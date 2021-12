IS:n joulutarinakisa: Joulupukista oli tullut bisnesmies ja hän päätti pitää joululoman – lue 9–10-vuotiaiden voittajakirjoitukset

Joulutarinakisaan eli Ilta-Sanomien järjestämään lasten kirjoituskilpailuun tuli taas satoja tarinoita. Aiheena oli Joulu vuonna 2121.

B-sarja, I palkinto

Lumi Hömmö ja Sara Jussila, 9, Espoo

BISNESMIES JA KOKKITONTTU

Olipa kerran Mantelitunturi. Mantelitunturilla asui paljon poroja ja tonttuja. Sekä tietysti pukki ja muori.

Kokkitonttu oli valmistamassa riisipuuroa väelleen. Hän oli saanut tonttujen erikoisjohtajapaikan. Muori oli kokkitontun pomo ja kokkitonttu muiden tonttujen pomo.

Joulupukista oli tullut bisnesmies. Hän oli tänä vuonna tullut maailman rikkaimmaksi mieheksi ja päätti jäädä lomalle, jättäen hommat kokkitontulle. Kokkitontun piti viedä lahjat perille.

Porot olivat sairastuneet ja hän joutuisi ajamaan vanhanaikaisella pyörällä. Kokkitonttu ei millään ehtisi tehdä perinteistä piparkakkuporoa. Hän ei silti halunnut tuottaa pettymystä ja jättää sitä tekemättä.

Mitä kokkitonttu tekisi? Ei hän oikein voinut joulupukilta apuakaan pyytää ja pilata tämän lomaa.

Hän päätti rakentaa koneen, jolla tekisi itsestään kaksoisolennon. Kaksoisolento voisi tehdä piparkakkuporon hänen puolestaan. Niin hän ehtisi viedä lahjat perheille.

Ensimmäinen kone epäonnistui. Kun kokkitonttu laittoi sen päälle, sieltä alkoi lennellä bulldoggeja ympäriinsä. Hän oli rakentanut vahingossa bulldogg-koneen ja tajusi virheensä. Nyt hän rakensi oikean koneen, ja teki kaksoisolennon.

Kokkitonttu pyysi:

– Voisitko tehdä piparkakkuporon?

Kaksoisolento suostui. Mutta se ei mennyt ihan nappiinsa, koska porosta tulikin elävä.

Kun aito kokkitonttu vihdoin tuli pakkasesta lahjoja viemästä, hän hämmästyi. Miksi leipomon paikalla oli disco, jossa piparinruskea poro oli bilettämässä?

Kokkitonttu hiipi leipomon ovelle ja kurkisti sen raosta. Hän järkyttyi nähdessään, mitä leipomossa oli meneillään! Strösseliä, kermavaahtoa ja taikinanrippeitä näkyi levinneenä ympäriinsä. Sekasorron keskellä discoporo kuunteli joululauluja, herkutteli donitseja ja biletti villinä.

Kokkitonttu hiipi jauhosäkkien ja taikinakoneiden takana discovalon ja radion luokse ja sammutti ne.

Poron kasvot muuttuvat tulipunaisiksi kiukusta.

– Haluaisitko olla Joulupukin uusi poro? kokkitonttu kysyi.

– Pääseekö siinä hommassa lomailemaan? poro kysyi takaisin.

– Teitä tarvitaan vain kerran vuodessa ja loppu on lomaa, tonttu sanoi.

– Olen mukana, kunhan saan suurinta herkkuani, donitseja.

Samassa he huomaavat, että lentokone laskeutui Mantelitunturin huipulle. Pukki oli tulossa katsomaan, miten kokkitonttu pärjää.

– Paikat kuntoon! komensi Joulupukki.

– Okei okei, sanoivat kokkitonttu ja poro itku kurkussa.

– Ei tässä mitään hätää ole. Hoo-Hoo-Hooo!

– Ei teidän tarvitse siivota. Kutsun palvelijat, Joulupukki sanoo.

– Onko sinulla nykyään palvelijoita? kysyy Kokkitonttu.

– Kyllä. Minähän olen maailman rikkain bisnesmies, Joulupukki vastaa.

– Huh, huokaisi kokkitonttu, voisiko tämä olla sinun uusi porosi? Hänen nimensä on…

– Pete! Poro huudahtaa.

Joulupukki palasi töihin ja seuraavana jouluna hänen rekeään veti Pete-poro.

