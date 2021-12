Vuonna 2100 kun kone sai oikosulun, joulupukin mieli meni Jangin kehoon ja Jangin mieli joulupukin kehoon, kirjoittaa Valtteri, 10.

Julkaisemme aattoon asti joka päivä alakoululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Valtteri Lindgrenin, 10, tarina, joka on Ilta-Sanomien järjestämän kirjoituskilpailun satoa.

Olipa kerran tyttö nimeltä Taila. Taila oli kolmetoistavuotias ja hän asui Sodankylässä, Maapallon pääkaupungissa.

– Taila tule syömään, äitini Sari huusi.

– Juu, juu.

Kävelin alas, Taila kertoo. Äitini odotti siellä Wal-puku päällään. (Wal-puku on puku, jolla ihmiset selviävät aurinkotuulesta, jota tulee koko ajan.)

Söimme aamupalaksi leipää. Meillä oli erilaisia Jang-koristeita, koska Jang on pian. Jangin päivänä kaikki ihmiset kokoontuvat Sodankylan Coinilaan.

– Nyt sinun taytyy menna kouluun, äitini sanoi lempeästi.

Kävelin takaisin ylös ja kytkin itseni Werseen (Walin omaan metaversumiin). Olin odotustilassa, jossa luin vielä kokeeseen. PIIII…P! Koulu alkaa!

– Päivää, tänään teillä on historian koe! Opettaja Pot räyhäisee.

Koe alkaa. Oppilaat eivät kuitenkaan huomaa, että heitä tarkkailee joku Korvatunturilla:

– Hmm, katso nyt ettei kukaan lunttaa, Jangpukki VII sanoo.

– Kyllä kyllä, jolkku nimeltä Tina vastasi.

– Jangpukki, voitko kertoa taas sen tarinan Jangista.

– Selvä, kerran, vuonna 2100 eräs Jang Chi -niminen mies eksyi korvatunturille. Tontut olivat hänelle ystävällisiä, mutta Jang oli murheellinen. Hän ei ollut kotona, kun olisi pitänyt. Tai siis hänen pitäisi olla kotona huomenna.

– Hän oli surun murtama, mutta silloin tontut esittivät hänelle heidän keksintönsä SITAn, laitteen, jolla he yrittivät siirtää Jangin.

– Kun siirto tapahtui, kone sai oikosulun ja joulupukin mieli meni Jangin kehoon ja Jangin mieli joulupukin kehoon. Tämä sai aikaan Jangin päivä.

Kokeeni meni hyvin ja nyt pelaan Exploding Kittensiä, maailman parasta peliä.

– Tule, pitää mennä Coinilaan, äitini sanoo samalla kun käyttää Curse of the cat butt -kortin.

Lähdemme Coinilaan Valk Model Z:lamme. Kun saavuimme, siellä oli jo monta ihmistä.

– Tässä kaikille yksi Vi, Jangpukki sanoo.

Yht’äkkiä punainen salama iskee maahan kuin isä haarukalla lihaan. Siinä seisoo joulupukki.

– Minä olen oikea Jangpukki ja hän on joulupukki, joulupukki sanoo.

Toinen, nyt vihreä salama iskeytyy, ja kun räiske hälvenee, sinne on ilmestynyt Exploding Kittens. Puhumme nyt oikeilla nimillä.

Joulupukki nostaa kortin ja se on Mark. Jangpukki käyttää Alter The Futuren, jolloin hän katsoo kolme ylimmäistä korttia.

Sieltä on tulossa Exploding Kitten, joten hän laittaa sen alimmaiseksi. Sitten hän nostaa ja saa Taco Catin. Joulupukki käyttää See The Futuren ja katsoo kolme ylimmäistä korttia. Hän saa Buryn.

Jangpukki saa Exploding Kittensin, joten hän defusaa sen. Joulupukki nostaa Exploding Kittensin, mutta pitää sen, koska hänellä on Streaking Kitten, jolla hän voi pitää yhden Exploding Kittenin kädessään.

Jangpukki nostaa toisen Exploding Kittenin ja räjähtää, selostaja kertoo.

– Sinusta tulee tonttu, joulupukki muuntaa Jangpukin tontuksi.

– Hyvää joulua, Hou, Hou, Hou!

Valtteri Lindgren, 10, Espoo