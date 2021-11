”Pitää laittaa Visa vinkumaan tai tinkiä ruoasta” – suomalaiset avautuvat lasten kaverisynttäreistä, jotka käyvät kalliiksi kukkarolle

Lasten kaverisynttärit aiheuttavat paineita monelle vanhemmalle, selviää Ilta-Sanomien kyselystä. ”Odotetaan jopa 30–50 euron lahjoja”, eräs vanhempi harmittelee.

Lasten syntymäpäiväjuhlat ovat usein täynnä riemua, hauskanpitoa ja ikimuistoisia hetkiä. Mutta lasten vanhemmille kaverisynttärit tietävät rahan menoa. Monelle vanhemmalle tämä aiheuttaa stressiä, selviää Ilta-Sanomien kyselystä.

Suuri osa kyselyymme vastanneista oli sitä mieltä, että jatkuva lahjojen ostaminen todellakin tuntuu kukkarossa. Kyselyyn vastasi 750 Ilta-Sanomien lukijaa.

Kolmen lapsen äiti, 36, kertoo, ettei kehtaa mennä synttäreille ”liian halvan” lahjan kanssa.

– Monesti ollaan ostettu lahjat luotolla, ja joskus lapsi on jättänyt synttärit välistä rahapulassa. Mielestäni kymmenen euron lahja on minimi, minkä kehtaa antaa vietäväksi juhliin, äiti kertoo.

– Yksinhuoltajana en pystynyt ostamaan niin kalliita lahjoja kuin lapseni saivat kavereiltaan. Tämä stressasi paljon, muistelee kahden lapsen äiti, 51.

– Rahanmeno on ollut hurjaa, vaikka lahjoja on ostettu alemyynnistä lahjakaappiin, josta lapset ovat valinneet kulloisellekin sankarille sopivan, kertoo kolmen lapsen äiti, 47.

Monta juhlaa kuukaudessa

Ongelmallista on, jos samalle kuulle osuu useammat kaverisynttärit. Juhlat saattavat tulla pienelläkin varoitusajalla, eikä rahaa ole ehtinyt säästää.

– Välillä tuntuu lompakossa, kun olet ajatellut, että ensi viikolla tulee rahaa ja näillä selvitään siihen asti. Sitten yhtäkkiä pitääkin ostaa joku lahja. Täytyy käyttää Visaa tai tinkiä ruoasta, kommentoi kolmen lapsen äiti, 38.

” Rahanmeno on ollut hurjaa.

– Kaverisynttäreitä on paljon, ja pienistä rahapuroista kasvaa suuri virta. Otan tämän menoerän pois omista harrastuskuluista, kertoo 37-vuotias yhden lapsen äiti.

– Sattumalta molempien lasten kavereista iso osa oli syntynyt maaliskuussa, ja synttäreitä saattoi olla neljä tai viisi kuukaudessa. Aikamoinen lahjojen osto kuukauteen. Olin siirtynyt melko pienipalkkaiseen työhön, ja asuntolainan maksu vei ison osan palkasta, muistelee kahden lapsen äiti, 57.

Pelkoa kiusatuksi tulemisesta

Lahjarumba aiheuttaa perheille monenlaisia paineita. Osa pelkää, että halvan lahjan tuonutta kiusataan.

– Mitään parin euron krääsää ei kehtaa viedä lahjaksi, kun ”kukaan muukaan ei sellaista vie”. En halua lapseni joutuvan noloon tilanteeseen ja mahdollisesti kiusatuksi.

– On niissä ollut kova pohtiminen, ettei osta liian halpaa tai halvan oloista, ettei oma lapsi joudu kärsimään. Kalliisiin lahjoihin eivät kuitenkaan varat riitä, kertoo kahden lapsen äiti, 48.

Toiset taas harmittelevat, että paine tulee lasten puolelta.