Tuomarin kommentti: Tarina pulppuaa kirjoittamisen ja keksimisen iloa! Tekijöillä on varmasti ollut hauskaa, ja niin on lukijallakin. Onneksi kokkitonttu saa pukin vaihtamaan bisnesmiehen hommat tuttuihin töihin.

B-sarja II palkinto

Emilia Hätälä 10, Hämeenlinna

VIERAS TULEVAISUUDESTA

Oli hiljainen jouluaatto, istuin yksin olohuoneessa ja takan lämpö heijastui kasvoihini. Mietin miltä joulu voisi näyttää sadan vuoden päästä. Havahduin ajatuksistani, kun yhtäkkiä rysähti. Olohuoneessa oli iso vekotin, joka näytti aikakoneelta sen perusteella mitä olin nähnyt elokuvissa. Aikakoneesta tuli ulos tyttö, jolla oli oudot vaatteet.

– Kuka sinä olet? Minä kysyin.

– Minun nimeni on Ailime ja tulen vuodesta 2121. Minun kotini sijaitsee tällä paikalla missä sinäkin asut. Mikä sinun nimesi on? Tyttö vastasi.

– Minun nimeni on Emilia, sinulla on sama nimi kuin minulla, mutta väärinpäin: Minä vastasin.

– Oletkohan sinä minun esiäitini? Tiedän että he ovat asuneet tällä paikalla aikaisemmin, Ailime kysyi.

– En todellakaan, minä olen vasta 10-vuotta: Minä huusin.

– Minkälaista on tulevaisuudessa, onko vielä koronaa ja onko Itämeri vielä maailman saastunein meri? Minä kysyin.

– Kaikki on kunnossa, Ailime vastasi

– Okei voitko kertoa minulle miltä joulu näyttää tulevaisuudessa: Minä kysyin. Odotin vähän aikaa ja sitten hän aloitti:

– Meillä siellä tulevaisuudessa on mukava joulu, käydään joulusaunassa ja käytetään sointulakkeja. Punaisia hattuja joista kuuluu joululauluja.

– Minkä näköinen joulupukki on tulevaisuudessa? Minä kysyin.

– Häh! Mikä ihmeen joulupukki? Ailime kysyi.

– Punanuttuinen valkopartainen mies, joka jakaa lapsille lahjoja jouluna, Minä selitin

– Ei ole joulupukkia ja onneksi ei. Voinko jatkaa kertomistani? Ailime kysyi ja aloitti:

– Jouluruokia meillä on, esimerkiksi porkkanavaahtoa, riisikinkkua, lanttupirtelöä ja kurkkupuuroa.

– Yök, yök, yök ja yök. Minä yökin.

– Mitä! ne ovat aivan parhaita: Ailime naureskeli.

– Haluatko nähdä miltä tulevaisuudessa näyttää? Ailime kysyi.

– Joo, Minä vastasin.

Menimme aikakoneeseen, yhtäkkiä alkoi näkyä värejä ja laite alkoi pyörimään, kuuluu pamahduksia ja laite tärisi. Lopulta laite taas pysähtyi ja nousimme pois aikakoneesta.

Kaikkialla ympärillämme oli niin kaunista. Tunsin kuin kaikki pelkoni lensivät pois tuulen mukana. Ulkona oli metrin korkuiset hanget. Ja talo oli niin kaunis, en voinut uskoa että sama talo on joskus ollut meidän kotimme. Tältäkö se näyttäisi sadan vuoden päästä?

Nurkassa seisoi, ihme ja kumma, mänty. Siinä oli niin hassuja koristeita ja jotain oudon muotoisia paketteja oli männyn juurella. Vain yksi huonekalu oli tuttu: takka.

– Se on tulipesä, Ailime selitti ja jatkoi.

– Täällä on edelleen tonttuja, joulutorttuja ja joululahjoja

Yhtäkkiä alkoi kuulua taustalta tuttu joululaulu: Kulkuset, kulkuset..,

– Etap! Laita laulu pois! Ailime huusi.

– Etap on minun kolmevuotias pikkuveljeni. Ailime selitti.

– Hauskaa, minulla on myös 3-vuotias veli ja hänen nimensä on Pate, eli Etap toisinpäin, Minä kerroin.

– Voitko kertoa minulle lisää siitä joulupukista? Ailime pyysi.

