Mitä tapahtuu, jos toinen siamilaisista kaksosista kuolee? Professori kertoo HS:lle

Yhteinen verenkierto tekee siamilaisten kaksosten erottamisesta vaikeaa.

Mitä tapahtuu, jos toinen siamilaisista kaksosista kuolee, kysyi 8-vuotias lukija Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset -palstalla.

Kysymykseen vastasi geneettisen epidermiologian professori Jaakko Kaprio.

– Jos toinen siamilainen kaksonen kuolisi, paras mahdollisuus olisi yrittää leikata nopeasti toinen kaksonen irti, jotta hän voisi elää, Kaprio vastasi.

Syy on siamilaisten kaksosten yhteisessä verenkierrossa, minkä takia myös erottaminen on vaikeaa.

Professori Jaakko Kaprion mukaan pyrkimys on usein saada erotettua siamilaiset kaksoset jo syntymän jälkeen tehtävällä leikkauksella.

– Leikkaus on yleensä vaikea. Toinen tai molemmat kaksosista voivat kuolla. Ennuste on sitä parempi, mitä vähemmän heillä on yhteistä verenkiertoa, Kaprio vastaa Fannylle.

Siamilaisia kaksosia syntyy hyvin harvoin, todennäköisyys on noin yksi 60 000:sta. Usein siamilaiset kaksoset syntyvät kuolleina.

Siamilaiset kaksoset ovat identtiset eli samanmunaiset kaksoset.

Alkion jakautuminen kahdeksi jää kuitenkin kesken, ja kaksoset jäävät kiinni päästään, lantiostaan tai rintakehästään. Yhteen kasvaneet kaksoset saattavat jakaa tärkeitä sisäelimiä.

Maailman vanhimmiksi eläneet tunnetut siamilaiset kaksoset Ronnie ja Donnie Gaylon kuolivat yhdysvalloissa kesällä 2020. He elivät 68-vuotiaiksi.

He jakoivat osan sisäelimistään, mutta heillä oli erilliset sydämet, vatsalaukut, kädet ja jalat. Lääkärit eivät pystyneet lupaamaan, että he selviäisivät erotusleikkauksesta hengissä.

Kaksoset tienasivat lapsuudestaan asti koko perheelle elantoa 70-luvulle asti sen ajan karnevaaleilla kummajaisshow-kiertueilla. Kaksoset esiintyivät senkin jälkeen Keski- ja Etelä-Amerikassa.

Kaksosten kunto heikkeni vuonna 2009, kun Ronnie sai verihyytymän ja tulehduksen, minkä jälkeen myös Donnie sairastui. He asuivat loppuikänsä veljensä tukemina, ja kertoivat haastatteluissa viihtyneensä hyvin yhdessä ja viettäneensä hyvän elämän.

Siamilaisia kaksosia kutsutaan siamilaisiksi 1800-luvulla eläneiden kiinalaisveljesten Chang ja Eng Bunkerin mukaan. He syntyivät Siamissa, nykyisessä Thaimaassa.