laitan sinun tilillesi rahaa, jotta voit ostaa jotain itsellesi.” Hymy levisi kasvoilleni, koska yleensä en saa ostaa mitään yksikseni.

Kiitettyäni hain reppuni ja lähdin. Tiukensin kaulahuivia tiukemmin ympärilleni. Tartuin ohi vilahtavan metron kahvasta, minkä voima tempaisi mukaan. Sykkeeni nousi aina, kun matkustin metrolla. Kiinnitin kahvasta roikkuvat turvavyöt ja aloin katsella ympäristöä.

Lunta oli kaikkialla. Jouluvalot, koristeet, pienet tekonuotiot ja kuuset ympäröivät katua. Piponi lennähti tuulessa pois päästäni. Tuijotin pipoa, kunnes en enää nähnyt sitä enkä sen valkoista tupsua. Ruskeat hiukseni pääsivöt valloillen. Juuri kun olin pääsemmässä vauhtiin muiden tarkkailemisessa, metro pysähtyi ja heitti minut ulos.

Tori on täynnä kojuja, ihmisiä ja valoja. “Saisiko olla kuumaa juomaa, neiti?” muuan kauppias kysyi. Naurahdin itsekseni sanalle neiti. “Kyllä kai voisin ottaa!” Joulumieli valtasi yhä enemmän itseäni.

Ostin äidille taajuuskorvatulpat, jotka eivät päästä mitään ääniä korviin. Ostin lisäksi isälle takin, jossa oli puhelimen-muistutusmekanismi ja ärsyttävälle siskolleni Bellalle soittorasian.

Ajatukseni harhailivat huomiseen jouluaattoon, kunnes huomasin kävelleeni ihan outoon paikkaan. Siellä ei ollut paljon ihmisiä, vain jokunen kiireinen myyjä kiiruhti eteenpäin.

Karmaiseva pelon ruoskanisku livisti minut. Tungin käteni taskuun ja puristin soittorasiaa. Äkkiä tajusin tulleeni joulupostitoimiston taakse.

Nojasin huojentuneena karkkitankoon, joka yhtäkkiä rymähti sivuun. Kuin vipua olisi kääntänyt ja huomaamattani maa alkoi liikkua allani. En ehtinyt tehdä mitään, vaan putosin nielaisevaan pimeyteen.

Ajatuksissani kävi vain, että mitä sitten kun pohja tulee vastaan. Ilma suhisi korvissani enkä nähnyt muuta kuin mustaa. Korvani menivät lukkoon ja pää pyörryksiin.

Tumps! Olin pudonnut pehmeälle patjalle. Huojentuneena painoin pääni takaisin makuuasentoon. Muhkurainen patja kutitti niskaani. “Minun on pakko jatkaa!” kuiskasin itselleni. Kuumuudessa riisuin takkini ja lapaseni, jättäen ne patjalle. Patjan jälkeen oli ovi, jonka takana oli valaistu käytävä.

Astuin käytävään ja liu’utin kättäni karheaa seinää pitkin. Askeleeni kaikuivat käytävässä. Kun olin hetken kävellyt, uusi ovi oli taas edessäni. Henkäisin. Ovi oli tammea ja siinä oli kyltti, jossa luki “Korvatunturi”.

Kahvasta käännettyäni pääsin sisään. Näkymä oli ällistyttävä. Kaikkialla hääräsi pieniä, pulskeita tonttuja, silinterihattuisia hiiriä, jäniksiä, menninkäisiä ja muita metsän eläimiä. Seinät oli vuorattu jouluvaloilla, lahjoja pursuavilla hyllyillä, maapallon kartoilla, lahjapaperilla ja ties muulla.

Pöydät oli täynnä lahjoja ja kaiken maailman leluja ja härveleitä. Jättimäiset ikkunat veivät yhden seinän ja niistä näkyi lumimaisema revontuli pitsireunuksella. Joulumuori hämmensi puuroa ja jakeli sitä eläimille. Joulupukki tarkasteli joululahjalistoja. Tontut availivat kirjekuoria.

Jotkut eläimet löhöilivät sohvilla ja lukivatkirjaa. Kaikki tontut ja örkit pysähtyivät tuijottamaan minua. Tuntui kuin aika olisi pysähtynyt. Yhden tontun suusta valui riisipuuroa. Sitten koko huone räjähti toimintaan.

Vikkelin tonttu ryntäsi seinässä olevan punaisen napin luo ja löi nyrkillä sitä. “Ihmisvaroitus, ihmisvaroitus, ihmisvaroitus!” kovaäänisistä kajahti. Sireenit vinkuivat ja eläimet ryntäilivät sinne tänne. Glitteri pöllysi, lahjapaperi lensi ja kaikki oli ihan sekasortoista.