– Lapset ovat nykyisin hyvin tietoisia siitä, mitä mikäkin maksaa. Lapseni ollessa pieni hamstrasin varastomyynneistä varastoon edullisempia lahjoja, jotta äkillinen synttärikutsutulva ei aiheuttaisi suurta lovea lompakkoon, kertoo yhden lapsen äiti, 47.

Moni on huomannut, että kyseessä on ajan kuva. Kaverisynttäreihin panostetaan eri tavalla kuin ennen.

” Monesti ollaan ostettu lahjat luotolla.

– LapsENI oli pieni aikaan, jolloin vietettiin kyllä synttäreitä parhaiden kavereiden tai perhetuttujen lasten kanssa. Mutta ei se ollut yhtä yletöntä kuin nykyisin, kertoo yhden lapsen äiti, 74.

– Odotetaan 30–50 euron lahjoja. Kun näitä on useita, tulee iso taloudellinen haaste, kertoo 48-vuotias yhden lapsen äiti.

"Lapset ovat nykyisin hyvin tietoisia siitä, mitä mikäkin maksaa”, kommentoi yksi.

Jatkuva kuluttaminen rassaa

Vaikka rahaa olisi, tuntuu jatkuva kuluttaminen väärältä. Kolmekymppinen kahden lapsen äiti murehtii jo tulevaa.

– Lapset ovat vielä pieniä, joten monia kaverisynttäreitä ei ole ollut, mutta murehdin jo etukäteen sitä jatkuvaa ostamista kouluiässä. Tuntuu raastavalta, että esimerkiksi kymmenellä eurolla et saa nykyisin kummoistakaan tavaraa. Omille lapsillenikin ostan kaiken käytettynä.

– Mielestäni on aina ollut ihan järjetöntä ostaa turhaa tavaraa, jota kaikilla ihmisillä on muutenkin nurkat täynnä, kommentoi toinen.

” Murehdin jo etukäteen sitä jatkuvaa ostamista kouluiässä.

– Mieheni kummilapsen synttäreillä oletetaan, että me ostamme jotakin tavaraa, mikä on omia arvojamme vastaan, kertoo yhden lapsen äiti, 41.

Joissakin kaveripiireissä on keksitty, että synttäreiden pitää olla tasapuolisia. Kaikki vieraat saavat lahjan, mikä aiheuttaa lisää paineita lahjan ostaville vanhemmille.

– Siihen uppoaa paljon rahaa. Kaikki saavat turhaa krääsää, kertoo kahden lapsen 44-vuotias äiti.

Ja vaikka lahja olisi tavan mukaisesti pakko viedä, ei sillä tunnu olevan aina edes merkitystä synttärisankarille.

– Joka viikonloppu on kaverisynttärit tai pahimmassa tapauksessa jopa kolmet. Rahaa palaa aivan liikaa tähän, kun lapset eivät edes muista avata lahjoja. Leikit ovat tärkeämpiä, kertoo kahden lapsen äiti, 37.

– On tuntunut tympeältä ostaa sellaista krääsää, joka ei kauaa ilahduta edes saajaansa, kertoo kahden lapsen äiti, 44.

Näin ongelmat on ratkaistu

Osta vanhemmista on keskustellut yhdessä lahjarumban aiheuttamista huolista. Joissakin ystäväpiireissä on päätetty, minkä hintaisia lahjoja on sopiva antaa.

– Olemme olleet monesti lahjattomilla synttäreillä. Jos lahja on viety, se on saanut olla maksimissaan 14 euron arvoinen, mieluummin kymmenen, kertoo kahden lapsen äiti, 44.

Toiset taas ajattelevat, että vaikka lahjojen ostaminen aiheuttaa harmaita hiuksia, on kyseessä pitkä perinne, joka tuo lapsille iloa. Perinteestä ei ole syytä luopua.

– Kyllä lahjojen hankinta joskus aiheuttaa taloudellista huolta, mutta se on tärkeä osa synttäreitä, kertoo kolmen lapsen isä, 43.