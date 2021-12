IS:n joulutarinakisa: Joulu sadan vuoden päästä on kuin rautakaudelta – lue 11–12-vuotiaiden voittajakirjoitukset

Joulutarinakisaan eli Ilta-Sanomien järjestämään lasten kirjoituskilpailuun tuli taas satoja tarinoita. Aiheena oli Joulu vuonna 2121.

C-sarja, I palkinto

Hilma Suominen, 12, Joensuu

JOULU VUONNA 2121

Eletään vuotta 2121, juuri kun koko ihmiskunta on selviytynyt kaikesta koronan ja ilmastonmuutoksen aiheuttamasta harmista. Kyllä, sen pysäyttämiseen meni melkein sata vuotta.

Maapallon tulevaisuuden turvatakseen ihmisten oli uhrattava sähkö, muovi ja järisyttävän suuret tehtaat. Kaikki suuret rakennukset ovat luhistuneet maahan raunioiksi luonnonkatastrofien, kuten hyökyaaltojen, maanjäristyksien ja tornadojen takia. Elämä muistuttaa rautakauden ihmisten elämää.

On kuitenkin joulukuun loppu ja pian on joulu. Tänä jouluna eivät ihmiset istu mukavasti joulusaunan ja joulupäivällisen jälkeen takan ääressä lämpimissä sisätiloissa avaamassa kalliita joululahjoja.

Tänä jouluna ihmiset kykkivät pienissä puumökeissä pienen nuotion ääressä. Joululahjoja annetaan toki, mutta ne ovat vain esimerkiksi käpy- tai puueläimiä, joilla lapset voivat leikkiä, eläinten nahoista tehtyjä talvella lämmittäviä paitoja, peittoja ja takkeja, sekä rautaisia työkaluja ja aseita metsästykseen.

Täällä yhdessä harvoista leireistä, jossa joulua vietetään vielä, ihmisten on turvallista olla. Leiriä ympäröi tiheä pensaikko ja leirin keskellä on kaivo, josta saa hyvää juomavettä. Leirissä asuu neljä perhettä, jotka ovat hyvää pataa keskenään, ja antavat toisilleen tilaa. Lapsia on yhteensä 11. Kahdessa perheessä on siis kaksi, yhdessä kolme ja suurimmassa perheessä jopa neljä lasta, lapsetkin ovat ystäviä keskenään.

Eräänä aamuna on kyläläisillä ihmettelemistä, sillä heidät on löytänyt kauppiasperhe. Kauppiaat myyvät metsästysaseita, työkaluja, vaatteita ja eksoottista ruokaa eteläisemmästä Euroopasta. Tavaroiden laatu ja alkuperä vaikuttavat myös korottavalla tavalla hintaan. Esimerkiksi yksi turkispeitto saattaa maksaa monta pientä pyöreää pronssista kiekkoa. Halvalla ei mitään saa. Se tapa on säilynyt aina 2000-luvulta alkaen. Pitää miettiä tarkoin onko tavara tarpeellista, sillä raha ei edelleenkään kasva puussa.

On jouluaaton aamu ja ilmassa on joulun tunnelmaa. Päivän ohjelmassa on mäenlaskua ja ruoan valmistusta. Pienimpien lasten ei kuitenkaan tarvitse osallistua ruonlaittoon tai siivoamiseen. Leirin lähellä sijaitsee kukkula, joka on juuri sopivan kokoinen mäenlaskuun pienemmillekin. Kaikki lapset laskevat alas mäkeä pepullaan tai puisella kelkalla, sillä koska ei ole muovia, ei ole myöskään liukureita.

Kun laskut on laskettu, niin punaposkiset ja onnelliset lapset palaavat takaisin leiriin. Jouluruoka on jo katettu pöytään.

Ruoaksi on kinkkua, perunoita ja porkkanoita, jälkiruoaksi lumen alta kaivettuja viimeisiään veteleviä marjoja. Ruokaa tarjoillaan pitkän pöydän ääressä leirin isoimmassa puumökissä, jonne kaikki ovat kokoontuneet yhdessä.

Kun ruoka on nautittu aivan viimeistä murusta myöten, on aika alkaa jakaa ja avata lahjoja. Kukin lapsista saa kolme pakettia, ison, pienen ja jotain siltä väliltä, yhdessä on jokin vaate, toisessa kunkin lapsen lempiruokaa, ja kolmannessa lelu. Aikuiset saavat yhdet suuret paketit, joissa on joko työkaluja, metsästysaseita tai jotain muuta hyödyllistä tavaraa.

