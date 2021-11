Vanhemmuuden asiantuntija kertoo, voiko lasta kehua liikaa: tällaiset kehut hämmentävät lasta

Uutuuskirja: Vahvista itsetunnon sijaan itsemyötätuntoa

Itsetunnon merkityksestä keskustellaan usein. Arkijärjellä ajateltuna siinä onkin monta tavoittelemisen arvoista asiaa. Ennen kaikkea ajattelemme, että hyvä itsetunto tekee meistä onnellisempia ja menestyneempiä.

Uutuuskirja Joustava mieli ja hyvän itsetunnon A B C (Duodecim 2021) esittää kritiikkiä perinteistä ajattelutapaa kohtaan. Kirja on suunnattu niille, jotka tunnistavat kamppailleensa joskus huonon itsetunnon kanssa.

Psykoterapeutti Arto Pietikäinen kertoo kirjassa, ettei uusin tutkimustieto tue perinteistä näkemystä itsetunnon vahvistamisen hyödyllisyydestä.

Vuonna 2003 neljä psykologian tutkijaa* kävi läpi 20 000 itsetuntoa käsittelevää tutkimusta. He eivät löytäneet näyttöä siitä, että itsetunnon vahvistaminen tuottaisi sellaisia toivottuja tuloksia, joita siihen on liitetty.

Ensinnäkään hyvän itsetunnon vaikutusta esimerkiksi työssä pärjäämiseen ja menestykseen ei kyetty osoittamaan. Hyvä itsetunto ei myöskään selitä koulumenestystä, vaikka hyvä koulumenestys voi kohentaa itsetuntoa. Ainoastaan koetun onnellisuuden tunteen ja itsetunnon välillä oli heikko yhteys.

Lisäksi tutkijat huomasivat, että itsetunnon vahvistamispyrkimykset niin koulussa kuin psykoterapiassa eivät ole kyenneet erityisesti kohentamaan osallistujien itsetuntoa.

Tutkijat päätyivätkin lopputulokseen, että perinteisten itsetunto-ohjelmien aika on ohi.

Pietikäinen ehdottaa kirjassaan itsemyötätunnon ja empatiataitojen kehittämistä itsetunnon vahvistamisen tilalle.

Itsemyötätunnolla viitataan esimerkiksi kykyyn kohdata omat tuskalliset ajatukset ja tunteet hyväksyvästi ja tietoisesti. Lisäksi sillä tarkoitetaan kykyä tunnistaa, että oma kärsimys on samaa, jota kaikki ihmiset kokevat. Itsemyötätunto tarkoittaa myös itsensä ystävällistä ja lempeää kohtelemista.

Lähde: Arto Pietikäinen: Joustava mieli ja hyvän itsetunnon A B C (Duodecim 2021)

*Roy F. Baumeister, Jennifer D. Campbell, Joachim I. Krueger, Kathleen D. Vohs: Does High Self-Esteem Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles?