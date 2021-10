Tapahtumat, joita ei voi selittää: Lapsi herätti keskellä yötä ja kertoi oudosta näystä – aamulla tuli suru-uutinen

Uskotko enneuniin tai etiäisiin? Ilta-Sanomien lukijat kertovat tapahtumista, jotka ovat jääneet mietityttämään.

OLETKO joskus miettinyt, onko kokemillasi asioilla tai tapahtumilla jokin selittämätön merkitys?

Erikoisia tilanteita sattuu taatusti kaikille, mutta sen, kutsuuko niitä yliluonnollisiksi asioiksi, mielikuvituksen tuotteeksi vai hassuiksi sattumiksi, voi päättää itse.

Kokosimme outoja kokemuksia, joihin Ilta-Sanomien lukijat kertovat törmänneensä. Päätä itse, mitä mieltä niistä olet.

”Tulee yhä kylmiä väreitä”

– Oma kokemukseni on lapsuudesta. Minulle tuli vahva tunne, että rakas mummoni kuolee syntymäpäivänäni. Kun lopulta syntymäpäiväni koitti, menin kouluun normaalisti. Kun pääsin kotiin, isä näytti vakavalta ja kertoi, että mummo on kuollut. Sydämessä tuntui kouraisu, koska minulla oli ollut vahva tunne mummon tarkasta kuolinpäivästä jo kuukausia takaperin. Järkiajattelulla tämä oli vain sattumaa, mutta silti tulee yhä kylmiä väreitä.

”Näin unta, että tyttöni on raskaana”

– Näin unta, että tyttöni on raskaana. Nauroimme. Kaksi viikkoa myöhemmin saimme tietää, että hän on oikeasti raskaana.

Poika näki enkelin siivet

– Vuonna 1998 poikani oli neljävuotias, kun hän herätti minut keskellä yötä ja sanoi, että isomummi on lentämässä taivaassa ja hänellä on isot siivet. Minä en nähnyt mitään, mutta poikani näki ja seurasi mummoani tähtien seassa. Aamulla saimme puhelun, että mummo on kuollut.

Vakavailmeinen opettaja saapui luokkaan

– Lapsena heräsin aamulla kouluun savun haju nenässä. Olo oli ahdistunut, ja jostain syystä mietin vain kaveriani.

Koulun pihalla etsin huolissani tätä kaveria, mutta en löytänyt. Kellot soivat sisälle, ja odottelimme luokassa myöhässä ollutta opettajaa. Minuutit kuluivat.

Kun ope ilmestyi ovelle, näin heti ilmeestä, ettei kaikki ole hyvin. Kaverini oli menehtynyt aamuyöllä tulipalossa.

”Löysin puolisoni sängystä vieraan kanssa”

–Olen aavistanut tapahtumia etukäteen nuoruudesta lähtien. Välillä unina ja välillä tuntemuksena. Kerran minulle tuli pakottava tunne palata kotiin kesken päivän. Löysin puolisoni sängystä vieraan kanssa.

”Iloisempi ennen oli...”

– Estonian uppoamisyönä heräsin ja sanoin puolisolle, että nyt ei ole kaikki hyvin. Mies kävi asunnon läpi, mutta vasta aamupalalla uutisia kuunnellessa asia selvisi meille.

Olen myös aistinut läheisten kuolemia. Iloisempi enne oli, kun näin unen Häkkisen ekasta voitosta. Toisaalta pilasin muiden ilon kisan katsomisesta.

”Estonian uppoamisyönä näin unen...”

– Estonian uppoamisyönä hyvästelin unissani minulle tuntemattoman miesmatkustajan. Näin unta, että menin rannalle, ja ranta oli jaettu kahteen eri tilaan. Toisessa tilassa ihmiset olivat matkalaukkujensa kanssa ja odottivat jotain.

Menin toiseen tilaan, jossa oli myös paljon ihmisiä. Edessäni seisoi keski-ikäinen parrakas mies. Katsoin häntä ja piirsin seinällä olevalle liitutaululle jeesuksen ristillä. En ole ollenkaan uskovainen.

Katsoin miestä uudelleen ja pyyhin piirustuksen pois. Muistin monta vuotta hyvin tarkkaan miehen ulkonäön. Näin tämän unen aamuyöllä samaan aikaan, kun Estonia upposi.

”Kuulin palohälytyksen soivan”

– Lapsena tiesin tapahtumia etukäteen. Kerran minulle tuli kuuma olo sängyssä. Pyörin ja koetin nukkua. Kun kuulin palohälytyksen soivan, tuskainen olo meni ohitse. Kaverin talo syttyi myöhään illalla.

Suvussa monta näkijää

– Suvussamme on paljon ennaltanäkemisiä, joista on maininta 1800-luvulla kirkonkirjoissakin. Joku näkee, kenen lähtö on kenties edessä. Asia on raskas lahja kantaa.

Tiedän, että jokin tulee tapahtumaan

– Enneunikokemukset ovat minulle unen ja valveen välimuotoa. Silloin minulle kerrotaan ja näytetään tulevia asioita. En pelkää, vaikka tiedän, että jokin asia tulee tapahtumaan.

Luultavasti koko ihmiskunta on selvinnyt juurikin siksi, kun on henkilöitä, joita on varoitettu tulevasta.

Näkikö isä enneunia?

– Isäni näki unta, että siskoni vastasyntynyt poika oli pudota rotkoon, ja hän sai pojan vedettyä turvaan, mutta putosi itse. Viikon päästä isäni menehtyi yöllä sydänkohtaukseen. Samaisena yönä sisko poika meinasi tukehtua tuttiinsa.