Joulutarinakalenteri 24: Aikakone mahdollisti kaksosten joululoikan: kuusenkoristeet olivat kultaa ja tontut pitkiä!

Kun isä oli jouluna työmatkalla, Oliver ja Olivia lähtivät Frankin kanssa reissuun, kirjoittaa Sienna, 10.

Julkaisemme aattoon asti joka päivä alakoululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Sienna Leskisen, 10, tarina, joka on Ilta-Sanomien järjestämän kirjoituskilpailun satoa.

Luku 1 - Frank Aallonvirta

– Olen niin innoissani joulusta! Olivia huudahti innokkaana.

– Ja minä en malta odottaa joululahjoja! Oliver huudahti. Oliviaa nauratti. Oliverilla oli ruskeat lyhyet hiukset ja vihreät silmät. Oliviallakin oli ruskeat hiukset ja vihreät silmät. Olivian hiukset olivat silti paljon pidemmät kuin Oliverilla. He olivat kaksosia. Oliver ja Olivia olivat 9-vuotiaita.

Kun Olivia oli nauranut hänen ilmeensä muuttui vakavammaksi.

– Minua silti harmittaa, koska isä on työmatkalla. Se on epäreilua! Isä ei ikinä vietä joulua kanssamme! Pahinta on se, että meillä ei ole äitiä joten joudumme olemaan vain kahdestaan kotona, Olivia valitti. Oliverin hymy kääntyi suruksi.

– Sentään hän muistaa lähettää meille joululahjoja, Oliver yritti piristää, mutta onnistui yrityksessään surkeasti. Olivia oli edelleen mieli maassa ja hän lähti huoneeseensa.

– Olivia! Odota! Oliver huusi hänen peräänsä. Olivia paiskasi huoneensa oven kiinni. Oliver huokaisi ja lähti pienelle kävelylenkille.

– Toivotaan, että tämä vähän auttaa, Oliver ajatteli. Hän käveli pitkin rauhallista katua. Hänen mielensä oli vähän maassa. Olivia oli surullinen ja vihainen, äiti ei enää ollut siellä ja isä oli työmatkoilla. Mikä voisi enää mennä huonommin? Oliver mietti, että mitä jos isä unohtaisikin lähettää joululahjat. Se olisi hyvin ikävää. Hän oli kävellyt jo melkein keskustaan. Hän löysi takin taskustaan setelin.

– Kymmenen euroa? Mahtavaa! Oliver ajatteli. Hän käveli läheiseen kauppaan. Hän ajatteli ostaa Olivialle pienen joululahjan. Hän tuli vähän paremmalle mielelle ajatuksestaan. Hän kierteli pitkin hyllyjä ja löysi vihdoin sopivan lahjan.

–Ystävyysrannekorut! Oikein hyvä! Oliver ajatteli.

Toisessa rannekorussa oli pinkkejä ja valkoisia helmiä ja toisessa rannekorussa oli sinisiä ja valkoisia helmiä. Molemmissa niissä oli sydämen puolikkaat jotka sopivat yhteen. Oliver osti vielä jouluisen suklaapatukan ja lähti kassalle. Hän maksoi ostoksensa vähän rypistyneellä setelillä. Hän lähti kaupan ovista hyräillen kotiinpäin. Hän ajatteli kiertää vähän pidempää reittiä, koska oli niin kaunis ilma. Lumi satoi kevyesti maahan ja aurinko pilkotti ihan vähän pilvien takaa. Sää oli aivan täydellinen! Hän käveli kaupan taakse. Siellä oli pieni polku. Oliveria pelotti vähän olla kaupan takana, koska siellä oli paljon pimeämpää kuin mitä oikeasti ulkona oli.

Hän oli jo melkein päässyt polun loppuun, mutta sitten hänen selkänsä takaa kuului käheä ääni.

– Poika! Mihin matka? hän kysyi.

– K-kuka si-siellä? Oliver änkytti ja nielaisi. Hänen kurkussaan oli vähän outo olo.

– Anteeksi jos säikäytin! Halusin vain esitellä uusinta keksintöäni! vanha mies sanoi reippaasti ja astui esiin nurkan takaa. Mies taisi olla noin 60- tai 70-vuotias. Hänen hiuksensa olivat täysin harmaat.

– Mikä keksintö? Oliver kääntyi ja kysyi kiinnostuneempana.

– Nimeni on muuten Frank, mies vaihtoi puheenaihetta.