– Saanko runoilla? Minä kysyin:

Joulupukki:

Se punainen juttu joka kellahtaa,

se on punainen nuttu joka heilahtaa

se on tontun paras ystävä.

Tuomarin kommentti: Tunnelmallinen joulutarina! Sadassa vuodessa voi tapahtua paljon, mutta moni asia on ennallaan. Eri aikakausien tyttöjen juttelu on luontevaa ja leikkisää, ja kaiken kruunaa lämmin jouluilo.

B-sarja III palkinto

Elsi Lopes de Ponte, 9, Lohja

TAIANOMAINEN JOULU

Olin perheeni kanssa viettämässä joululomaa, kun 23. joulukuuta tapahtui jotain outoa ja ihmeellistä. Kerron teillä siitä nyt.

Kello oli 16:10. Olin kirjoittamassa joulupandapukille, kun näin pienen pandan, siis joulupandan. Se tuli joulupandaovesta ulos ja alkoi lakaista lattiaa. Huomatessaan minut se pelästyi ja pinkaisi takaisin joulupandaovesta sisään.

Huudahdin: ”Ei! Älä mene, ole kiltti!” ja juoksin kurkistamaan joulupandaovesta sisään, mutta joulupanda oli ehtinyt jo luikahtaa joulupandojen maailmaan.

Huomasin, että oven viereen oli jäänyt taikapölypussi, jossa luki: Ripaus taikapölyä ja ovesta sisään, niin olet jo joulupandojen maailmassa.

Otin pikkiriikkisen ripauksen taikapölyä ja heitin sen päälleni. Hetkessä olin pieni, minulla oli lakki päässä ja näytin aivan joulupandalta.

Avasin varovasti oven ja astuin portaalle. Siitä kuului narahtava ääni, jota pelästyin, mutta menin kuitenkin ovesta sisään.

”Ooh, kuinka paljon joulubambuja!”, huudahdin. Joulupandat olivat koristelemassa bambuja. Luulin, että joulupandat olisivat pelästyneet minua, mutta olin unohtanut, että näytän niiltä.

Näin saman joulupandan, jonka olin nähnyt lakaisemassa lattiaa ja menin sen viereen.

Joulupanda sanoi: ”Aa, Nuppu, tulit kai tänne auttamaan minua?” Olin aivan ihmeissäni, mutta vastasin: ”Joo…mitä minun pitäisi tehdä?”

”Sinähän olet puulelujen osastolta, ota lahjapaperi ja kääri lelu tähän tapaan ja laita se eteenpäin.” joulupanda ohjeisti.

Aloin paketoida lahjoja. Vähän ajan päästä huomasin, että jokin oli vialla. Lahjapaketit eivät kulkeneet hihnalla eteenpäin, vaan ne muodostivat ison kasan ja joulupandat ihmettelivät mitä oli tapahtumassa.

Joulupandapukki tuli paikalle. Kaikki joulupandat höpöttivät yhteen ääneen eikä niistä saanut selvää. Joulupandapukki soitti isoa kelloa, jolloin kaikki hiljenivät. Joulupandapukki pyysi pandoja puhumaan yksi kerrallaan aloittaen Nipsusta.

Nipsun jälkeen oli minun vuoroni.

”Liukuhihnassa on jotain vikaa, se ei toimi kunnolla”, sanoin.

”Olet aivan oikeassa”, joulupandapukki sanoi.

”Tule Nuppu, mennään katsomaan, mikä on vialla. Ja sinä myös Nipsu”, Joulupandapukki sanoi meille.

He laskeutuivat bambutikkaita pitkin alas kellohuoneeseen. Yhtäkkiä Nipsu huudahti: ”Täällähän on lahjapaketti jumissa, se täytyy saada pois!”

He kiskoivat kaikin voimin ja lopulta joulupandapukki muisti, että hänellä on työpanda, joka osaisi auttaa. Hän osaa vaikka ja mitä. Joulupandapukki sanoi: ”Odottakaa tässä, palaan pian.”

Joulupandapukki palasi pian työpandan kanssa. Työpanda kiskaisi paketin pois ja sanoi: ”Taas toimii.”

Hommat saatiin toimimaan ja Nipsu ja Nuppu lähtivät joulupandapukin kanssa bamburekiajelulle. He veivät kaikki paketit lapsille, jotka avasivat ne heti aamun koitteessa.

