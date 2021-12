Jouluateria umpipimeässä, koira söi kinkun ja ”draamakuningatar” järjesti kohtauksen – tällaisia ovat suomalaisten kauheat ja surkuhupaisat joulumuistot

Suomalaiset muistelevat kamalimpia joulujaan: jouluyönä tulehtuneita umpisuolia, rikki menneitä autoja ja kiukuttelevia perheenjäseniä.

Herkkuja notkuva joulupöytä, hilpeät joululaulut, kaunis tunnelmavalaistus ja sopuisat lapset leikkimässä kiltisti kuusen ympärillä. Kuulostaa ihanalta!

Ihan aina ei joulun viettäminen suju idyllisissä merkeissä. Vauva.fi-keskustelupalstalla muistellaan kamalimpia joulumuistoja. Selviää, että mielikuvat ja todellisuus ovat usein hyvin kaukana toisistaan.

Keskusteluun osallistuneiden joulun ovat pilanneet esimerkiksi kiukuttelevat perheenjäsenet, ahneet lemmikkieläimet sekä harmillinen sairastuminen juuri jouluaattona. Sairastelu kun ei tunnetusti kysele aikaa eikä paikkaa!

” Joulupäivän vastaisena yöllä yksi kerrallaan alettiin kaikki oksentaa kaaressa.

Kirjoittajat muistelevat:

– Umppari alkoi oireilla aattoiltana. Ennen puolta yötä olin jo leikkauspöydällä.

– Se joulu, kun ensin vauva oli enterorokossa ja sitten minä. Aatonaatto ja aatto menivät valvoessa itkevän vauvan kanssa, joulupäivänä sairastuin itsekin. Oltiin appivanhemmilla kylässä, ihme kyllä ei tarttunut muihin.

– Olin ehkä 9-vuotias. Nautittiin lapset ja vanhemmat aattona oikein kunnolla jouluruoista. Joulupäivän vastaisena yöllä yksi kerrallaan alettiin kaikki oksentaa kaaressa sänkyihin ja lattioille. Vanhemmat yrittivät siinä lomassa siivota paikkoja, ettei koira söisi sotkua. Tätä jatkui monta päivää. Tapahtumasta on jo 15 vuotta, enkä edelleenkään pysty syömään valkosuklaata tai vihreitä kuulia, saati juomaan kaakaota! Laatikot tai kinkkukaan eivät maistu.

Joulusuunnitelmat voivat mennä uusiksi, jos auto hajoaa matkalla mummollaan.

Auto hajoaa, sulakkeet palavat – mitä vielä?

– Auto hajosi aatonaattona matkalla Lappiin mummolaan jossain Jyväskylän pohjoispuolella. Takapenkillä 8-, 13- ja 15-vuotiaat lapset riitelivät, eikä korjaajaa saatu oikein mistään. Taksilla lähimpään majoitukseen, ja auto hinaukseen. Laskua kertyi, ja jouduin lainaamaan rahaa mummolta, jonka luokse päästiin aattoiltana.

” Taksilla lähimpään majoitukseen, ja auto hinaukseen.

– Oltiin saatu jouluvalot sytytettyä ja kinkku pöytään – aattoilta valmis! Posahti sulake, ja meni sähköt koko huushollista. No, ei muuta kuin kynttilöitä lisää. Kenelläkään eikä missään ollut sytkäriä eikä tulitikkuja. Siinä sitten syötiin umpipimeässä. Nyt on sulakkeita ollut varastossa kuinka ja kauan, muttei ole tarvittu. Ehkä tänä jouluna?

– Isä halusi joulukuuseksi kuusenlatvan, jossa olisi oikeita käpyjä. Kiipesi kuuseen moottorisahan kanssa ja putosi, loukkasi pahasti selkänsä ja oli sängyssä koko joulun. Latvakuusi oli sen verran rötvääntynyt kotipihaan raahattuna, joten pojat päättivät hakea kauniimman kuusen. Tosi kauniin toivatkin, mutta se oli otettu naapurin metsästä.

” Koira ampaisi oven raosta hampaat irvessä joulupukin perään!

Joulupukki sai epilepsiakohtauksen

Tottahan toki surullisen kuuluisiin jouluihin liittyy oleellisena osana myöskin joulupukki.

– Tilattu joulupukki sai epilepsiakohtauksen kesken lahjojen jaon lapsille. Oli siinä katsomista ja selittämistä.

– Sovittiin, että lapsista vanhin pukee joulupukin vaatteet päälle, hiipparoi takapihalla ja koputtelee terassin oveen niin, että nuoremmat sisarukset juuri ja juuri näkevät joulupukin vilahduksen ja löytävät lahjat terassilta. No, näin tapahtuikin, mutta kun pikkuveli avasi terassin oven saadaksemme lahjasäkin sisään, niin koira ampaisi oven raosta hampaat irvessä joulupukin perään ja meinasi pistää oudon hiippailijan ”paloiksi”, kunnes tunnisti hahmon.

Kinkusta törrötti vain luu, kun koira oli päässyt maistelemaan herkkuja.

Koira söi kinkun

Tarinoiden perusteella lemmikit taitavat olla sitä mieltä, että osa jouluherkuista kuuluu heille!