“Rauhoittukaa,en tee pahaa!” huusin mellakkaan, mutta ääneni hajosi pirstaleiksi. Juoksin keskelle mellakkaan. Tartuin tontun käsivarteen ja ravistin häntä. Kaikki pysähtyi taas kuin seinään. Jokainen elävä olento kääntyi katsomaan minua.

Pitäessäni tontun olasta kiinni se kääntyi katsomaan minua silmät silmäkuopista tuijottaen. Kiusaantuneesti irrotin hitaasti otteeni tontusta. Se valahti lötköksi ja konttasi äkkiä väkijoukon sekaan.

Joulupukki astui väkijoukosta esiin. ”Miten pääsit tänne?” joulupukki kysyi hiljaa. ”En tarkoittanut tulla, minä vain etsin poispääsyä!” parahdin syyllisesti.

”Mistä et löytänyt poispääsyä?”.

“Tuolta tunnelista.”

“Tajuatko kuinka iso asia tämä on, että ihmissilmä on nähnyt tämän! Meidän pitää muokata muistiasi!”.

Katsoi kauhistuneeesti joulupukin huolestuneisiin kasvoihin. Sisälläni puristava kauhu etsi poispääsyä. “Minä pyydän!” voihkaisin. “Voin auttaa teitä enkä kerro kenellekään.”

Lysähdin maahan ja painoin katseeni polviin. Tunsin joka ikisen silmäparin tuijottavan minua. Silmäni olivat kiinni. Tukka valahti kasvoille. Avasin silmäni, oli vain pimeyttä.

Hetkinen... ja nyt kuului hirveää hälinää. Kapusin seisomaan, näkemättä vieläkään mitään. Tunsin viileän pingviinin ruumiin törmäävän minuun ja lähtevän äkkiä pois.

“Hetkinen rauhoittukaa, nyt on joku tekninen virhe!” pukki huusi. Vihreälakkinen tonttu raapaisi tulitikun. Kynttilän valo valaisi koko tehdashuoneen. Koneet pysähtyivät ja musiikki lakkasi.

“Miksi täällä tuli näin hiljaista?” joku kysyi.

“Olen kuullut tällaisesta yhdessä ennustuksessa!” pukki sanoi, “En tiennyt milloin se tapahtuu, mutta näköjään se tapahtuu tänä jouluna eli nyt”.

“Sähkö häviää koko maailmasta eikä joulua voida viettää!”

Koko seurue kohahti.

“Koristevalot sammuvat, joulumusiikkia ei kuulu, televisiosta ei tule jouluelokuvia, kulkuneuvot eivät toimi eikä pääse jouluostoksille, ei pysty tehdä jouluruokia, kun uunit eivät toimi, ihmiset eivät pääse pois kodeistaan, koska siellä on sähkölukitus. Ja mikä pahimpana joululahjoja ei saada toimitettua kenellekään, kun reki ei pääse liikkeelle.”

“Miten tilanteen voi korjata?” kysyin.

“Pitäisi päästä tietokantakeskukseen, keskustaan, mutta meillä on enää neljä tuntia aikaan ennen kuin on jouluaatto!”

“Minä voin lähteä tietokantakeskukseen hoitamaan asiat kuntoon!” tonttu, jolta valui riisipuuro sanoi.

“Minä myös!” hihkaisin.

“Sinun asiaasi ei ole vielä päätetty!” maahinen rähinöi.

“Katsotaan nyt. Saat lähteä tietokantakeskukseen parin muun tontun kanssa.”

Kaksi tonttua ja minä lähdimme kävelemään käytävää pitkin. Toinen tontuista oli riippalakkinen tohelo miestonttu, jonka nimi oli Torvi.

Jäljellejäänyt tonttu oli avulias tyttötonttu, jonka nimi oli Kaardemumma. Torvi avasi ison oven. Suuni loksahti auki.

“Oho!”. “Joo tää on tämmönen pikkune ajoneuvo vai mikskä te sitä kutsutte!” Torvi selosti, avatessaan oven minulle ja Kaardemummalle.

Kone oli kuin iso lahjapaketti jonne mentiin sisään. Olisi voinut kuvitella, että sen sisällä odottaisi kovat tuolit, mutta sen sijaan siellä oli muhkeat nojatuolit, jossa oli turvavyöt.

Uppouduin nojatuolin syvyyksiin.

“No minkälaista on olla ihminen?” Kaardemumma uteli, kun kone nousi ilmaan.

