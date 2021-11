Lapsivapaista häistä nousi kiivas keskustelu – hääsuunnittelija kertoo ohjeen, jota tulisi noudattaa

Hääsuunnittelijan mukaan lasten ottaminen mukaan juhliin ilman lupaa on räikeä etikettivirhe.

”Minkälainen vastaanoton olette saaneet lapsettomille häillenne?”

Vauva.fi-keskustelupalstalla virisi kiivas keskustelu aiheesta, joka jakaa mielipiteet kahtia.

Keskustelijoiden joukossa on niitä, joille ilman lapsia juhliminen ei tule kuuloonkaan – ja sitten on niitä, jotka ymmärtävät hääparin toiveen.

Ilta-Sanomien aiemmin haastattelemalla hääsuunnittelija Micu Mäkitalolla on aiheesta selkeä näkemys. Mikäli kutsussa lukee teksti ”lapsivapaat juhlat”, on räikeä etikettivirhe tuoda lapset juhliin.

– Lapset määrittelevät aika pitkälti juhlan kulun. Itse olen sillä kannalla, että jos lapset kutsutaan häihin, heidät voi joku hakea kotiin alkuillasta. Lapset tylsistyvät helposti, eivätkä osaa silloin käyttäytyä. Häät ovat etenkin illalla enemmän aikuisten juhla.

Lue lisää: Hääsuunnittelija paljastaa suomalaisten etikettivirheet häissä – yksi sääntö aiheuttaa aina vääntöä

Vauva.fi-keskustelu paljastaa, että asiasta ajatellaan myös toisella tavalla.

Eräs keskustelijoista kertoo, että hänen tuttunsa suunnittelee lapsettomia häitä, mikä tuntuu ”oudolta”.

– Häät jos mikä on koko perheen juhla. Kyseessä on aikuinen pariskunta, joilla ei itsellään ole lapsia, eivätkä he halua isoja häitä, vaan lähimmät sukulaiset ja ystävät paikalle. Toki ymmärrän myös heidän mielipiteensä, mutta hankaluuksia tulee.

” Ilmoitimme, ettemme tule, jos lapset eivät saa tulla.

Selvän kantansa kertovat myös nämä keskustelijat.

– Kerran saimme tällaisen kutsun. Ilmoitimme, ettemme tule, jos lapset eivät saa tulla mukaan. Häät pidettiin, ja lapset olivat mukana.

– Miksi sitten menette naimisiin, jos olette lapsivihamielisiä?

Kommentoineiden joukossa oli myös niitä, jotka joutuvat kieltäytymään kutsusta, koska lastenhoitajaa on vaikea saada.

– Minulle on ihan sama, ketä häihinne kutsutte. Mutta älkää sitten suuttuko, kun me tukiverkottomat lapsiperheelliset emme pääse tulemaan, kun hoitajaa lapsille ei ole.

– Lapsettomien häiden järjestäjät varmaan hankkivat ja maksavat myös ne hoitopaikat lapsille. Itse emme pääsisi paikalle ihan jo siitäkin syystä, että kaikki ketkä normaalisti hoitavat lasta, olisivat myöskin siellä häissä. Koko perheen olisi pakko jäädä pois.

Lapsivapaita häitä vastustetaan muun muassa siksi, että hoitajaa voi olla vaikea saada.

Eräs kommentoija on sitä mieltä, että häät eivät ole sellainen juhla, jonka takia haluaisi hankkia ulkopuolista apua lastenhoitoon.

– Kun pienten lasten vanhemmat kerrankin saavat järjestettyä kahdenkeskistä aikaa, he eivät halua tulla viettämään sitä sinun häihisi. Siksi useimmat perheet kieltäytyvät lapsettomista häistä.

Yksi kommentoijista ei täysin tyrmää lapsivapaita häitä, mutta tunnistaa niitä kohtaan koetut ennakkoluulot.

