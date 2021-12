Joulutarinakalenteri 9: Joulutonttujen maa ja kuinka se päätyi merenpohjaan ja takaisin

Kaikki alkoi vuonna 2080, kun ihmiset alkoivat etsiä Joulutonttujen maata aivan tosissaan, kirjoittaa Nea, 11.

Julkaisemme aattoon asti joka päivä alakoululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Nea Suokkaan, 11, tarina, joka on Ilta-Sanomien järjestämän kirjoituskilpailun satoa.

Minun nimeni on apulaistonttu Välke ja kerron teille tarinan, joka tapahtui eräs joulu vuonna 2121. Mutta ensiksi sinä lukija varmaan mietit, miksi otsikko on Joulutonttujen maa. Se johtuu siitä että, ihmiset eivät tietäisi tai uskoisi tonttujen olemassaoloon ja siksi ihmisille se on Joulupukin maa.

No kaikki alkoi vuonna 2080, kun ihmiset alkoivat etsiä Joulutonttujen maata aivan tosissaan. Niin kaikkien paikan asukkaiden piti asettua ja muuttaa paikkaan, josta kukaan ei etsisi eli merenpohjaan.

Kaikki oli kunnossa, koska koko paikkaa ympäröi valtava Turvarne-suojakupu. Turvarne oli tonttujen löytämä maailman vahvin aine, joka oli vain Joulutonttujen maan asukkaiden salaisuus.

Turvarne-kuorta on paikan ympärillä 5 metrin paksuinen kerros ja vaikka se on maailman kovin aine, niin silti meren paineen takia siihen joskus tulee halkeamia, jolloin ne pitää paikata laittamalla lisää Turvarnea halkeamakohtiin.

Mutta viime jouluna tuli halkeama, josta alkoi vuotaa vettä kunnolla ja sen takia koko Joulutonttujen maa piti melkein evakuoida.

Halkeama huomattiin heti, koska kuoren tilannetta vahtivat robottitontut, sillä tontut eivät halua itse vahtia kuorta, koska halkeamia tulee pari kertaa vuodessa.

Tämä halkeama vuoti vettä, mutta sitä ei heti pystytty paikkaamaan sen koon takia, halkeama nimittäin oli valtava.

Kahden tunnin päästä vesi oli jo yli puolenvälin. Tontut ovat laskeneet, missä kohtaa veden nousua pitää lähteä paikasta. Turvarnea alettiin latoa halkeamaan. Lopulta vuoto oli paikattu, missä kesti noin kaksi tuntia.

Paikkauksen jälkeen tuli ongelmaksi, että vettä oli aivan joka paikassa. Mutta vedestä päästiin laitteella, joka työnsi vettä ulospäin niin nopeasti, että vettä ei tule sisään.

Tässä kesti monta tuntia ja kaiken ajan tontut istuivat kattojen harjoilla. Kuitenkin vesi saatiin pois, ja tontut olivat onneksi rakentaneet kaikki lahjapajat ja muut rakennukset vedenkestäviksi.

Monet tontut suuttuivat ja sanoivat heidän melkein kuolleen sen takia, että ihmiset eivät saisi tietää heidän olemassaolosta.

Seuraavassa tonttujen kokouksessa päätettiin, että meren pohjassa asuminen olisi liian vaarallista.

Tonttujen maa siirrettiin takaisin maan päälle. Palatessaan tontut huomasivat ihmisten pitävän tonttuja enää satuolentoina, joten he pystyivät jatkamaan elämäänsä maan päällä.

Nea Suokas, 11, Helsinki