Hääpari halusi alkoholittomat juhlat, sitten morsiamen vanhemmat tekivät käsittämättömän ratkaisun: ”Lähdimme omista häistämme”

”Viinan kittaaminen meni niin överiksi, että morsiamen isä ja bestman ottivat mittaa toisistaan perinteisen painin merkeissä”, Ilta-Sanomien lukija kertoo.

Häät ovat iloinen juhla, ainakin siihen saakka, kunnes joku vetää kovat kännit ja alkaa haastaa riitaa muiden kanssa.

Kokemukset liiallisuuksiin menneestä alkoholinkäytöstä ovat osalle Ilta-Sanomien lukijoista tuttuja.

Tarinoista päätelleen alkoholi ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka voi pilata elämän tärkeimmän päivän. Myös ikävät sattumukset, sairastuminen tai vaikkapa hääjuhlan itselle epämieluisa luonne voivat olla hauskanpidon esteenä.

Näin Ilta-Sanomien lukijat kertovat ikimuistoisimmista häistä:

Hääyö meni oksentaessa

– Omissa häissäni kaikki meni muuten hyvin, mutta minä sairastuin illan aikana ja hääyö meni oksentaessa hienon hotellihuoneen vessassa.

Sukulaisen häissä puolestaan viinan kittaaminen meni niin överiksi, että morsiamen isä ja bestman ottivat mittaa toisistaan perinteisen painin merkeissä. Sekaan änkesi muitakin äijiä. Lopulta siellä oli murtunut nenä, musta silmä ja muita kosmeettisia vammoja.

Hääjuhlasta kehkeytyi kaveritapaaminen

– Meidät vihittiin maistraatissa. Sitten menimme vanhempieni pieneen yksiöön kakkukahville. Olimme kutsuneet vain kummankin lähiperheen ja todistajat.

Kesken kahvittelun sulhasen anoppi alkoi valittaa heidän sukunsa vähyyttä vieraslistalla. Sanoi, että hänen sisarensa olisi pitänyt kutsua. Anoppi olisi myös halunnut, että meidät olisi vihitty kirkossa, hänen kotinsa lähellä.

Minä en ole koskaan kuulunut kirkkoon.

Sitten soi ovikello ja oven takana oli isäni paras kaveri. Isä oli unohtanut, että oli kutsunut heidät kuulemaan hänen ja äitini ulkomaanmatkasta. Tapaaminen oli sovittu jo ennen kuin isä tiesi meidän menevän naimisiin.

Sain vierailta jälkikäteen reilun lahjakortin häälahjaksi.

”Lähdimme omista häistämme”

– Emme halunneet omiin häihimme lainkaan alkoholia. Muistissani oli, kun sisareni häissä muutama sukulainen sammui kesken hääjuhlan. Myös mieheni lapsuutta oli varjostanut hänen isänsä ajoittain runsas alkoholinkäyttö.

Harmitti, kun häävalssin jälkeen omat vanhempani laittoivat alkoholia tarjolle. Olivat ostaneet laatikkoviinejä ja suurpakkauksia olutta, lonkeroa ja siideriä. Loppujen lopuksi lähdimme tuoreena avioparina omista häistämme aikaisemmin kuin alun perin suunnittelimme. Emme jaksaneet humalaisia sukulaisia.

Valokuvaajalle omat eväät mukaan

– Muutaman kerran on tullut käytyä valokuvaamassa häitä tuttujen muksuille. Näissä on sitten sattunut ja tapahtunut.

Olen huomannut, että omat eväät kannattaa ottaa mukaan. Kertaakaan ei ole ollut sapuskaa kuvaajalle, vaikka bändille on ollut. Ja häät ovat kestäneet parhaimmillaan 12 tuntia.

”Olin pelkkä työmuurahainen”

– Olin veljeni häissä pelkkä työmuurahainen. Ei kiitosta eikä palkkaa kolmen päivän työstä. Pelkkää päänaukomista morsiamelta. Yhdessä ovat vieläkin.

Isoissa häissä tapahtuu

– Kun koolla on yli sata henkeä, varmasti tapahtuu jotakin, vaikka kukaan ei sinällään örveltäisi. Meillä yksi kompastui. Jalka murtui, ja matka oli pitkä. Yksi ajoi pikkumaistissa autoa ja toinen tanssitti vierasta naista, ei omaa vaimoaan. Kiusallista.

Aina jotakin

– Koko häähomma on tosi omituista, eriskummallista. Olen ollut alle viisissä häissä, mutta joka kerta se on yhtä vaivaannuttavaa ja teennäistä. Lapset saavat näistä varmasti irti eniten. He eivät huomaa väkisin juhlimista.

Kun sulhanen saapui hääpaikalle, vieraat kohahtivat

– Entinen ystäväni Vesa (nimi muutettu) valitsi minut bestmaniksi. Häätilaisuus pidettiin morsiamen kotitilalla. Lähdimme kaupungista. Kahden oltiin, minä ajoin vanhaa Mersua, Vesa oli kyydissä hiljaa. Häntä ujostutti nähdä paljon väkeä, joten hän otti reippaasti rohkaisua.

Sitten kuului pamaus. Rengashan se! Vanne aloitti kolinat. Auto seis ja miehet renkaan vaihtoon. Muuten hyvin, mutta tunkkia ei löytynyt. Vesa lähti lähitaloon. Kuului koiran haukuntaa ja huutoja. Kotvan kuluttua Vesa tulee traktorimies perässään paikalle. Traktorin kauhalla Mersun helmaa ilmaan. Vesa teki rengastöitä kuin ammattiasentaja.

Auttamaan tullut halusi korvauksen, joten Vesa maksoi. Häntä korpesi niin, että paiskasi renkaan metsään.

Matka häihin jatkui. Tultiin myöhässä tapahtumatalolle. Vesa nousi autosta. Hääväki kohahti. Renkaanvaihto - ja heitto oli tuhrinut sulhasen kädet ja vaatteet.

Lopulta luovutin oman juhlavaatekertani sulhaselle.

"Kyllä hävettää”

– Kyllä näin jälkeen hävettää, millaisissa häissä on tullut oltua, ja kuinka typerä sitä on ollut. Mutta se on elämää. Kaksvitosena ajattelu on niin naiivia ja hyväuskoista. Kuusikymppisenä sitä onkin jo realistinen riivinrauta.

Entäpä hautajaiset? Onko kaikki mennyt suunnitelmien mukaan? Kommentoi alle.