Illan päätteeksi lauletaan joululauluja 2000-luvulta ja rupatellaan iloisella mielellä muiden kanssa. Lopulta on nukkumaanmenoaika ja lapset ovat hyvin väsyneitä kaikesta illan riehumisesta ja juhlimisesta.

Kaikki leirin lapset nukahtavan onnellisina sänkyihinsä uusien lämpimien vaateidensa alle, ja nukkuvat sikeästi aamuun asti.

Tuomarin kommentti: Sadan vuoden kuluttua vietetään lämminhenkistä joulua! Vaikka maailmassa on tapahtunut suuria mullistuksia, joulun tunnelma on ajaton. Vau, mikä visio! Hieno tarina ja taitava kuvaus siitä, millaista elämä voi olla eri aikakausina.

C-sarja, II palkinto

Oscar Lindroos, 12, Perniö

PUKKI AJAN HERMOLLA

On koittanut joulukuu ja on taas se kukkaron tyhjentävä vuodenaika, jona täytyy ostaa lahjoja. Vuonna 2121 lahjat ostetaan ultranetistä, joka antaa sinun katsella tavaroita 3D-ominaisuudella ja koskea niihin, omalta kotisohvalta. Pukki tuo lahjat virtuaalisesti ultranetin kautta suoraan elektronisen kuusen alle, josta ne voi tulostaa 3D-tulostimella.

Pukki katselee maailman menoa kauhistuneena ja tuon tuostakin hän tuhahtaa:

– Silloin kun minä olin nuori kävin metsällä hakemassa pötyä pöytään, nikkaroin ja vein lahjat itse!

Pukki melkein pyörtyy keittiössä nähdessään muorin leipomassa. Muori kertoo testaavansa reseptiä, jossa sekoitetaan pipari ja joulutorttu.

– Tämä on uusin trendi ja haluan pysyä ajassa mukana, toisin kuin eräät nimeltämainitsemattomat muinaisjäännökset, muori tokaisee.

Pukki häipyy harmistuneena. Hän kiikkuu vanhassa keinutuolissaan ja mietiskelee maailman menoa. Yhtäkkiä tuolin jalka katkeaa ja pukki kaatuu lattialle.

– Nyt on aika nykyaikaistua, pukki toteaa päättäväisenä.

Hän vetää geeliä partaan ja pistää sen sojottamaan eri suuntiin. Hän vääntää tukkansa ylöspäin. Pukki pukee ylleen mustan t-paidan, farkut ja Teneriffan lomaltaan jääneet aurinkolasit sekä piirtää itselleen tatuointeja.

Pukki opiskelee netistä slangia. Hän toistelee sanoja ja yrittää puhua nykyaikaisesti. Hän rientää alas ja sanoo muorille:

– Haudisduudelis!

Muorin suu loksahtaa auki. Pukki syö pipartorttuja ja toteaa:

– Yo, aika superyummeja nää pipartortut.

Pukki kävelee lelutehtaaseen ja katselee tietäväisenä vempaimia ja toteaa:

– Uu, onks tää siis se uus selänraaputin, joka kans tekee limua samalla kun raaputat selkääsi? Aiks magee!

Sitten se päivä koittaa, jouluaatto. Lapset ympäri maailman ovat täpinöissään. Tontut tuovat lahjat liukuhihnalle jättimäisen ultraelektronisupertietokoneen luokse, josta pukki toimittaa ne netin kautta maailmaan.

Mutta juuri silloin netti katkeaa koko maailmassa! Mikään elektroninen ei enää toimi, koko Korvatunturi menee paniikkiin. Pukki on järkyttynyt, mutta tietää, mitä hänen täytyy tehdä.

Hän vetää punaiset pukin vermeet ylleen, poistaa geelin parrastaan ja nappaa lahjat mukaansa.

Vanha kunnon Pukki on taas takaisin! Tallissa hän antaa poroille extra-annoksen heinää ja ne saavat virtaa luihinsa. Pukki pakkaa paketit rekeen ja rasvaa sukset.

Pitkästä aikaa Pukki nousee taas ylös porojen kanssa parta liehuen. Hänelle tulvahtaa muistot mieleen niistä kaikista jouluista, kun hän on tehnyt saman. Kyynel valuu hänen silmäkulmaansa pitkin.

Herkistelyyn ei kuitenkaan ole aikaa, vaan nyt täytyy kiirehtiä.

Pukki saa kaikki lahjat pitkän yön jälkeen jaettua ja palaa Korvatunturille. Samalla hetkellä myös netti palaa, mutta Pukki haluaa silti viettää myös kotonaan pitkästä aikaa vanhan ajan perinteisen joulun.

