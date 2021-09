Maajussille morsian -ohjelman Matin, 50, toive saada lapsi herätti kiivaan keskustelun: "Sain lapsen luonnollisesti vielä 47-vuotiaana", nainen kertoo

”Jokaisen vanhemman pitäisi ajatella myös lapsensa etua, eikä vain omaansa”, kertoo yksi keskusteluun osallistuneista.

Kannattaako lapsia hankkia vielä myöhemmällä iällä vai ei?

Ilta-Sanomien lukijat ottivat kantaa aiheeseen, kun Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu 50-vuotias Matti esitti viime jaksossa 46-vuotiaalle Annukka-ehdokkaalle yllättävän kysymyksen, ”milloin aiot hankkia lapsia?”.

Aihe herätti kiivasta keskustelua artikkelin kommenttiosuudessa. Lapsia myöhemmällä iällä vai ei -kysymyksestä oltiin kahta eri mieltä.

Lapsia myöhemmällä iällä? Ei missään nimessä

– Olen nähnyt lähipiirissä muutaman viisikymppisenä isäksi tulleen miehen. He ovat olleet täysin lirissä teiniangstin kanssa, kun ikää on silloin ollut melkein 70 vuotta. Varsinkin, jos lapsella on vielä joku kehityshäiriö. Niiden riski lisääntyy huomattavasti, kun mennään synnytyksessä 40 vuoden yli. Myös miehen korkea ikä lisää riskiä. Myös riski sille, että lapsi menettää vanhempansa ennen täysi-ikäisyyttä on melko suuri.

– Mielestäni lapsia ei pitäisi hommata kenenkään enää paljoa yli neljäkymppisenä. Lasten hankinta on ollut aina varsinkin suomalaisessa yhteiskunnassa sellainen asia, ettei siitä käytännössä saisi kukaan olla eri mieltä. Varsinkin tarkoituksella lapsettomia yritetään painostaa hankkimaan lapset, vaikka sitten yli-ikäisenä.

” Lastentarvikeliikkeessä töissä ollut myyjä luuli, että isovanhemmat olivat tulleet ostoksille, mutta 54-vuotias naisasiakas olikin itse saamassa lapsen.

Jokaisen vanhemman pitäisi ajatella myös lapsensa etua, eikä vain omaansa. Ei ole lapsen kannalta kiva asia, että vanhemmat ovat eläkeiässä jo ala-asteaikoina, tai viimeistään yläasteen aikana. Kuten ei ole kivaa sekään, että lapsi joutuu jo parikymppisenä kantamaan huolta vanhempiensa terveydentilasta ja viimeistään neljäkymppisenä kantamaan heidän arkkuaan hautajaisissa.

– Päälle 40-vuotiaalla naisella riski komplikaatioihin lisääntyy. Se on lääketieteellinen fakta.

– Jos isällä on ikää enemmän, on ainakin lapsen kannalta parempi, että äiti on alle 40-vuotias, terve ja hyväkuntoinen.

– On hyvin harvinaista, että päälle 45-vuotias nainen raskautuu, ellei raskauksia ole jo ollut. Joillakin päälle 45-vuotiailla naisilla, jotka ovat raskautuneet, voi olla klinikan pakkasessa liki 40-vuotiaana hedelmöitetyt munasolut valmiina. Sillä selittyy useampien vanhempien naisten raskaus.

”Keski-iässä perheen perustaneella miehellä suhde lapsiin on ihan toisenlainen. Oma perhe ja lapset ovat ykkösasia, kaikki muu koheltaminen on jo jäänyt”, kommentoi yksi.

Lapsia myöhemmällä iällä? Miksipäs ei?

– Tiedän minäkin tapauksen, jossa pariskunta oli jo pitkään luullut, etteivät voi enää saada lisää lapsia. Kunnes nainen tuli yllättäen raskaaksi alle viisikymppisenä, ja tietääkseni kaikki meni ihan hyvin. Nyt tuokin lapsi on jo aikuinen.

– Itse olen 43-vuotiaan äidin tytär. Omani sain 20-vuotiaana, pojan. Mies on 11 vuotta vanhempi. Ollaan saatu kolme lapsenlasta Miksei voi saada halutessaan lapsia myöhemminkin? Kolkyt plus on kai hyvä ikä saada lapsia, mut ei viimeinen mahdollisuus.

– Minun äidinäiti oli 45-vuotias saadessaan äitini. Serkkupojastani tuli isä 60-vuotiaana, ja nyt tuli vielä toinen lapsi heille serkun ollessa 62 vuotta.

– Nuorempana tietysti jaksaa paremmin valvoa ynnä muuta, mutta olen kuullut myös sanonnan "pieni lapsi pitää nuorena".

– Kyllähän 46-vuotias voi vielä lapsia saada, on yli 50-vuotiaita synnyttäneitäkin. Silloin on elämänkokemusta.

– Onhan sitä erään poliitikon vaimo synnyttänyt 50-vuotiaana lapsen. Eli kyllä se mahdollista on, kun lyö tarpeeksi tinaa tiskiin. Yksityisellä klinikalla voidaan yrittää saattaa "yli-ikäinenkin" raskaaksi.

” Sain lapsen luonnollisesti vielä 47-vuotiaana. Toki se on harvinaista ja vähän ihmekin. Ei ole kukaan luullut minua isovanhemmaksi.

– Olin synnytyksen jälkeen lapsivuodeosastolla samassa huoneessa naisen kanssa, joka oli tullut 51-vuotiaana raskaaksi vahingossa. Hän oli synnyttäessään 52-vuotias. Ei vakituista kumppania, vaan sanoi itse, että muutama satunnainen kerta oli saman kanssa. Myös exän äiti tuli raskaaksi vielä 48-vuotiaana, eikä isäehdokas ollut oma puoliso. Sattuuhan näitä.

147 lasta yli 44-vuotiaille äideille

Tilastokeskuksen tänä vuonna julkaiseman tilaston mukaan Suomessa naisten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä oli keskimäärin 29,7 vuotta, kun kaikkien synnyttäjien keski-ikä oli 31,3 vuotta. Yleisimmin äiti oli 30–34-vuotias lapsen syntyessä.

Yli 44-vuotiaille äideille syntyi yhteensä 147 lasta.

Tilastoista ilmenee myös, että puolella 58-vuotiaista naisista on lapsenlapsia. Vuonna 2019 isoäitien keski-ikä oli 67 vuotta, Tilastokeskus kertoo sivuillaan.