Torvi väänsi musiikkia kovemmalle. “Mukavaa, vaikka joskus kyllä olisi varmasti kivaa olla tonttu!”. “Pakko myöntää, että olen yhä vielä vähän shokissa siitä, että tonttuja on olemassa!”. “Mmm... se on varmasti totta!”

Hökkelissä oli korkealaatuiset elektroniikkaikkunat, jotka peittivät yhden seinän. “Laskeudumme aivan pian!” Torvi toitotti. Nyökkäsin hyväntuulisesti. “Mitkä nuo pinssit teidän rinnassanne ovat?” kysyin.

“Ne ovat urhoollisuuspinssejä. Niitä pystyy hankkimaan, jos tekee jotain suurta!” Kaardemumma selitti. Torvella oli piparkakun muotoinen pinssi ja joulutähden muotoinen pinssi. Kaardemummalla oli joulukuusen muotoinen pinssi ja luistimen muotoinen pinssi.

Kone laskeutui sulavasti maahan. Olimme suoraan jonkun takaoven takana. Kävelimme ovesta sisään. Käytävä oli lämmin. Kasvontunnistuksen tehtyämme pääsimme isoon tietokoneita täyteen huoneeseen. Siellä piipaili ja sirisi. Näytöt, televisiot ja elektroniikkavälineet veittivät huoneen.

Huoneen keskellä oli iso laatikko.

“No niin olemme nyt titokantakeskuksessa.” “Meidän pitäisi palauttaa sähkö.” “Voi kuorruttamaton piparkakku!” “Katsokaa tuonne!”.

Torvi henkäisi, mutta itse en nähnyt mitään erikoista. “Tuossa keskellä olevassa laatikossa pitäisi hehkua sininen valo, mutta nyt ei hehku.”

“Hehkuminen tarkoittaa sitä, että sähköä voidaan tuottaa, jos se ei hehku, meidän pitää yrittää saada se päälle, jotta voimme edes yrittää sähköjen palauttamista!”.

Kiersimme laatikon taakse. Siellä oli näyttö, johon voisi kirjoittaa. “Asia on yksinkertainen. Meidän pitää vain keksiä salasana. Siinä on toinen hankaluus, yrityksiä on vain kolme!”

“Olisiko vaikka piparkakku?” ehdotin. “Ei, liian yksinkertainen.” “Entä joululahja?”. “Vai olisiko sittenkin lumihanki?”. “Karkkikeppi!”. “Enää yksi yritys ennen kuin se lukitsee automaattisesti!” Torvi henkäisi.

Vilkaisin rannekelloani, enää 15 minuuttia ennen kuin olisi joulu.

“Olen joskus kuullut, että se littyy jotenkin parhaaseen joululahjaan,” Kaardemumma sanoi miettien ankarasti. “Mikä on joulun paras lahja?” huudahdin. “No tietenkin yhdessäolo!” sanoin haltioituneena.

Torvi kirjoitti sanan tauluun vapisevin sormin. Näyttö pyöri hetken, mutta sitten näyttö muuttui vihreäksi ja sininen valo valtasi huoneen. Torvi juoksi kahden kaapelin luo ja yhdisti ne. “Mahtavaa!”.

Tanssimme ja hypimme. Hetken juhlittuamme oli jo aika lähteä koneeseen. “Kiitos, että olit mukanamme!” Kaardemumma sanoi ja halasi minua. “Joulupukki kiittää sinua!” Torvi puolestaan sanoi.

“Ei sinun muistiasi varmasti tyhjennetä.” “Hyvää joulua!” Kaardemumma toivotti ja otti lakkinsa päästä. “Tämä on sinulle!” Kaardemumma ojensi sen käsiini. “En minä voi ottaa tätä!” huudahdin. “Kyllä sinä voit!”.

Kyynel silmäkulmassani Torvi ja Kaardemumma jättivät minut taloni eteen. Kävelin uupuneesti sisään ja huoneeseeni.

Kello oli lyönyt jo viisi minuuttia sitten kaksitoista.

“Hyvää joulua, toivotin itselleni!”. Rojahdin sängylleni ja painoin silmät kiinni. Korviini kantautui kulkusen helähdys.

Räväytin silmäni auki ja edessäni oli pieni paketti rusetein koristeltuna. Ihmetellen avasin paketin.

“Ei voi olla totta!” kuiskasin. Paketissa oli joulupaketin muotoinen pinssi. Siellä oli myös kortti. Hauskaa joulua Stella! Ja kiitos! Terveisin joulupukki!

Kaisla Puttonen, 11, Konnevesi

Kirjoitus osallistui Joulutarinakisaan kilpailun ulkopuolella, koska se ylitti sääntöissä ilmoitetun enimmäispituuden.