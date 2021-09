Tutkija: Näin moni katuu lasten hankintaa, mutta äidit eivät saa sanoa sitä ääneen

Maailmanlaajuiset kyselytutkimukset viittaavat siihen, että vanhemmuutta katuu muutama prosentti vanhemmista.

Ammatinvalinta kaduttaa, asunnonhankinta meni pieleen ja puolisonkin olisi voinut valita toisin.

Elämänvalintoihin liittyy paljon sellaista, mikä kaduttaa. Kielteisistä tunteista voi useimmiten myös puhua rohkeasti ääneen.

Yksi katumuksenaihe on kuitenkin poikkeus: äitiyttä ei ole lupa katua. Jos niin tekee, puhuja monesti hiljennetään. Tapahtuu niin sanottu vaikeiden tunteiden patologisointi: katujaa kehotetaan menemään hoitoon tai hakemaan apua.

Jyväskylän yliopiston tutkijatohtorit Tiina Sihto ja Armi Mustosmäki huomasivat asian analysoituaan Vauva.fi-sivuston aihetta käsittelevää keskustelua. Analyysista julkaistiin vuonna 2019 tutkimusartikkeli Äitiyden katuminen intensiivisen äitiyden kulttuurissa.

Vauva.fi-sivuston keskustelun 750 kommentista 61 naista myönsi, ettei olisi halunnut äitiyttä. Katuvat äidit saivat osakseen runsaasti kritiikkiä ja moralisointia.

– Katumus medikalisoidaan helposti: se kyseenalaistetaan ja nähdään mielenterveydenhäiriönä, kun taas meidän analyysissamme tulee selkeästi esille, että kyse on usein nimenomaan identiteetistä. Jotkut eivät koe äiti-identiteettiä omakseen, tutkija Tiina Sihto kertoo Ilta-Sanomille.

” Kyse on usein nimenomaan identiteetistä. Jotkut eivät koe äiti-identiteettiä omakseen.

Kielletyistä katumuksen tunteista kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Pieni osa näyttää katuvan

Äitiyden tai vanhemmuuden katuminen ei kuitenkaan ole olematon tunne.

Eri puolilla maailmaa tehdyt väestötason kyselytutkimukset viittaavat siihen, että vanhemmuutta katuu muutama prosentti vanhemmista. Varsinaisia kadutko vai et -kysymyksiä ei kyselyissä tosin ole esitetty, Sihto huomauttaa.

” Yhdysvalloissa yli 45-vuotiailta vanhemmilta kysyttiin, kuinka monta lasta he haluaisivat, jos olisi vielä mahdollisuus päättää. Vastanneista seitsemän prosenttia vastasi nolla.

Saksassa tehdyssä väestötason kyselyssä 11 prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa, ”en hankkisi lapsia, jos voisin vielä päättää”. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli kahdeksan prosenttia.

– Yhdysvalloissa yli 45-vuotiailta vanhemmilta kysyttiin, kuinka monta lasta he haluaisivat, jos olisi vielä mahdollisuus päättää. Vastanneista seitsemän prosenttia vastasi nolla, Sihto kertoo.

Intensiiviseen vanhemmuuteen liittyy ajatus, että lapsi aistii katumuksen tunteet ja voi traumatisoitua. Äidille tämä voi merkitä sitä, että äitiyttä suoritetaan entistä intensiivisemmin, jopa oman hyvinvoinnin kustannuksella.

Nimenomaan äitiyteen liittyviä katumuksen tunteita on tutkittu vasta vähän aikaa. Alan pioneerina pidetään israelilaista sosiologia Orna Donathia, jonka ensimmäiset tutkimusartikkelit aiheesta ovat vuodelta 2015.

Suomessa Jyväskylän yliopistossa on menossa projekti nimeltään Äitiyden katumus. Tutkimuksen tavoitteena on antaa ääni äideille, jotka eivät halua(isi) olla äitejä.

– Lisäksi tunnetaan muutamia keskustelupalstoja koskevia analyyseja Britanniasta ja Yhdysvalloista, Sihto sanoo.

Katumuksenaiheet vaihtelevat

Äitiys voi siis kaduttaa, mutta katumuksen tunteet vaihtelevat. Ne voivat olla hetkellisiä ja ohimeneviä tai pysyviä.

Katumuksen syyt vaihtelevat, eikä kaiken kattavaa kuvaa aiheesta ole mahdollista antaa. Esimerkiksi vauva.fi-palstan analyysi koskee pääosin pienten lasten vanhempia, joiden tausta oli usein ilmeisen keskiluokkainen.

