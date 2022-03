Risto, 27, on käynyt joka viikonloppu auttamassa vaariaan yläasteikäisestä lähtien – ”Minulle on äärimmäisen tärkeää pitää huolta isovanhemmistani”

Risto Tattari pitää surullisena sitä, että niin monella ikäihmisellä ei ole ketään, joka pitäisi heille seuraa. Hän itse käy isoisänsä luona kylässä erittäin usein.

Ilta-Sanomat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Sen kunniaksi esittelemme 90 sankaria Suomesta.

Yläasteikäisestä asti Risto Tattari, 27, on vieraillut joka ikinen viikonloppu isovanhempiensa luona.

Isoisä Isto Ruokonen, 91, tai vaari, kuten Tattarien perheessä sanotaan, kutsuu Ristoa ”sunnuntaipojaksi”, sillä jo pitkään vakiintunut vierailupäivä on ollut sunnuntai.

– Oman muistikuvani mukaan aloin käydä sunnuntaisin sen takia, että tarvitsin apua ruotsin kielen opiskelussa yläasteella. Sen oppiminen oli minulle hyvin hankalaa, niin menin sunnuntaisin aina mummin opetettavaksi, Risto muistelee.

Lapsena ja nuorena Risto perheineen sekä isovanhemmat viettivät aina kesäisin paljon aikaa kesämökillä Länsi-Suomessa. Keravalla asunut perhe näki Helsingissä asuvia vaaria ja mummia myös arjessa vähän väliä.

Isovanhempien kanssa tehtiin yhdessä metsä- ja puutarhahommia, kalastettiin ja pelattiin lautapelejä, erityisesti shakkia ja Alfabetia.

– He ovat olleet minun hyvin läheisiä ihan pienestä asti, Risto sanoo.

Vuosien varrella vierailujen luonne on muuttunut, mutta ne ovat jatkuneet säännöllisinä.

Risto Tattari kokee oppineensa isoisältään Isto Ruokoselta paljon käytännön asioita, kuten kalan perkaamista ja metsänhoitoa. Toisaalta myös isovanhempien kertomuksia heidän nuoruudestaan on ollut mukavaa kuunnella.

Auttaa pienissä hommissa ja pitää seuraa

Viime vuosina Tattari on autellut isovanhempiaan erilaisissa kodin pikkuhommissa, kuten huonekalujen siirtelyssä tai kokoamisessa sekä hoitanut kauppa- ja posti­käyntejä. Vaikka hän on välissä asunut Hämeenlinnassa, myös sieltä tuli ajeltua joka sunnuntai isovanhempien luokse Helsinkiin.

Mummi kuoli kaksi vuotta sitten, mikä oli Tattarille kova paikka.

Nyt hän käy joka sunnuntai Helsingissä vaarinsa luona pitämässä tälle seuraa. Yhteisenä rutiinina kaksikolla on kokata ruokaa ja jutella maailman menosta.

– Rutiinit ovat minulle äärimmäisen tärkeitä, niin vaarin luona käyminen on hyvä ankkuri minulle. On mukavaa nähdä häntä ja jutella nykypäivän uutisista tai vaarin vanhoista muistoista, Tattari miettii.

” Vaari on minulle tällä hetkellä kaikkein tärkein, mutta on paljon ihmisiä, joilla ei ole ketään seurana.

Ruokonen kokee lapsenlapsen vierailut mukavina.

– Risto auttaa minua aika paljon. Hän korjaa, jos on jotain korjattavaa ja etsii, jos on jotain etsittävää. Sanonkin aina, että Risto on minun tikapuuni, koska en yllä pyörätuolista kovinkaan korkealle.

– Hän tulee aina katsomaan, että minulla on kaikki hyvin.

Jääräpäisyys periytynyt

Tattari kertoo huomanneensa, että varsinkin yksi luonteenpiirre, jääräpäisyys, tuntuu periytyneen isovanhemmilta lapsenlapsille. Ruokonen on samaa mieltä.

– Ei uskota ensimmäisellä, toisella eikä viidennellä sanomisella. Minulle on periytynyt se, että mennään oman mielen mukaan ja kaikki muut ovat väärässä, Risto sanoo huvittuneena.

Silti molemmat vakuuttavat, että vaikka väittelyt yltyvät joskus kiivaiksikin, riidellä ei koskaan tarvitse.

Tattari pitää surullisena sitä, että Suomessa on niin paljon ikäihmisiä, joita kukaan ei käy katsomassa.

– Ymmärrän tosi hyvin sen, miksi kaikki eivät käy isovanhempiaan moikkaamassa, kun ihmisillä on oma elämä ja omat prioriteetit. On iso homma jatkuvasti käydä iso­vanhemmillaan, varsinkin jos he asuvat kaukana.

– Itse olen kokenut, että minulle on äärimmäisen tärkeää pitää huolta isovanhemmistani.

Tattari on miettinyt, että sitten, kun vaarista aika jättää, hän voisi mennä mukaan esimerkiksi kaupungin järjestämään toimintaan, jossa senioreille pidetään seuraa.

Risto Tattari kannustaa muitakin olemaan omiin isovanhempiin aktiivisesti yhteydessä, tai muutoin pitämään seuraa ikäihmisille. ”Ei tarvitse olla mitään isoja tai järisyttäviä keskusteluja, kunhan vain pitää toiselle seuraa, niin hän varmasti arvostaa sitä suunnattomasti.”