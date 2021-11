Noora on 39-vuotias isoäiti – päiväkodin hoitajan erehdys sai purskahtamaan nauruun

Nuori isoäiti herättää huomioita, missä kulkeekin.

Vuosi sitten Orimattilassa asuva Noora Torniainen, 39, sai kuulla varsinaisen jymyuutisen.

Tytär Oona Hytönen, tuolloin 17, kertoi olevansa raskaana.

– Aluksi luulin, että se on vitsi, sillä tytöllä on tapana pelleillä. Kun tajusin, että hän oli tosissaan, olin yllättynyt ja pienessä sokissa.

Tilanne oli ristiriitainen, sillä Torniainen muisti hyvin omat, paikoin raskaat ajat nuorena äitinä. Hän sai lapsensa 19-vuotiaana.

Sitten mieleen nousi uusi huolenaihe.

– Kun tajusin, että minua aletaan kutsua mummiksi, aloin miettiä, pitääkö minun jotenkin muuttua. Onhan siinä jotakin hassua, kun omat kaverini saavat vasta ensimmäisiä lapsiaan, ja minä olen isoäiti, Torniainen kertoo.

Kun Noora Torniainen, 39, sai kuulla tulevansa isoäidiksi nuorella iällä, tunteet olivat ristiriitaiset. Nykyään elämä on onnellista: lapsenlapsi on ilon ja onnen lähde.

Myös tyttären taloudellinen tilanne huolestutti, sillä hän ei ollut vielä valmistunut ammattiin.

Miten rahat riittäisivät?

Mummi omalla tavallaan

Sokkiuutisesta on jo vuosi, ja alun pelot ovat osoittautuneet turhiksi. Tytär kyllä pärjää, sillä nuorella riittää virtaa. Apua on tarjolla runsaasti myös äidiltä ja tiiviiltä suvulta.

Lapsi puolestaan on ilon ja energian lähde: iloinen, nauravainen ja useimmiten yhtä hymyä.

Torniaisenkaan ei ole tarvinnut muuttua harmaahapsiseksi mummoksi, kuten hän pelkäsi. 39-vuotias saa olla mummo aivan omalla tavallaan.

Ikäistään nuoremman näköinen isoäiti herättää toki huomiota, missä kulkeekin.

Taannoin Torniainen kävi tyttärensä kanssa päiväkodissa lapsenlasta hakemassa, ja työntekijä erehtyi luulemaan, että äiti ja tytär ovat kavereita.

– Kyllä siinä hetken naurettiin. Iloinen yllätyshän se oli.

Tyttärenpoika on nyt yksivuotias. Suhde lapsenlapseen on erilainen kuin omaan lapseen. Lapsi on hoidossakin vain lainassa, ja yhteisistä hetkistä saa ikään kuin parhaat palat.

Toisinaan nuorta isoäitiä luullaan lapsenlapsensa äidiksi. Erehdys on ymmärrettävä, sillä tyttärellä on sinivihreät silmät, kun taas isoäitiä ja tyttärenpoikaa yhdistävät ruskeat silmät.

Suku, jossa toisia kannatellaan

Äitiys muuttaa ihmistä, mutta Torniainen on huomannut, että samoin käy isoäitiyden myötä.

Iltamenoihin ei tee enää samalla tavalla mieli, sillä paras seura löytyy yksivuotiaan luota.

Toisaalta isovanhemmuus on ihanan vapauttavaa: lapsi on hoidossakin vain lainassa, ja yhteisistä hetkistä saa ikään kuin parhaat palat.

– On niin eri asia, kun kyseessä on oma lapsi. Jaksan nykyään paneutua leikkimäänkin eri tavalla, ja omaakin aikaa jää. Energiaa on aivan eri tavalla kuin silloin, kun on itse äiti ja päävastuussa kaikesta.

Torniainen haluaa tukea tytärtään niin, ettei hän uuvu paineiden edessä. Pientä rahallista apua ja hoitoapua on aina tarjolla.

Kuka tietää, mutta ehkä tunne kannatelluksi tulemisesta on vaikuttanut myös suvun naisten intoon saada lapsia nuorena. Sekä tytär, äiti että isoäiti ovat tulleet vanhemmiksi suurin piirtein saman ikäisinä.

– Tytär on sanonut, että on iloinen siitä, että olen paljon lähellä ja apua voi pyytää.

Lapsi nuorena: plussat ja miinukset

Oona Hytönen on äitinsä mukaan nauttinut äitiydestä valtavasti. Positiivinen nainen ei lannistu pienistä, vaikka välillä takana olisi useampia huonoja öitä.

Isoäiti muistuttaa, että nuorena todella jaksaa enemmän. Jos tukiverkko on kunnossa, on äitiys nuorena valtava voimanlähde.

Nuorena äidiksi tultuaan täytyy toki myös osata luopua osasta asioita.

– Olin itse yksinhuoltaja, ja nuoruuden juhlat jäivät usein välistä. Mutta festareille pääsee toki myöhemminkin.

Torniaisen mukaan on tärkeää elää aina parasta elämää sen päätöksen mukaan, minkä on tehnyt. Oli tilanne mikä tahansa, aina jää jostakin paitsi, eikä omaa polkuaan kannata jäädä murehtimaan.

Elämä ei ole aina tässä ja nyt. Myöhemminkin ehtii tehdä asioita.

– Kun saat lapsen aikuisuuteen, olet yhä nuori. Sitten ei tarvitse enää suunnitella, vaan voi lähteä ja tehdä asioita koska vain.