– Mukavaa! Entä se keksintö? Oliver kysyi malttamattomana.

– Ööö..Niin kyllä! Frank muisti. Frank taisi olla sellainen unohteleva vanhus.

– Et ehkä heti usko…Frank aloitti.

– Mutta olen kehittänyt aikakoneen! hän jatkoi.

– Voit kokeilla sitä jos haluat! Ja ei mitään huolta! Sitä on kyllä kokeiltu ensin, Frank selitti.

– En tiedä, Oliver esteli hieman.

– Jos sinua pelottaa ota joku mukaasi, Frank ehdotti.

Silloin Oliver sai idean. Tietysti! Miksi hän ei sitä itse keksinyt? Hän voisi ottaa Olivian mukaan ja piristää häntä.

– Kiitos ideasta Frank! Minä tulen pian, Oliver huudahti ja lähti juoksemaan kotiin päin.

Luku 2 - Ajassa eteenpäin

– Olivia tule heti alas! Tämä on hyvin tärkeää! Oliver huudahti alakerrasta ihan hikisenä. Hän oli juossut koko matkan kaupasta kotiin.

– Mitä nyt? Olivia kysyi tylsistyneenä ja mateli pois huoneestaan.

– Nyt ei ole aikaa selittää! Tämä on mahtavaa! Tule nyt niin kerron matkalla! Oliver huudahti malttamattomana ja heitti Olivialle hänen toppatakkinsa. Olivia puki nopeasti takin päällensä ja he juoksivat kaupalle päin. Kun he olivat juosseet jo vähän matkaa Olivia pysähtyi.

– Minä en juokse enää askeltakaan jos sinä et kerro minulle mihin me olemme menossa, Olivia julisti ja hengähti hetken. Oliverkin pysähtyi ja odotti, että hänen hengityksensä tasaantui.

– Et heti kyllä usko minua, mutta... Tapasin yhden miehen. Hänen nimensä oli kai... Hmm... Frank? Ehkä? Oliver aloitti.

– Niin? Olivia kysyi kiinnostuneena ja kehotti Oliveria jatkamaan.

– Hän on rakentanut aikakoneen, Oliver jatkoi. Olivian ilme muuttui kiinnostuneesta vähän innostuneemmaksi.

– Selvä! Nyt mennään heti! Näytä tietä! Olivia huusi. He juoksivat täyttä vauhtia kaupan taakse. Kaupan takana olevan polun alkaessa he pysähtyivät ja alkoivat hiljaa kävelemään. Kaupan takana oli pimeämpää kuin mitä ulkona oikeasti oli.

– Oliver... Psstt... Minua vähän pelottaa, Olivia kuiskasi Oliverin selän takaa. Oliver otti Oliviaa kädestä kiinni ja he kävelivät yhdessä sinne missä Oliver oli nähnyt Frankin.

– Frank! Oliver huudahti ja katsoi ympärilleen. Frank kuuli huudon ja tuli heidän luokseen.

– Hei! Frank tervehti.

– Minä olen Frank. Frank Aallonvirta. Entä sinä? Frank esitteli itsensä Olivialle.

– Minun nimeni on Olivia Yölampi ja tässä on Oliver Yölampi jonka sinä tapasit jo. Hauska tavata! Olivia esitteli.

– Frank voisitko sinä näyttää nyt sen sinun aikakoneen? Se on niin kiinnostavan kuuloinen, Oliver kysyi malttamattomana.

– Toki! Haluatteko yrittää vaikka tätä päivää? Käykö vaikka... Hmm... Joulu sadan vuoden päästä? Frank ehdotti.

– Hyvä idea! Oliver ja Olivia huudahtivat samaan aikaan.

– Asia on siis selvä! Odottakaa vain pieni hetki, Frank sanoi iloisena. Oliver ja Olivia seisoskelivat malttamattomina kun Frank asteli vähän matkan päähän. Hän otti ison lakanan aikakoneen päältä. Aikakone oli hyvin hieno. Se oli pyöreä.

– Mitä te siinä seisoskelette? Kyytiin vain! Frank hoputti reippaasti. Oliver ja Olivia tuijottivat toisiaan ja sitten he hyppäsivät Frankin kanssa aikakoneen kyytiin.

