Uudessa äitiyspakkauksessa keskitytään laatuun, ekologisuuteen ja kestävyyteen.

Kela esitteli torstaiaamuna uuden äitiyspakkauksen sisällön. Ensi vuoden äitiyspakkaus julkaistaan normaalia aiemmin. Tavallisesti sen sisältö on julkaistu vasta alkuvuonna ja se on laitettu jakoon keväällä. Näillä näkymin uusi pakkaus otetaan käyttöön heti vuoden alussa.

Kelasta kerrotaan, että äitiysavustuslaki täyttää ensi vuonna jo 85 vuotta ja sillä on suuri symbolinen merkitys suomalaisessa hyvinvointivaltiossa.

– Suomessa korona-aika nosti syntyvyyden poikkeukselliseen kasvuun, vaikka muissa Pohjoismaissa kävi toisin. Vanhemmuudesta koetaan paljon paineita, ja suomalaisvanhemmat myös uupuvat usein verrattuna muihin Euroopan maihin. Kelan äitiyspakkaus on yksi tapa auttaa perheitä alkuun ja keskittymään ainutlaatuiseen vauva-aikaan. Pakkaus on erittäin suosittu, sillä sen valitsee rahallisen avustuksen sijaan edelleen noin kaksi kolmasosaa perheistä, pohtii etuuspäällikkö Johanna Aholainen Kelasta.

Aholainen kertoo, että pakkauksen suosio pysynyt ennallaan. Pakkauksen sijaan voi valita rahallisen korvauksen, jonka suuruus on tällä hetkellä 170 euroa.

– Lähes kaikki ottavat pakkauksen, hän täsmentää.

Kela kertoo, että ensi vuonna otetaan käyttöön vuonna 2017 järjestetyn suunnittelukilpailun kolmas voittajatyö, jossa on Aya Iwayan suunnittelema kuvitus. Vuodevaatelaatikon ilmeen nimi on Perhe.

Vuodelaatikon kuvituksessa seikkailevat sulassa sovussa karhu, hevonen, joutsen ja riekko sekä muita kotimaisia eläimiä perheineen. Se on tarkoitettu toimimaan vauvan ensisänkynä.

Uudessa äitiyspakkauksessa on 43 tuotetta. Tuotteita on seitsemän vähemmän kuin edellisessä äitiyspakkauksessa. Kelasta kerrotaan, että pakkauksen sisällössä keskitytään laatuun, ekologisuuteen ja kestävyyteen.

– Puuvillasta valmistetuista tuotteista suurin osa on luomupuuvillaa. Muutamassa tuotteessa on käytetty osittain kierrätysmateriaalia. Kaikkien tuotteiden täytyy tietenkin täyttää Suomen ja EU:n lainsäädännän turvallisuusvaatimukset, painottaa Aholainen.

Julkistustiedotustilaisuudessa kerrottiin, että laadun korostaminen on näkynyt siinä, että Kela on saanut tuotteista vähemmän reklamaatioita. Ensimmäistä kertaa kilpailutuksessa laadun painoarvo oli 80 ja hinnan 20 prosenttia. Vuosina 2019 laadun osuus oli 70 prosenttia. Sitä aiempina vuosina painotus oli 50 ja 50 prosenttia.

Kelasta kerrotaan, että tuotteiden monikäyttöisyys on keskiössä tuotevalikoimassa tänäkin vuonna. Esimerkiksi kahdessa bodyssa on jatkopalat, jotta vaate sopii vauvalle pidempään, minkä lisäksi kaikissa pakkauksen housuissa on pitkät lahkeessa käännettävät resorit, joiden on tarkoitus on lisätä housujen käyttöikää.