Sellainen oli 23. joulukuuta 2121.

Tuomarin kommentti: Iloinen joulutarina, jonka pääosassa ovat pandat. Hauskasti keksitty hyvän mielen kertomus!

Sara Jalanko, 10, Espoo

JOULU 2121

– Iiiik! Apua! Muori huutaa.

Juoksen makuuhuoneeseen ja näen: tyhjän sängyn, rikotun ikkunan sekä äänitikun joka soittaa Pukin aivastelua. Katsoin ulos ja löysin maasta pukin hätälakin.

Kiipesin ulos poimin sen ja lähdin kokoushuoneeseen. Kaikki juoksivat sinne hätääntyneinä ja Muori kannettiin tuolille.

– Rauhoittukaa! Vaikka pukki katosi, meidän pitää pysyä rauhallisina. Löysin Pukin hätälakin. Kuunnelkaa.

Avasin lakin ja kuulimme pukin äänen:

– Rosvot menevät asteroidille, joka on Neptunuksen ylälännessä. Siellä on iso mustaluminen vuori ja vanha mökki. Rosvoja on kaksi. Onnea matkaan!

– Pukki on kunnossa! Muori hihkaisee.

– Ketkä haluaisivat lähteä etsimään pukkia? kysyn.

Joan, Kai, Milja ja Lumi viittaavat.

– Selvä, lähdetään!

Lähdemme pinkomaan kohti avaruusalusta. Ryntäämme sisään, hyppään ohjaamoon ja kaarran pois.

– Matkalla ollaan! sanon iloisesti.

– Sinne on pitkä matka. Mitä jos vaihtaisimme ohjausvuoroja kahden tunnin välein? Milja ehdotti.

– Käy minulle, voin aloittaa.

Muut menivät nukkumaan. Tunnin päästä alkoi jo väsyttää, vaikka onhan se kivaa ajaa ilman ajokorttia. Kun vuoroni vihdoin päättyi, menin heti nukkuman. Havahduin huutoihin. Juoksin ohjaamoon ja näin Neptunuksen.

– Se on aivan valtava, Milja huokaisi ohjaajan paikalta.

– Sitten vain etsimään asteroidia, Kai tuhisi.

Ajoimme Neptunuksen ylälänteen asteroideja tutkien.

– Tuolla oikealla ihan edessä! Lumi huomasi.

Siellä oli mustaluminen vuori, jonka taakse Milja ajoi varovasti. Tulimme ulos ja kurkistimme vuoren toiselle puolelle. Näimme ison mustan avaruusaluksen sekä vanhan mökin.

– Tuolla Pukkia pidetään, Milja kuiskasi.

– Mennään vähän lähemmäs tutkimaan, Kai totesi.

Kävelimme hiljaa mökin luokse. Kurkistin ikkunasta ja näin kaksi miestä pöydän ääressä sekä Joulupukin istumassa penkillä sidottuna. Viitoin muut luokseni.

– Keksin miten saamme pukin pois mökistä, kuiskasin ja kerroin suunnitelmani.

– Kokeillaan sitä, Milja päätti.

Joan, Lumi ja Kai menivät rosvojen alukselle ja alkoivat pölistä kovaan ääneen kaikesta turhanpäiväisestä. Miehet huomasivat heidät ja takaa-ajo käynnistyi.

Hiivin mökille ja Milja seurasi. Otimme linkkuveitset esille ja menimme sisään. Pukki ilahtui meidät nähdessään. Katkaisemme köydet ja hiivimme hiljaa ulos. Veimme Pukin vuoren taakse ja menimme itse vorojen aluksen luokse.

Joan johdatti miehet luoksemme ja heitimme tainuntuspommit kohti rosvoja. He kaatuivat ja käynnistin laserhäkit. Veimme rosvot omaan alukseensa ja sidoimme alukset kiinni toisiinsa.

– Olitte kyllä viisaita kun lähditte perääni. Pukki kehui.

Menimme alukseen ja kiisimme valonnopeudella kotiin. Rosvot olivat harmissaan, kun veimme heidät poliisiasteroidille. Pukki toivotettiin iloisesti kotiin. Lapset saivat lahjansa ja kaikki olivat onnellisia. Illalla pukki tuli viereeni ja kuiskasi:

– Hyvää joulua.

Tuomarin kommentti: Huima seikkailu avaruudessa – täynnä kekseliäitä käänteitä.