Luku 3 - Joulu sadan vuoden päästä

Aikakone tärisi ihan hirveästi kun se meni sata vuotta eteenpäin. Oliver ja Olivia huusivat täyttä kurkkua. Frank oli ihan rauhallinen. Hän vaikutti siltä kuin olisi tehnyt tämän joka päivä aina vain uudestaan. Sitten aikakone yhtäkkiä pysähtyi ja sen sisällä olevalle ruudulle tuli iso teksti jossa luki:

Olette saapuneet tulevaisuuteen! Tervetuloa tänne 24.12.2121.

– Meillä on noin 2 tuntia aikaa olla täällä, Frank kertoi.

– Nyt kiirehditään jos haluatte ehtiä tutkia kaikki paikat, hän jatkoi. He kaikki nousivat pois aikakoneesta. Korvatunturilla oli jotain samaa ja hyvää kuin ennenkin, mutta paljon oli silti muuttunut.

– Joulukuuset ovat ainakin vielä paikallaan. Minä aloin jo pelätä, että täällä olisikin joulukoivuja, Oliver naurahti. Olivia nauroi mukana.

– Meidän on viisainta sulautua joukkoon. Tuolla pyykkinarulla on muutamia tonttujen vaatteita. Mennään! Frank sanoi. He kävelivät pyykkinarun luokse ja ottivat tonttujen vaatteet.

He kirjoittivat lumeen: Anteeksi, että otimme vaatteenne! Saatte ne kahden tunnin päästä takaisin lainasta!

– Nämä ovat meille vähän liian isot, Olivia huomautti kun he olivat ottaneet toppatakkinsa pois ja laittoivat tonttujen asuja omien vaateidensa päälle.

Korvatunturilla tontut eivät olleetkaan niin pieniä vaan ne olivat noin Frankin pituisia. Frank oli vähän yli 180 cm. He menivät heti tutkimaan paikkoja. Perinteiset punaiset vaatteet ja tonttulakit eivät onneksi olleet muuttuneet mihinkään ja joulukuusetkin olivat vielä paikoillaan. Joulukuusen koristeet olivat silti hieman erilaisia. Ne olivat kaikki aitoa kultaa.

– Mitä ihmettä? Frank kysyi hämmästyneenä.

– Etkös sä näitä tiiä? Nämähän on tosi suosittuja nykyään. Olettekos te täällä uusia? Jos et sä näitä tiedä niin oot varmaan jostain 2021-vuodelta, joku tonttu naureskeli vieressä. Oliver, Olivia ja Frank kävelivät heti pois.

– Minä ainakin haluan nähdä joulupukin! Oliver innostui kun he huomasivat ison rakennuksen jonka päällä oli kyltti. Siinä luki: Joulupukin paja

– Mennään nyt! Olivia huudahti ja he juoksivat ovelle. He avasivat oven ja astuivat sisälle.

– Onko täällä joku? Frank huusi.

– Kuka siellä? Oletko se sinä herra Pipari? kuului naisen ääni keittiöstä.

– Me täällä! Hmm..Ööö..Frank aloitti.

– Joulutorttulan perhe, Olivia kuiskasi Frankille.

– Niin me täällä! Joulutorttulan perhe! Frank huudahti keittiöön.

– Joulutorttulan perhe? Oletteko te uusia täällä? naisen ääni kuului taas ja keittiöstä kuului askelia. Heidän eteensä tuli itse joulumuori.

– Hetkinen... Miksi näytätte hyvin tutuilta? joulumuori mietti.

– Joulupukki! Tulisitko tänne? joulumuori huusi joulupukin omaan työhuoneeseen. Joulupukki avasi oven ja tuli eteiseen. Joulupukki ei ollut hirveästi muuttunut, mutta parran väri oli hieman harmaampi. Joulumuori taas näytti ihan samanlaiselta kuin mitä ennen.

– Miksi nämä tontut näyttävät niin tutuilta jostakin? Ei vain töistä, joulumuori kysyi. Joulupukki katsoi vuorotellen Oliveria, Oliviaa ja Frankia.

– Kuulostaa ehkä oudolta, mutta nämä eivät ole tonttuja laisinkaan. Muistan kun nämä kaksi lasta Oliver ja Olivia Yölampi kävivät vierailemassa Korvatunturilla noin 102 vuotta sitten. Ja tämä mies on kai Frank Aallonharja... Ehkä, hän selitti.

– Frank Aallonvirta, Frank korjasi.

– Sinut minä muistan, koska olit aina kilttien listalla. Ja olet edelleen. Mutta, etkös... Sinä... ? Sinähän... Hetkinen... Ja lapsetkaan eivät ole kasvaneet! joulupukki tajusi.