– Pääsääntöisesti olen elänyt siinä käsityksessä, että suhtautuminen lapsettomiin häihin on kovinkin nyrpeää, etenkin jos lähisuvustakin rajataan pikkulapset pois. Rohkaisevaa kuitenkin kuulla näitä myönteisiä kokemuksia.

”Miksi lasta ei voisi jättää hoitoon?”

Syyt lapsivapaiden häiden takana voivat olla monenlaiset. Osa ajattelee budjettia: jos vieraiden joukossa on monta suurperhettä, häät voivat jäädä pitämättä taloudellisista syistä.

Toiset taas haluavat juhlia niin, että kaikki voivat keskittyä itse asiaan. Lapsiaan kaitsevien vanhempien huomio voi kiinnittyä muuhun.

” Häät eivät ole koko perheen tapahtumasirkus.

Lapsivapaille häille löytyykin myös ymmärtäjiä. Neljän lapsen äiti ihmettelee oletusta, jonka mukaan lapset pitäisi ottaa automaattisesti mukaan juhliin.

– Olen aina laittanut lapset hoitoon, koska tahdon nauttia myös juhlista. Jos lapset olisivat mukana, pitäisi mennä heidän ehdoillaan. Jollain on aina joku hätänä, eivätkä lapset edes viihdy aikuisten juhlissa. Miksi lasta ei voisi jättää hyvään hoitoon? Häät eivät ole koko perheen tapahtumasirkus.

Kolmen lapsen äiti sanoo ”ehdottomasti ymmärtävänsä” lapsettomia häitä.

– Pakko ihmetellä, miten joku ei saa esimerkiksi neljä kuukautta etukäteen ilmoitettujen häiden ajaksi repäistyä jostain lastenhoitajaa? Ilmeisesti kyseessä ovat nämä ihmiset, joille elämä tarkoittaa pelkkiä lapsia. Surullista.

Keskustelijoiden joukossa oli myös niitä, jotka korostivat aikuisten tarvetta nauttia juhlista joskus ilman jälkikasvua.

– Tyttäreni häät olivat pari vuotta sitten. He halusivat juhlia ilman lapsia. Varsinkin lapsiperheiden vanhemmat kiittelivät, kun saivat juhlia aikuisten kesken ilman, että lapset juoksivat perässä.

– Kukaan ei suuttunut tai ottanut nokkiinsa. Kaikki kutsutut tulivat paikalle ja juhlivat pitkälle yöhön sen sijaan, että olisivat lähteneet kello kahdeksalta tai jopa aikaisemmin viemään lapsia nukkumaan. Perheelliset ystävät jopa kiittivät jälkikäteen, että saivat hyvän tilaisuuden viettää aikaa aikuisella kaveriporukalla täysin ilman lapsia.

” Lapsiperheiden vanhemmat kiittelivät, kun saivat juhlia ilman, että lapset juoksivat perässä.

Osa keskustelijoista ajattelee, että lasten vaatiminen mukaan on peräti itsekästä.

– Itsekkyyttä ja tyhmyyttähän se on, jos ei osaa katsoa asiaa kuin pelkästään omalta kantiltaan. Vaaditaan, että aina pitää saada ottaa lapset joka paikkaan mukaan, eikä voida viettää juhlia hääparin toiveiden mukaan, vaan toive tulkitaan heti käskyttämiseksi.

Lapsivapaat häät nostattavat siis tunteita, mutta poikkeuksellisia ne eivät ole.

Joissakin piireissä lapsivapaat häät ovat jo niin tavallisia, ettei niitä tarvitse erityisemmin pohtia tai perustella.

– Meidän tuttavistamme ja sukulaisistamme kukaan ei reagoinut mitenkään erityisesti, oli heillä lapsia tai ei. Kaikilla tuntemillamme, jotka ovat lähivuosina menneet naimisiin, on ollut lapsivapaat häät, eräs keskustelija sanoo.

Mitä mieltä sinä olet lapsivapaista häistä? Kommentoi alle.