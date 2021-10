Roosa, 21, ja Karoliina, 27, satsaavat lastensa vaatteisiin niin, että saavat kuulla siitä kuittailua: ”En ota liian tosissani”

Viime kuussa Roosa Laiholla meni lapsensa vaatteisiin 250 euroa.

Roosa Laihon, 21, lapsella on ikää 1,7 vuotta, mutta pieneen ikäänsä verrattuna pikkuneiti on pysäytetty moneen otteeseen.

Kauniisti puettu lapsi herättää huomiota, minne tahansa hän meneekin.

– Usein vaikkapa kaupassa kysytään, mistä hänen vaatteensa ovat. Monesti kuulee, että onpa hän sievästi puettu, Laiho kertoo.

Vaatteet ovat harrastus ennen kaikkea pikkuneidin äidille, mutta päällepantavat valitaan niin, että ne tuottavat iloa koko perheelle.

– Tykkään pukea lapseni näyttäviin, kauniisiin vaatteisiin. En niinkään katso, onko tuote kallis vai halpa. Pääasia on, että se on meidän perheen mieltymysten mukainen.

Roosa Laiho rakastaa kauniita vaatteita. Myös lapsi puetaan nätisti.

Vaatteisiin satsaamista ihmetellään

Toinen lastenvaatteisiin satsaava on Karoliina Karhemo, 27. Kahden pienen lapsen äiti suosii muun muassa pienyrittäjien sekä kotimaisten toimijoiden lastenvaatteita. Ekologisuus on hänelle tärkeä arvo.

Rahaa lastenvaatteisiin kuluu Karhemolla kahden lapsen osalta vuodessa noin 600–1 000 euroa. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n mukaan keskivertosuomalainen käytti vuonna 2019 vaatteisiin ja jalkineisiin 879 euroa.

Karoliina Karhemolla on kaksi lasta. Laatuun satsaaminen on vaatteissa tärkeää, myös ekologisista syistä.

Silti perheenäiti on kuullut hämmästelyä lastenvaatteiden hinnoista.

– Olen kuullut, ”itse en ikinä maksaisi piposta 40 euroa” -tyylisiä heittoja. Monesti vastaan näihin naurahtaen, enkä ota liian tosissani. Tiedän kuitenkin, mistä hinta koostuu.

Karhemo toivoo, että ihmettelijä ottaisivat enemmän selvää asioista ennen kummasteluja.

– Pidän itsekin tärkeänä tietoa, miten ja kuka lasteni vaatteet valmistaa, ja onko vaate halpatuotantoa, jolloin työolosuhteet ovat todella huonot.

Myös Laiho on saanut kuulla kommentteja innostaan lastenvaatteita kohtaan. Äiti on heittänyt tyttärelleen puolileikillään, pitäisikö hänen pitää ostolakko. Mies on saattanut kysellä alennusmyyntien perään.

Jotkut ovat ihmetelleet, miksei hän osta mitään kirpputoreilta.

– Siihen vain totean, että kyllä yritän välillä, mutta harvoin löydän mitään ihanaa. Pari ihanaa löytöä olen kyllä tehnyt. Pitäisi varmaan alkaa käydä enemmän kirppareilla.

Laatu saa maksaa

Rahaa Laiho kuluttaa vaatekappaleisiin vaihtelevasti. Viime kuussa meni 250 euroa, mutta on myös kuukausia, jolloin ei kulu mitään.

Usein hän ostaa kerralla enemmän.

– Teen myös vaatteita itse. Tällä tavalla saa säästettyä ison määrän rahaa. Yksi metri Metsolan kangasta maksaa yleensä 25 euroa. Metsolan yksi trikoopaita maksaa puolestaan noin 30 euroa, Laiho kuvailee.

Karhemo on ihastunut erityisesti kotimaisiin suosikkeihin, kuten Hima Clothingin, Metsolan, Mainion ja Kaiko Clothingin vaatteisiin. Perheenäidin mukaan laatuun satsaaminen kannattaa. Monesti laatu kohtaa vaatteen rahallisen arvon ja ekologisuuden kanssa.

Viime aikoina myös Laiho on alkanut miettiä yhä enemmän vaatteiden alkuperää. Periaate on, että eettisissä oloissa valmistettu vaate saa maksaa.

– Toki meilläkin on superhalpoja vaatteita, sitä en kiellä, Laiho sanoo.

Helppo myydä eteenpäin

Kun lastenvaate on hyvälaatuinen ja siisti, se on myös helpompi myydä eteenpäin. Tunnetut merkit ovat halutuimpia.

– Meidän lapsille pieneksi jääneitä myymällä saan takaisin aina vähintään puolet. Ostan itsekin paljon käytettyä, Karhemo kertoo.

Laiho on löytänyt suomalaismerkeistä yhden, joka tuntuu menevän kaupaksi muita helpommin.

– Minuun on iskenyt Metsola-hulluus. Hintaa saattaa olla enemmän kuin perus H&M-vaatteessa, mutta Metsolan vaatteissa on valtavan hyvä jälleenmyyntiarvo.

Vaatteiden harrastaminen on siis montaa asiaa yhdellä kertaa. Ennen kaikkea se on kuitenkin tapa ilahduttaa esteettistä silmää.

Roosan ja lapsen tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @pienemmille.

Karoliinan ja lasten tyyliin voi tutustua Instagramissa tilillä @karliinah.