Joulutarinakalenteri 14: Joulunrakastaja-Lumin kouluaine paljastaa: tulevaisuuden jouluherkussa on mummon kasvot

Lumi kirjoittaa tulevaisuudesta joulukirjeen sata vuotta aiemmin eläneille ihmisille, kirjoittaa Emilia, 10.

Julkaisemme aattoon asti joka päivä alakoululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Emilia Kyriacoun, 10, tarina, joka on Ilta-Sanomien järjestämän kirjoituskilpailun satoa.

Olipa kerran tyttö nimeltään Lumi. Hän rakasti joulua, hänellä oli aina tonttulakki päässä ja hassu jouluhuppari. Lumin mielestä joulu oli mitä maagisin vuodenaika, koska mitä tahansa voi tapahtua silloin.

Koko kaupunki oli hyvällä tuulella, lapset leikkivät lumessa, perheet koristelivat kotejaan yhdessä ja kavereille annettiin lahjoja. Kaikkialla oli kotoisa ja mukava tunnelma.

Jouluun oli enää muutama viikko aikaa. Lumi hyppäsi sängystä, laittoi äkkiä vaatteet päälleen ja otti pari piparkakkua mukaan koulumatkalle. Hän oli taas myöhässä!

Koulussa äidinkielen tunnilla piti kirjoittaa kirje ihmisille, jotka elivät sata vuotta sitten siitä, miltä joulu nykyään näyttää.

Lumi alkoi kirjoittamaan:

“On niin paljon lunta. Taloissa on jouluvaloja kaikkialla, minun mielestäni jopa liian paljon. Kaupoissa annetaan ilmainen pipari aina kuin ostaa jotain. On tullut yksi uusi jouluruoka, jota kutsutaan kaardemummoksi. Se on korvapuustin ja kanelikeksin yhdistelmä ja siihen on kuorrutettu oman mummon kasvot.

Taivaalla lentää junia, jotka matkaavat jääluolan läpi, jossa on hylkeitä, lentäviä poroja ja pingviinejä. Täällä on lunta ihan hirveästi. Eilen oli -126 asetta! Huono puoli oli se, että en nähnyt kavereitani, mutta hyvä puoli oli että ei ollut koulua. Joulupukki lentää vielä poroilla mutta tontut kiitävät lumiskoottereilla.

Niiden kyydistä he tutkivat ovatko lapset olleet kilttejä. Välillä tontut ovat todella laiskoja, eivätkä jaksa vakoilla lapsia, vaan lähettävät älypuhelimella droonin katsomaan.

Joulupukille on alkanut tulla todella harmaa parta. Joulumuori on alkanut leipoa paljon enemmän. Tonttujen lisäksi he ovat hankkineet kirahvin, tipun, laiskiaisen ja laaman seurakseen Napapiirille.

Meillä on jääsuihkulähde, josta lentää joka päivä taivaalle lumihiutaleista hauska tarina, missä on neljä vaihtoehtoa sille mitä henkilön kannattaisi tehdä siinä tilanteessa. Jos valitsee oikean vastauksen, voi voittaa timantteja.

Meillä on myöskin mysteeripyörä ja aina kun pyörität sitä saat pienen lahjan. Lumihankeen on myös piilotettu lahjoja, joista jokainen saa ottaa yhden lahjan joka päivä.

Jouluna kaikki oli kiltimpiä, kohteliaampia ja puhuvat toisilleen enemmän. Kukapa ei rakastaisi joulua? Joulua juhlitaan viisi päivää.

Se alkaa kun pistetään pystyyn joulusädetanko, jonka ympärillä lauletaan ja tanssitaan, ja lähetetään joulutervehdys sähköpostilla tai Instagramissa perheelle ja kavereille.

Sitten tehdään itse lahjoja joiden pitää olla hassuja ja ne eivät saa saastuttaa maapalloa. Koti koristetaan oksilla, kukilla ja jäätähdillä ja sitten tehdään ruokaa ja leivotaan.

Joulussa tärkeintä on olla perheen ja rakkaiden kanssa ja luulen, että näin oli jo 100 vuotta sitten.”

Emilia Kyriacou, 10, Bryssel