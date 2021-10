Mitä mieltä olet lasten kaverisynttäreistä, joihin vieraat eivät enää toisikaan lahjoja? Vastaa kyselyyn!

Toimittaja, yrittäjä ja tietokirjailija Julia Thurén avasi lokakuussa keskustelun lasten kaverisynttäreistä, joihin vieraat eivät toisikaan lahjoja. Se on vapauttavaa, hän kirjoittaa omasta kokemuksestaan Ylen kolumnissa.

Lapsille syntymäpäivät ovat valtavan tärkeä asia. Niitä saatetaan odottaa ja jännittää pitkään.

Synttärijuhlat kavereille ovat todella tärkeitä monille lapsille, mutta mitä jos niissä ei olisikaan enää tilannetta, jossa lahjat avataan?

Toimittaja Julia Thurén pohti lokakuun alussa Ylen kolumnissaan kaverisynttäreille tuotavien lahjojen tarpeellisuutta. Hän kuvailee, kuinka hänen omassa tuttavapiirissään päätettiin luopua kaverisynttäreille tuotavista lahjoista.

– Ensimmäisten kaverisynttäreiden aikaan rohkeat vanhemmat kielsivät lahjojen tuomisen ja siitä syntyi selkeä käytäntö, jonka lapset ovat hyväksyneet mukisematta, hän kirjoittaa.

Thurén kertoo kolumnissaan, mitä hyviä puolia lahjattomissa kaverisynttäreissä on ollut. Hän nostaa esille myös taloudellisen tasa-arvon.

– Jos kaverisynttäreitä on vaikka kymmenet vuodessa, kympin lahja per synttärit muodostuu nopeasti isoksi menoeräksi. Jos perheessä on lapsia enemmän, menoerä kasvaa. On perheitä, joissa tälle rahalle olisi aidosti muuta käyttöä.

Hän kirjoittaa, että yhteinen sopimus lahjattomista syntymäpäivistä on ollut myös vapauttavaa. Kutsuille on helpompi mennä, kirjoituksessa todetaan.

Itse juhlat ovat siis lahjoja tärkeimmät ja lapset saavat synttärilahjansa vanhemmilta ja sukulaisilta.

Mitä mieltä sinä olet asiasta? Vastaa kyselyyn lasten kaverisynttäreiden järjestämisestä. Olisiko mielestäsi kaverisynttärit hyvä järjestää ilman lahjojen tuomista? Entä mitä mieltä olet synttärivieraille annettavista lahjoista? Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä.