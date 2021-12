Joulutarinakalenteri 20: Karvamatojen joulukatastrofi: tortut paloivat, sokerikuorrute seinässä ja kinkku unohtui!

Höönömöö-serkku tulee jouluna kylään, joten kaikki karvamadot ovat alkaneet siivota, kirjoittaa Noora, 11.

Julkaisemme aattoon asti joka päivä alakoululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Noora Ojalan, 11, tarina, joka on Ilta-Sanomien järjestämän kirjoituskilpailun satoa.

Vuonna 2121 Lauran sängyn alla asustavat karvamadot, jotka rakastavat joulua. Heidän talonsa on täynnä joulukoristeita.

Möönöhöö on kuuluisa juoksija, joka on kyllästynyt olemaan kuuluisa. Hän asuu karvamatojen kanssa. Möönöhöö on valkolila karvamato.

Hänen serkkunsa Höönömöö tulee jouluna kylään, joten kaikki karvamadot ovat alkaneet siivota. Lapset siivoavat lasten huonetta, vaikka pienimmät leikkivät leikkimökissä. Lastenhuone oli täynnä leluja ja kirjoja.

Pian ovelta kuului koputus, ja sateenkaaren värinen karvamato kävi avaamassa oven. Pipi ja Kiki astuivat sisään ja antoivat karvamadolle ison paketin. Lapset juoksivat kuusen luokse ihastelemaan pakettia.

Siinä oli kiiltävää punaista lahjapaperia ja rusetti. Lapset yrittivät hiippailla paketin taakse, jotta voisivat avata pakettia ja katsoa, mitä sisällä oli.

Keittiöstä kuului kova pauke ja sitten palohälytin alkoi piipittää. Kaikki hätkähtivät ja juoksivat katsomaan, mitä oli tapahtunut. Eräs turkoosi karvamato oli posauttanut jääkaapin!

Tortut paloivat uunissa ja eräs karvamato pursotti seinään sokerikuorrutteen! Joulu oli pilalla. Möönöhöön serkku tulisi millä hetkellä hyvänsä, ja kaikki oli pilalla. Mikä nyt neuvoksi? Kaiken lisäksi kaksoset muistivat, että joulukinkkua ei ollut ostettu!

Valkoinen karvamato lähti heti juosten kauppaan ostamaan joulukinkkua. Valitettavasti hän joutui jouluruuhkaan, ja siinä kesti kauan, kunnes hän pääsi kaupalle asti. Hän otti punaisen ostoskärryn ja lompakkonsa kassista ja lähti kohti kylmähyllyjä.

Valkoinen karvamato huomasi ilmaismaistelukojun, jossa pystyi maistamaan vuoden joulutorttuhilloja! Totta kai karvamato lähti maistamaan!

Hilloja oli niin paljon erilaisia, ja kaiken lisäksi hän vielä ostikin muutaman. Sitten karvamato muisti joulukinkun ja kiireen ja lähti jälleen juoksemaan.

Kotona kaikki yrittivät korjata tilannetta. Sähläys ei tuntunut auttavan yhtään. Ehkä se vain pahensi tilannetta. Eräs paksu karvamato oli hakenut autotallista askartelusetin, ja yritti sen avulla korjata jääkaappia.

Sateenkaaren värinen karvamato huomasi lentävän patongin ja kauhistui. Höönömöö oli tulossa! Möönöhöö kalpeni niin kirkkaan valkoiseksi, että kaikki huolestuivat vielä enemmän!

Ovi lensi auki, ja sisään astui karvamato, jolla oli suuri kassillinen joulukinkkua ja niitä maistiaishilloja, joita hän oli maistanut. Karvamadot olivat kauhuissaan ja juoksentelivat ympäri taloa.

Yksi lapsista muisti yhtäkkiä uunin, joka oli autotallissa. Se oli kummallinen uuni, joka paistoi kaiken minuutissa.

Ovelta kuului koputus. Höönömöö oli saapunut! Onneksi he saivat joulukinkun heitettyä pöydälle, mutta joulutorttuja ei voinut pelastaa.

Möönöhöö avasi oven ja he juhlivat joulun melkein iloisina.

Onneksi Höönömöö oli ostanut joulutorttuja tuliaiseksi.

Noora Ojala, 11, Vantaa