– Miten se on mahdollista? hän huudahti.

– Frankin uudella aikakoneella! Oliver vastasi innokkaana.

– Vai Frankin aikakoneella? Onpas nyt hienoa! joulupukki hämmästeli haltioissaan.

– Halusimme vierailla aikakoneella sata vuotta eteenpäin tänne Korvatunturille ja nähdä onko mikään muuttunut. Haluaisimme myös käydä tutustumassa ihmisten uusiin jouluperinteisiin, Olivia selitti.

– Sepä mukavaa! Voisinhan minä viedä teidät joidenkin ihmisten luokse, joulupukki mietti.

– Kuulostaa aivan mahtavalta! Oliver innostui.

– Siitä tulisi hyvä aihe meidän koulun omaan kirjoituskilpailuun! hän jatkoi innokkaana.

– Selvä! Mitä me odotamme! Haetaan aikakone ja mennään! joulupukki hoputti iloisena.

Luku 4 - Lumihiutaleen perhe

– Minä piilotan aikakoneen tänne puskaan, Frank kertoi. He olivat saapuneet Lumihiutaleen perheen luo. Joulupukki tunsi heidät hyvin sillä joulumuori ja Lumihiutaleen perheen mummi olivat hyviä ystäviä. He kävelivät perheen ovelle ja joulupukki koputti.

– Päivää, joulupukki sekä Frank ja lapset tervehtivät kohteliaasti.

– Voi että! Päivää joulupukki! Pitkästä aikaa! Ja toit näemmä myös ystäviäsi, nuori nainen huudahti iloisena.

– Lapset! Joulupukki tuli! nainen huusi keittiöön. Haarukoiden ja veisten äänet loppuivat heti.

– Joulupukki? lasten ääni kuului ja he ryntäsivät kaikki heti halaamaan joulupukkia.

– Hei lapset! joulupukki tervehti.

He kaikki istuivat olohuoneessa.

– Minä olen Sabrina Lumihiutale ja tässä ovat lapseni Sofia, Santtu,Säde ja Selma. Tässä on mieheni Simo. Tämä on lapsien mummi Maria ja heidän ukkinsa Martti, Sabrina esitteli. Sofia oli 3-vuotias ja hänellä oli ruskeat hiukset jotka olivat lyhyillä leteillä. Santtu oli 8-vuotias ja hänellä oli vaaleat lyhyet hiukset. Säde oli 6-vuotias ja hänelläkin oli vaalet hiukset. Selma oli 11-vuotias ja hänellä oli ruskeat hiukset jotka olivat poninhännällä. Sabrinalla oli ruskeat hiukset ja hän oli 35-vuotias ja hänen miehellään Simolla oli vaaleat hiukset. Simo oli 36-vuotias. Marialla ja Martilla oli harmaat hiukset. He olivat molemmat 67-vuotiaita.

– Mukava tavata teidät kaikki! Olivia ja Oliver sanoivat hymyillen.

– Samoin! lapset sanoivat yhteen ääneen.

– Me tulemme tulevaisuudesta ja nämä lapset haluaisivat tutustua teidän perinteisiin, joulupukki kertoi.

– Me tulimme Frankin rakentamalla aikakoneella, Olivia lisäsi ja Frank vilkutti perheelle Olivian takaa.

– Sepä mukavaa! Kyllä me voimme näyttää! Simo innostui.

Lumihiutaleen perheen talo oli hyvin kodikas. Olohuoneessa oli takka joten huoneessa oli lämmin. Talon seinät olivat täysin valkoiset ja heillä oli puulattia. Heillä oli myös autotalli, mutta auto oli ihan erilainen. Autolla pystyi lentämään! Siinä oli kuusi istumapaikkaa. Heidän olohuoneessaan oli joulukuusi, joka oli koristeltu kultaisilla joulupalloilla. Sen latvassa oli kultainen tähti. Sofia ja Säde jakoivat huoneen. Heidän sänkynsä olivat eri puolilla huonetta ja heillä oli suuret ikkunat. Huoneen keskellä oli kaksi pientä tuolia ja pöytä. Santtu ja Selma jakoivat myös huoneen. Heillä oli sängyt samalla tavalla kuin Sofian ja Säteen huoneessa. Santulla ja Selmalla olivat omat kirjoituspöydät. Sabrinan ja Simon huoneessa oli hyvin iso parisänky ja seinillä oli kuvia kaikista lapsista. Talossa oli myös vessa ja keittiö.

