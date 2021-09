Kaksoset joutuivat vakavaan auto-onnettomuuteen: toinen heistä lausui sanat, jotka osoittautuivat enteeksi

Uskotko enneuniin tai etiäisiin? Ilta-Sanomien lukijat kertovat tapahtumista, jotka ovat jääneet mietityttämään.

OLETKO joskus miettinyt, onko kokemillasi asioilla tai tapahtumilla jokin selittämätön merkitys?

Erikoisia tilanteita sattuu taatusti kaikille, mutta sen, kutsuuko niitä yliluonnollisiksi asioiksi, mielikuvituksen tuotteeksi vai hassuiksi sattumiksi, voi päättää itse.

Kokosimme outoja kokemuksia, joihin Ilta-Sanomien lukijat kertovat törmänneensä. Päätä itse, mitä mieltä niistä olet.

Kaksosten selittämätön yhteys

– Seurasimme lapsina, kun identtiset kaksosserkkumme puhuivat unissaankin toisilleen. Toinen nukkui yläkerrassa, toinen alakerrassa. Me juoksimme ylös ja alas, ja oli jännää seurata tätä ihan järkevää keskustelua.

Aikuisena kaksoset joutuivat pahaan auto-onnettomuuteen, ja toinen oli koomassa. Kaikki muut olivat lääkäreitä myöten huolissaan, herääkö hän. Toinen hereillä olevista kaksosista sanoi, että kyllä hän herää, älkää huolehtiko. Niin hän heräsi parin viikon päästä.

” Sain voimakkaan kokemuksen, että elämä kuoleman jälkeen on hyvää. Erityisherkkyys on minun lahjani.

Tuliko serkku hyvästelemään?

– Kun serkkuni kuoli nuorena aikuisena, olin pienten lasten äiti. Eräänä iltana, kun olin nukahtanut, heräsin kesken unieni. Tunsin serkkuni istuvan sänkymme päädyssä. Aivan kuin hän olisi koskettanut jalkateriämme. Koin, että hän tuli hyvästelemään minut. Hän välitti minulle olon, että hänen on nyt hyvä olla. Sain voimakkaan kokemuksen, että elämä kuoleman jälkeen on hyvää. Erityisherkkyys on minun lahjani.

Mökissä oli yllätys

– Olin rakkaan ystävän saattohoidossa terveyskeskuksessa. Silloin kun hän vielä pystyi puhumaan, sovimme että hän tulee jollain keinolla käymään luonani, " vaikkapa sitten pikkulintuna".

Ystäväni kuoli helmikuun lopussa. Huhtikuussa menimme mökille. Sisällä lenteli talitintti innokkaasti viserrellen ja istui kattolampussa. Katselin sitä lumoutuneena ja sanoin miehelle, että älä aja pois. Se on L (ystävä). Sitten avasin oven, ja tintti lensi ulos. Meillä ei ole vieläkään käsitystä siitä, kuinka lintu oli mökkiin joutunut.

Totuus miehestä paljastui

– Seurustelin vuosia sitten erään miehen kanssa etäsuhteessa. Olin umpirakastunut. Minulla oli miehen kuva yöpöydälläni kehyksissä. Eräänä iltana, kun mies oli toisella paikkakunnalla kokouksessa, tuo valokuva kaatui aivan ykskaks yöpöydällä. Minulle tuli vilunväreet. Mietin, että olikohan tuo jokin enne, että hän tulee vielä romahtamaan siltä jalustalta, jolle minä olin hänet mielessäni nostanut.

Ja juuri niin kävi. Myöhemmin paljastui, että miehellä oli useita salasuhteita. Kun kuva kaatui, hän ei ollutkaan kokouksessa, vaan erään toisen naisen luona.

Ahdistus tulee ennen kuolemaa

– Kun ukkini kuoli, tunsin ahdistusta ja aavistin, että jotain tapahtuu. Sitten tuli tieto, että ukki oli kuollut. Kolmen päivän päästä tuli sama tunne - kummini kuoli. Kun äiti joutui sairaalaan, aavistin senkin, kun olin taas ahdistunut etukäteen.

”Tiesin jo ennen kuin nostin luurin, että isäni on kuollut. Yöhoitaja totesi, että oli löytänyt isän pois nukkuneena vuoteesta.”

”Emme enää näe vaaria”

– Olin murrosikäinen ja kiukkuinen. Piti sanoa heipat vaarille. Kerroin myöhemmin vanhemmille, että emme enää näe häntä. Se oli totta. Vaari kuoli parin kuukauden kuluttua.

Kuollut seisoi valkoisessa kaavussa

– Ystäväni poika loukkaantui vakavasti ja oli sairaalassa teholla. Poika kertoi, että isoisä, joka oli kuollut muutama viikko aikaisemmin, oli seisonut hänen vuoteensa vieressä valkoisessa kaavussa ja sanonut: ”pitele kiinni poika, sinun aikasi ei ole vielä”. Vaikea uskoa, että poika olisi keksinyt tarinaa, sillä hänelle ei ollut koskaan kerrottu mistään enkeleistä tai muustakaan tuonpuoleisesta.

Vuosi 2004 ja uni

– Vuoden 2004 jouluna heräsin painajaisuneen, jossa oli kolme ruskeaa hyökyaaltoa. Ihmettelin vielä herätessänikin aaltojen mutaista väriä. Samana päivänä uutisoitiin tsunamin iskeneen muun muassa Thaimaahan, jossa menetimme perhetutun.

” Yllätys yllätys, alle vuoden päästä ostettiin kihlat ja mentiin naimisiin lähes heti. Nyt on viisikymmentä vuotta yhteistä matkaa takana. Hyvin on mennyt.

Tuttavan toteen käynyt ennustus

– Kävelin bussilta vieraan mieshenkilön kanssa yhtä matkaa. Erotessamme joku sanoi minulle, että hänen kanssa menen naimisiin. Olin seurustellut jo viisi vuotta, joten ajatus tuntui vieraalta. Kuinka ollakaan, seuraavan kerran kun törmäsimme, mies alkoi puhella ja pyytää tapaamista. Yllätys yllätys, alle vuoden päästä ostettiin kihlat ja mentiin naimisiin lähes heti. Nyt on viisikymmentä vuotta yhteistä matkaa takana. Hyvin on mennyt.