Sihto ja Mustosmäki ovat keränneet myös kirjoituspyynnöllä aiheesta aineistoa Helsingin Sanomien lukijoilta. Läpi käydyssä aineistossa on tullut esille monenlaisia katumuksenaiheita.

– Jonkin verran esille tulee elämänkokemuksia, joissa lapsi on sairastunut, äiti itse on sairastunut, puoliso on sairastunut tai on tullut ero puolisosta. Kommenteissa tulee esille, että jos olisin tiennyt, että käy näin, olisin valinnut toisin.

” Kommenteissa tulee esille, että jos olisin tiennyt, että käy näin, olisin valinnut toisin.

Useimmiten katumus liittyy kuitenkin äidin rooliin tai uuteen identiteettiin, joka ei sovikaan itselle. Äiti saattaa esimerkiksi miettiä, ettei olisi hankkinut lasta, jos olisi tiennyt etukäteen, että kaipaa niin paljon omaa aikaa tai tilaa. Myös jatkuva huolenpito voi uuvuttaa – ja kaduttaa. Toiset puhuvat menetetyistä uramahdollisuuksista.

– Kyse voi olla myös siitä, ettei koeta äidin roolia muuten omaksi. Kysymys on enemmänkin pettymyksestä omaan itseen kuin lapseen.

” Kyse voi olla myös siitä, ettei koeta äidin roolia omaksi. Kysymys on enemmänkin pettymyksestä omaan itseen kuin lapseen.

Taustalla vaikuttaa myös intensiivisen vanhemmuuden malli, josta on tullut viime vuosien aikana voimakas ihanne.

Tutkija Sharon Hays on määritellyt intensiivisen äitiyden asiantuntijavetoiseksi, lapsikeskeiseksi, emotionaalisesti vaativaksi, työlääksi ja taloudellisesti kalliiksi. Äidin odotetaan olevan totaalisen omistautunut vanhemmuudelle.

– Intensiiviseen vanhemmuuteen liittyy ajatus, että lapsi aistii katumuksen tunteet ja voi traumatisoitua. Äidille tämä voi merkitä sitä, että äitiyttä suoritetaan entistä intensiivisemmin, jopa oman hyvinvoinnin kustannuksella, Sihto kertoo.

” Intensiiviseen vanhemmuuteen liittyy ajatus, että lapsi aistii katumuksen tunteet ja voi traumatisoitua. Äidille tämä voi merkitä sitä, että äitiyttä suoritetaan entistä intensiivisemmin, jopa oman hyvinvoinnin kustannuksella.

Katumuksesta puhuminen ei sovi ajankuvaan

Tutkija Sihto uskoo, että äitiyteen liittyvät katumuksen tunteet ovat maailmanlaajuisesti tabu. Suomessa katumusta voi olla kuitenkin muuta maailmaa vaikeampi hyväksyä, sillä maatamme pidetään tasa-arvon mallimaana, jossa vanhemmuutta pidetään vapaana valintana.

Myöskään kulttuurinen ilmapiirimme ei tue rehellistä puhetta.

– Keskustelu on sellaista, että sitä saa katua, että ei ole tullut vanhemmaksi, mutta sitä ei, jos katuu lasten hankintaa.

” Keskustelu on sellaista, että sitä saa katua, että ei ole tullut vanhemmaksi, mutta sitä ei, jos katuu lasten hankintaa.

Taustalla vaikuttaa myös huoli niin sanotusta vauvakadosta.

– Syntyvien lasten määrä on laskenut viime vuosikymmeninä, ja osa on huolissaan negatiivisesta perhepuheesta. Sellaisessa ilmapiirissä voi olla erityisen hankalaa tuoda esille katumuksen tyyppisiä tunteita.

Vaikka äitiyden katumus voi olla liikaa ulkopuolisille, tunteesta tulisi olla lupa puhua. Suomalaistutkijoiden aineistosta käy nimittäin ilmi, että vaikka lapsen syntymään ja perhe-elämään kohdistuu paljon odotuksia onnellisuudesta ja harmoniasta, eletty arki tuntuu usein muulta.

– On hyvä, että äidit, joilla on katumuksen tunteita, näkevät että he eivät ole tunteidensa kanssa yksin. On muitakin, jotka kokevat samoin, Sihto sanoo.

Tutkija muistuttaa, että vanhemmuus ei ole mikään maaginen elämänalue, joka olisi vapaa katumuksen tunteesta.

– Katumus kuuluu ihmisenä olemiseen siinä mielessä, että moni katuu jotain, mitä on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Olisi hyvä, että vanhemmuuden katumista koskeva stigma katoaisi.