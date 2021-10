Nämä 6 merkkiä käytöksessä voivat kertoa siitä, että lapsellesi on annettu liikaa ruutuaikaa

Lapsen levoton, pahantuulinen tai ärtyisä käytös voivat olla merkkejä siitä, että ruutuaikaa on ollut liikaa.

WHO ei suosittele alle kaksivuotiaille lapsille lainkaan ruutuaikaa. Alle viisivuotiailla suositus on korkeintaan tunti päivässä.

Vanhemmalla on kiire. Lapselle tabletti käteen.

Lapsi kiukuttelee. Tilanne rauhoittuu, kun televisio avataan.

Arjessa on lukuisia hankalia tilanteita, jotka ruutuaika tuntuu ratkaisevan. Toisaalta ruudun tuijotuksella on myös hyvää tekeviä vaikutuksia: se rentouttaa, on perheen yhteistä aikaa ja toimii apuna uusien asioiden opettelussa.

Yleistä kuitenkin on, että vanhempi kokee lapsen ruutuajasta huonoa omatuntoa.

Turhat itsesyytökset eivät auta ketään, mutta tutkimukset osoittavat, että lapsen tablettien käyttöä, pelaamista ja tv:n katselua on syytä valvoa.

THL kertoo sivuillaan suomalaistutkimuksesta, jonka mukaan lapsen ruutuaika lisää keskittymisvaikeuksien ja ylivilkkauden riskiä viisivuotiailla.

Mannerheimin lastensuojeluliitto puolestaan muistuttaa, että pienten lasten kohdalla liiallinen ruutuaika on usein pois jotakin muusta elintärkeästä kehitystehtävästä. Tämä voi johtaa lapsen kehityksen viivästymiseen.

Kuusi hälyttävää merkkiä

Eräät merkit voivat paljastaa, että lapsi on viettänyt liikaa aikaa ruudun edessä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto listaa huolestuttavat merkit:

1. Lapsi tulee pahalle päälle, levottomaksi tai ärtyisäksi.

2. Lapsella ei ole enää hauskaa ja mikään ei onnistu.

3. Lasta ei kiinnosta leikkiä.

4. Lapsi ei jaksa keskittyä.

5. Lapsi ei anna toisille (peli)vuoroa.

6. Lapsella on fyysisiä oireita, kuten päänsärkyä.

Kansalaisjärjestö muistuttaa, että lapsen levoton, pahantuulinen tai ärtyisä käytös voivat olla merkkejä siitä, että ruutuaikaa on ollut liikaa. Liiallisuudesta voi kertoa sekin, että lapsi ei malta antaa toisille pelivuoroa. Mikään pelissä ei enää onnistu, ja keskittyminen herpaantuu.

Myös erilaiset fyysiset oireet voivat olla merkki liiallisesta ruutuajasta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan tällaisia ovat esimerkiksi päänsärky sekä niskan ja selän alueen säryt.