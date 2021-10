Ryhmä Hau -elokuvan ikärajasta nousi poru – kielletty alle 7-vuotiailta

Elokuvan ikäraja arvioitiin palautteen perusteella uudelleen. Päätöstä perustellaan televisiosarjaa intensiivisemmällä kerronnalla, joka voi olla herkille lapsille liikaa.

Syyskuussa ensi-iltansa saanut lastenelokuva Ryhmä Hau – elokuva luokiteltiin ikärajaltaan K7-elokuvaksi eli alle 7-vuotiailta kielletyksi. Luokittelun teki elokuvan levitysyhtiö.

Ikärajoja valvova Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) kertoo saaneensa jo ennen ensi-iltaa useilta vanhemmilta palautetta elokuvan ikärajasta. Palautteissa toivottiin ikärajan laskemista sallituksi kaikenikäisille.

KAVI otti yleisöpalautteen perusteella elokuvan uudelleenluokiteltavaksi, mutta päätti pitää elokuvan ikärajan ennallaan. Päätöstään instituutti perustelee useilla ”kohtalaisen tehostetuilla uhkatilanteilla”, joita elokuva sisältää. Esimerkkeinä luetellaan auton alle jäämisen uhka, tulipalo ja räjähdykset, jotka kohdistuvat joko inhimillistettyihin eläinhahmoihin tai lapsiperheisiin.

– Elokuvan sisällä on myös pidempi teema koskien koiran traumaattista hylkäämiskokemusta, KAVI perustelee.

Ylen Pikku Kakkosessa esitetty Ryhmä Hau -televisiosarja on sallittu kaiken ikäisille toisin kuin elokuva. Asiaa on käsitelty tarkemmin Media-avain verkkopalvelun blogissa. Media-avainta tuottaa elokuvakasvatuksen valtakunnallinen asiantuntijajärjestö Koulukino.

Kirjoituksessa huomautetaan, että vaikka elokuva on hengeltään samanlainen kuin televisiosarja, on sen kerronta kuitenkin selvästi intensiivisempää, mikä korostuu entisestään isolla valkokankaalla. Kuvakulmat ovat tv-sarjaa jyrkempiä, leikkaukset nopeampia, kamera liikkuvampi ja ääniraita voimakkaampi.

– Joillekin lapsille juuri tämä voi tarjota riemukkaan elämyksen ikäjoustonkin puitteissa, kun taas herkälle lapselle sama vyörytys voi olla liikaa, blogissa todetaan.

Ikäjoustolla tarkoitetaan mahdollisuutta joustaa ikärajasta, jos lapsi on täysi-ikäisen seurassa koko näytöksen ajan. Jousto on kolme vuotta, joten 4–6-vuotiaat lapset saavat katsoa Ryhmä Hau -elokuvan esimerkiksi huoltajansa seurassa. Ikäjousto ei koske lapsiryhmiä eli esimerkiksi päiväkotiryhmiä. Ikärajat eivät ole suosituksia, vaan ne perustuvat lakiin ja niitä on noudatettava.

– Ikäjoustoa ei kuitenkaan kannata soveltaa automaattisesti, vaan elokuvasta kannattaa ottaa mahdollisimman paljon selvää etukäteen ja harkita tilannetta oman lapsen herkkyyden kannalta, Media-avain muistuttaa.

Sarja on herättänyt tunteita myös aiemmin. Vuonna 2017 Yle tiedotti, että lasten suosikkisarjaan on tulossa uusi koirahahmo, chihuahua-rotuinen Valpas. Pettymys oli monissa lapsiperheissä suuri, kun Valpas ei esiintynytkään uuden kauden ensimmäisissä jaksoissa toisin kuin katsojat olivat mainoksista ymmärtäneet.

– Ohjelman jälkeen tytär piirsi kuvan, jossa oli uusi hahmo ja sen vieressä hymynaama, joka itkee, Ilta-Sanomien haastattelema, tuolloin 5-vuotiaan tyttären äiti kertoi.

Sarjaa on myös syytetty fasistiseksi, ja sen on väitetty sisältävän lukuisia viittauksia sukupuolten ja sosiaaliluokkien väliseen epätasa-arvoon.

Ryhmä Hau, ja erityisesti sen poliisikoirahahmo Vainu, sai kritiikkiä osakseen jälleen keväällä 2020 George Floydin surmasta nousseen maailmanlaajuisen keskustelun jälkimainingeissa. Floyd kuoli poliisiväkivallan seurauksena Yhdysvalloissa.

Osa poliisiväkivallan vastustajista haluaa poistaa hyvän poliisin arkkityypin populaarikulttuurista, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että poliisit tekevät myös pahaa.

