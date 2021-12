Joulutarinakalenteri 10: ”Onko joulua edes olemassa?” Sinnikkäät tytöt elvyttävät perinteen

– Joulu, vietin sitä lapsena, vanha Marja-mummo sanoi, kirjoittavat Maaria, Sara ja Miitu, 11.

Julkaisemme aattoon asti joka päivä alakoululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Maaria Rauniksen, Sara Kultarannan ja Miitu Ruokosen, 11, tarina, joka on Ilta-Sanomien järjestämän kirjoituskilpailun satoa.

Eräänä joulukuisena aamuna koko Luumula heräili, mutta kukaan ei miettinyt joulua, vaikka se tömisteli jo ovella.

Eräs Linnea kuitenkin uskoi jouluun. Tässä tarinassa kerrotaan joulusta 100 vuoden päästä tai ei silloin kukaan enää muistanut joulua.

Aloitetaan Linnean kotoa. Linnea oli juuri herännyt. Oli 23. päivä joulukuuta.

– Huomenna on jouluaatto, Linnea iloitsi ja juoksi keittiöön. – Äiti, onko sinulla minulle joululahja? Linnea uteli. – Mikä lahja? Äiti ihmetteli. – Huomennahan on jouluaatto, Linnea selitti. – Vain jotkut meidän esi-isät viettivät joulua, isoveli Oscar kiusoitteli.– Miten niin, jouluhan on ihana juhla? Linnea hämmästeli ja laahusti omaan huoneeseensa soittamaan kaverilleen Minealle.

– Onko sinusta joulu olemassa? puhui Linnea puhelimeen. – Mikä on joulu? Minea hämmästyi. Linnea kertoi Minealle kaiken minkä tiesi joulusta.

– Joulu kuulostaa mahtavalta, mutta harmi, että kukaan ei vietä sitä, Minea harmitteli.– Lähdetään kysymään naapureilta muistavatko he joulua, Linnea ehdotti.

Ehdotus kävi Minealle.– Ainoa vaan, että minun pitää vahtia pikkuveljeäni Rasmusta, Minea harmitteli. – No voihan nenä, Linnea mutisi.

Kun Linnea ja Minea olivat tavanneet kadun päässä, he lähtivät kyselemään joulusta luumulaisilta.

Kop Kop Kop! Kuului kun Minea koputti oveen. – Moikka! Onko sinusta joulu olemassa? Linnea huudahti. – Jos teillä ei ollut mitään asiaa niin voisin jatkaa bataattilaatikon valmistusta! Naapurin Pekka sanoi. – Ja miten niin? kyllähän koulu on olemassa! Pekka sanoi ja sulki oven.

Sitten he kävelivät seuraavan oven luo. Oven avasi pikkuruinen tyttö. Hän alkoi välittömästi huutamaan paikalle sisaruksiaan. Jatkuvasti paikalle tuli lisää väkeä, jotka toisensa perään huusivat uusia sisaruksiaan paikalle. Viimeinen vasta tajusi huutaa äitiään.

Kun äiti vihdoin tuli ovelle hän sanoi:– Ei mainoksia kiitos, jolloin ovi meni töykeästi kiinni. – Typerä täti, Rasmus höpötti.

Aikansa kierreltyään lapset siirtyivät viimeisen talon luo. – Moi, vietätkö joulua? Linnea kysyi. – Joulu, vietin sitä lapsena, vanha Marja-mummo sanoi.– Vietitkö oikeasti joulua? Minea innostui.– Kyllä, mutta nykyään vain omaa syntymäpäivääni, Marja-mummo harmitteli. – Voisimme kaikki yhdessä viettää sinun syntymäpäiviäsi, Minea ehdotti. – Se olisi mahtavaa, olen viettänyt viimeiset 50 syntymäpäivääni yksin, Marja-mummo sanoi.

Seuraavana päivänä kaikki luumulalaiset kokoontuivat viettämään Marja-mummon 100-vuotissyntymäpäiviä.

Syntymäpäivillä pelattiin Aliasta ja Kimbleä. Lisäksi syötiin piirakkaa.

– Olitte oikeassa, Linnean äiti sanoi. – Eikös me sanottukin niin, Linnea ja Minea sanoivat yhteen ääneen.

Tästä lähtien joulua vietettiin joka ikinen talvi.

Maaria Raunis, Sara Kultaranta ja Miitu Ruokonen, 11, Riihimäki