– Koira söi kokonaisen kinkun. En vieläkään ymmärrä, miten pääsi varastohuoneeseen. Pari limaista palaa oli jäljellä.

– Joulupäivänä lähdettiin käymään mummon luona jouluvierailulla, ja koira oli sillä aikaa jotenkin ihmeen kaupalla saanut jääkaapin oven auki ja popsinut lähes koko kinkun. Kun tultiin takaisin, jääkaapin ovi retkotti auki. Kinkusta luu vain törrötti, ja ihan pieni pala lihaa oli jäljellä. Myös kinkun päällä ollut folio meni ilmeisesti samaa tietä. Koira makasi kyljellään kuin kohmelossa, oli niin kovassa ähkyssä.

”Laatuaikaa” perheen kesken

– 1998 sisko oli pyytänyt Nalle Puh -pehmomaskotin, jonka saisi koulureppuun roikkumaan. Sitä huutoa ja ovien paiskomista, kun nalle ei ollut aitoa Nalle Puh -kamaa. Äiti itkee olkkarissa, kun oli käynyt koko kaupungin kaupat läpi, eikä ollut löytänyt muuta kuin tuon kopion.

Vuosia myöhemmin kyseinen, kiukutteleva sisko sai lopulta ansionsa mukaan:

– Samaisella siskolla oli tapana ronkkia puurokulhosta etukäteen manteli esiin ja jemmata se sopivaan kohtaan kulhossa. Sitä touhua oltiin katsottu jo muutama vuosi, ja tuo ärsytti kaikkia. Kun siskon silmä vältti, kävin kääntämässä kulhoa 90 astetta. Ruokailun aikana katsoin, mistä kohtaa sisko kauhoi puuroa itselleen ja itse otin 90 astetta siitä vierestä. Sisko oli vetänyt naamariin varmaan neljäsosan siitä puurosta ja ihmetteli mantelin perään. Minä söin hitaasti ja piilottelin mantelia mahdollisimman pitkään. Viimein onnesta hihkuen kerroin saaneeni sen!

” Pikkusiskoni, iltatähti, draamakuningatar kirkui, kun sai nuken, jolla oli vihreä mekko eikä punaista.

Myös muissa perheissä sisarukset ovat onnistuneet latistamaan joulutunnelmaa.

– Kauhulla aina odotimme, mitä isosisko lahjoistaan tuumaa (eikä koskaan hyvää). Me pikkusisarukset jouduimme sitten vanhempien käskystä antamaan parhaat lahjamme isosiskolle.

– Pikkusiskoni, iltatähti, draamakuningatar kirkui, kun sai nuken, jolla oli vihreä mekko eikä punaista (vaikka ei ollut maininnut lahjalistassaan mekon väristä mitään).

Jouluvalmistelut vievät monessa perheessä veronsa.

Turhaa stressiä joulusta!

Moni keskusteluun osallistuva muistelee harmitellen, kuinka vanhemmilla oli tapana ottaa stressiä jouluvalmisteluista. Ja siitä stressistä sai kärsiä koko perhe!

– Äiti aloitti aina joulustressaamisen joulukuun ensimmäisestä päivästä. Hän ei siis tehnyt asialle mitään vaan kiukutteli ja märssysi asioista, jotka pitää tehdä, vaikkei halua. Kun jouluaattoon oli enää viikko, alkoi raivosiivoaminen ja kokkaaminen. Heti koulun jälkeen piti ilmoittautua kotona töihin tai sai kuulla olevansa laiska ja kiittämätön. Jatkuvaa huutoa ja raivoamista aamusta iltaan, kun hän joutuu meidän muiden vuoksi käyttämään elämänsä tähän.

” Joulusuorittajaäidin standardit olivat kovat: en osannut kuoria oikein porkkanaa rosollia varten.

– Meillä suututtiin, kun kaiken joutuu tekemään yksin. Sitten suututtiin, kun kyseltiin, mitä seuraavaksi pitää tehdä. Myöskin siitä suututtiin, kun siivottiin väärin. Joulusuorittajaäidin standardit olivat kovat: en osannut kuoria oikein porkkanaa rosollia varten.

Mutta kyllä appivanhemmatkin osaavat:

– Anoppi kokosi kierroksia koko aatonaaton niin, että aattona aina tuli räjähdys ihan mistä pikku asiasta tahansa. Kerran mieheni oli silittänyt pöytäliinaan kahden laskoksen sijaan yhden laskoksen.

Moni kirjoittaa keskustelupalstalla, että on muiden kamalimpia joulumuistoja lueskeltuaan herännyt pohtimaan joulun syvintä sanomaa.

– Kaikkien jouluniuhottajien pitäisi lukea tämä ketju ja miettiä hetki, mikä joulussa on tärkeintä. Ei todellakaan se, että kaikki on viimeisen päälle, vaan että kaikilla on rauha ja hyvä olla, eikä kukaan pimahda pettymyksiin ja uupumiseen. Moni joulu olisi parempi vähemmällä hössöttämisellä, eräskin kirjoittaa.

Keskustele alla: Millaisia ovat sinun ikimuistoisimmat joulusi?