Tuomarin kommentti: Kumpi on parempi, trendikäs pukki vai vanha kunnon pukki? Vauhdikas ja hilpeä tarina kuvaa hienosti ja hauskasti pukin hämmennystä ajan ja jouluperinteiden muutoksessa. Joskus netin kaatuminen voi olla ihan hyvä juttu!

C-sarja, III palkinto

Nella Pursiainen, 11, Klaukkala

KUN PUKKI JOUTUI KOOMAAN

Olen Nella, Joulupukin kirjuritonttu. Kerron tämän tarinan, jottei se vaipuisi unohduksiin.

Eräänä jouluna, vuonna 2021, Joulupukki sairastui koronaan.

Ja koska hän on VIP (very important pukki), hänet siirrettiin tehohoitoon Meilahden sairaalaan.

Koska Pukki on taruolento, hänen elimistönsä ei toimi kuten ihmisen. Lääkärit laittoivat Pukin koomaan, kunnes parantava hoito löytyisi.

Sadan vuoden päästä hoito löytyi ja Joulupukki herätettiin. Hän pääsi palaamaan takaisin kotiinsa Korvatunturille.

Sillä välin, kun Joulupukki oli koomassa, tontut, Nellan johdolla, päättivät pitää Pukin sairastumisen salassa, ettei jouluntaika katoaisi.

Asiat kehittyivät ja tavat muuttuivat.

Eräänä päivänä Nella sai viestin Pukin parantumisesta. Pukki pääsisi palaamaan kotiin!

Nellaa vaan vähän mietitytti, miten Pukki mahtaisi suhtautua muutoksiin.

Joulupukki katseli ympäriinsä ja näki oudon härvelin. ”Mikä tuo härpäke on?” Pukki kyseli.

”Se on meidän uusi Tesla-CyberReki21!” Nella vastasi.

”Porot ja lentävä reki alkoivat olla jo vanhanaikaisia” hän jatkoi. ”Itse Elon Musk on kehittänyt sen meille. Ja tämä on jo viides mallimme.”

Pukki näytti epäilevältä ja halusi ehdottomasti tavata Petterin.

Nella lähetti Petterille viestin: ”Missä oot? Pukki kyselee sua.”

Petteri vastasi: ”Täällä VR-mökissähän oon. Toisitko Pukin tänne, mulla on yks homma kesken.”

Nella ja Pukki saapuivat VR-mökille, jossa Petteri istuskeli VR-lasit päässä.

Pukki ihmetteli: ”Mitä ihmettä sinä teet?”

”Oon Hawajilla, just tulin surffaamasta”, Petteri selitti.

Pukki hämmästeli: ”Oletko lipittänyt liikaa glögiä!? Korvatunturillahan sinä olet!”

”Koita näitä laseja, Pukki, niin ymmärrät”, Petteri ehdotti.

Pukki kokeili pikaisesti VR-laseja ja otti ne välittömästi pois. ”Noituutta!” hän huudahti!

Alkoi olla ilta ja Pukki halusi jo lahjanjakokierrokselle.

Nella yritti puhua Pukin jäämään Korvatunturille, sillä hän oli huolissaan Pukista – olihan tämä ollut sata vuotta koomassa.

Mutta Pukki jääräpäisesti vaati päästä mukaan. Lopulta Nella myöntyi.

”Nykyään lahjojen jako tapahtuu sovelluksen avulla. Sovellus kertoo meille, ovatko lapset olleet kilttejä ja arvioi heidän lahjatoiveensa. Sen jälkeen pyyhkäistään ruutua ylöspäin ja lahjat lähettyvät” Nella selitti.

”Kas näin! Nyt lahjat on toimitettu”. ”Nyt jo? Mihin tuota ihmerekeä sitten tarvitaan?” pohti pukki.

”Sillä on TOSI kivaa ajella” Nella paljasti. ”Se kiihtyy nollasta valonnopeuteen kolmessa sekunnissa!”

He kävivät vielä ajelulla ja siitä Pukki kyllä tykkäsi!

Sen jälkeen Pukki väsähti. Hän meni Petterin luokse ja kysyi, voiko VR-laseilla matkustaa myös ajassa.

”Kyllä tietenkin”, Petteri vastasi. ”Kerro vaan mihin haluat matkustaa, niin säädän asetukset oikein” hän jatkoi.

”101 vuotta taaksepäin” Pukki huokasi.

”Silloin kaikki oli niin helppoa”.

Tuomarin kommentti: Kekseliäs ja sujuva tarina, jossa on hauska loppuhuipennus. Joulupukki toipuu koronasta, koettaa sopeutua uudenlaiseen jouluun ja joutuu pohtimaan, mikä joulussa on tärkeää.