– Teillä on hyvin kaunis talo! Frank huomautti haltioissaan.

Luku 5 - Jouluperinteet

– Meidän joulun perinneruokia ovat joulukalkkuna..Sabrina aloitti.

– Eikös se ole joulukinkku? Oliver kysyi.

– Ei enää. Se meni muodista pois noin 50 vuotta sitten. Harvat syövät sitä enää. Kyllä sitä varmaan 100 vuotta sitten syötiin vähän, mutta joulukinkku oli tietysti suositumpaa, Sabrina selitti.

– Takaisin asiaa. Meidän joulun perinneruoat ovat joulukalkkuna, mansikkakiisseli, pipareita ja tietysti suklaata, Sabrina kertoi.

– Joulukalkkuna eli joulukinkku, mansikkakiisseli eli luumukiisseli ja piparit sekä suklaa eivät ole muuttuneet vuosien kuluessa, Frank mietti.

– Jaetteko te silti lahjoja? Olivia kysyi.

– Tietysti! Ja joulupukki tuo myös! Lasten toiveet ovat silti vähän erilaisia kuin sata vuotta sitten, Simo selitti iloisena.

– Minä toivon ainakin lentoreppua, Selma kertoi.

– Minä toivon koiranpentua, Santtu sanoi.

– Minäkin toivon lentoreppua! Sellaista pinkkiä, Säde kertoi.

– Minä toivon..Hmm... Robottipehmonallea, Sofia sanoi.

– Robottipehmonalle? Oliver toisti.

– Se osaa puhua kaikkia eri kieliä ja kävellä sekä juosta, Säde selitti.

– Mukavaa! Frank hihkaisi.

– Onko teillä muita jouluperinteitä kuin lahjojen jakaminen? Oliver kysyi kiinnostuneena.

– Kyllä! Käymme usein saunassa jouluna, Simo kertoi.

– Selvä, Olivia sanoi.

– En kertonut tätä teille lapsille vielä, mutta minä en enää mene tavallisella reellä. Porot kyllä vetävät sitä, mutta reessä on isot moottorit ja se on tehty metallista. Oliver ja Olivia katsoivat toisiaan hämmästyneenä ja sitten Frankia. Hänkin oli kysyvän näköinen.

– Se on ihan normaalia lapset. On mennyt jo vähän alle sata vuotta kun hän aloitti sen reen käytön, Simo kertoi. Silloin Frank katsoi kelloa.

– Voi sentään! Kellohan on jo vaikka mitä! Meillä on enää 6 minuuttia aikaa! Kiirettä! Frank hoputti. He hyvästelivät Lumihiutaleen perheen ja menivät aikakoneen luo.

Luku 6 - Tarina tositapahtumista

– Meidän pitää nopeasti palauttaa nämä tonttujen vaatteet, Oliver hoputti. He olivat hyvästelleet jo joulupukin ja joulumuorin. He ottivat toppatakkinsa pois ja laittoivat tonttujen vaatteet takaisin pyykkinarulle. He juoksivat täyttä vauhtia aikoneelle.

– Nyt sitten takaisin omaan aikaamme, Oliver huokaisi. Aikakone taas tärisi ihan kamalasti, mutta tällä kertaa Oliveria ja Oliviaa ei pelottanut.

– Kiitos kaikesta Frank! Tavataan taas pian! Oliver ja Olivia hyvästelivät Frankin ja juoksivat kotiin.

– Kirjoitetaan heti se tarina loppuun. Laitetaan otsikoksi vaikka... Hmm... Joulu vuonna 2121! Olivia ehdotti.

– Sopii! Oliver sanoi.

Kun he olivat päässeet kotiin he alkoivat heti kirjoittamaan. Tarinan alkuun he kirjoittivat: Perustuu tositapahtumiin!

He kirjoittivat seikkailuistaan ja uusista jouluruoista sekä lahjatoiveista.

– Minusta tuntuu, että opettaja ei usko sitä kohtaa missä luki perustuu tositapahtumiin, Oliver naurahti.

– Niin minustakin, Olivia nauroi. Heillä oli oikeastaan aika mukavaa.

Sienna Leskinen, 10, Hämeenlinna

Kirjoitusta ei voitu ottaa mukaan Joulutarinakisan kilpailuun, koska se on säännöissä määriteltyä enimmäismittaa pidempi.