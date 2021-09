”Kyseessä voi olla henkilökohtainen katastrofi” – avioerolakimies kertoo, mihin salakavaliin virheisiin avioliittoa solmiessa sorrutaan

”Siihen sudenkuoppaan ei kannata sortua, jossa ajatellaan, että kun meillä ei vielä ole omaisuutta, avioehtoa ei tarvitse pohtia”, asiantuntija muistuttaa.

Ei pelkkää rakkautta ja pumpulinpehmeitä unelmia, vaan myös sitoumuksia, joita kannattaa harkita tarkoin.

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2020 solmittiin 22 082 avioliittoa. Osa niistä solmittiin hetken huumassa, moni pitkän harkinnan jälkeen, mutta yhteistä niille oli, että liian harva teki avioehdon.

Tätä mieltä on avioero- ja perintöasioiden lakimies Katariina Kuusiluoma.

– Monelle tulee ylipäätään yllätyksenä, että juridisesti avioliitto on aina luonteeltaan taloudellinen sopimus. Avioliittoon vihkiminen synnyttää avio-oikeuden. Tällä sitoudutaan samalla siihen, että kaikki omaisuus jaetaan puoliksi, kun avioliitto päättyy, Kuusiluoma sanoo.

Asiantuntija toivoo, että pariskunnat keskustelisivat avoimesti, haluavatko he jakaa kaiken omaisuutensa, myös vaikkapa tulevat perinnöt, puoliksi. Jos kyseessä on tietoinen päätös, päätös on silloin ok.

Yritysomaisuus kannattaa sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle

Tavallista kuitenkin on, ettei mahdollista avioehtoa uskalleta edes ottaa puheeksi.

– Avioehto on vieläkin, vuonna 2021, tunnepitoinen ja helposti negatiivisesti latautunut puheenaihe, Kuusiluoma sanoo.

Pelko käsitellä epämukavuutta voi johtaa vakaviin virheisiin. Pahimmillaan avioehdon puuttuminen voi merkitä oman yrityksen ja elämäntyön tuhoutumista.

– Yritysomaisuus on aina syytä sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle. Pahimmillaan yhden osakkaan avioerotilanteessa koko yrityksen toiminta voi olla vaakalaudalla. Kyseessä voi olla henkilökohtainen katastrofi, jos avioliiton lisäksi kaatuu yrityskin, Kuusiluoma sanoo.

Avioehto on syytä ottaa puheeksi myös uusperheissä. Jos uusperheessä katsotaan oikeudenmukaiseksi, että lapsille ohjautuu vain biologisen vanhempansa omaisuus, kannattaa avioehto laatia.

– Lait on säädetty aikana, jolloin yhteiskunta- ja perherakenne oli toisenlainen. Kannattaa siis miettiä, mikä on reilua, ja mitä omassa perheessä halutaan, Kuusiluoma sanoo.

Lait on säädetty aikana, jolloin yhteiskunta- ja perherakenne oli toisenlainen.

"He ovat oppineet kantapään kautta”

Moni kuvittelee virheellisesti, että avioehto merkitsee automaattisesti, ettei kummallakaan puolisoista ole avio-oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen.

Avioliittolaki tuntee kuitenkin kolme erilaista avioehtoa: täysin pois sulkevan, osittaisen ja yksipuolisen. Juristien vastaanotoilla räätälöidyt avioehdot ovat käytännössä hyvin kirjavia.

– Hyvin tyypillistä on, että esimerkiksi perintönä saatu omaisuus tai lahjana saatu omaisuus halutaan sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle.

Täysin poissulkevia avioehtoja solmivat puolestaan usein toista liittoa solmivat. He ovat oppineet kantapään kautta suojelemaan omaisuuttaan.

Joskus puoliso haluaa tehdä avioehdon juuri ennen avioeroa. Ratkaisu voi olla erittäin hyvä, jos siihen liittyy esimerkiksi verotuksellista hyötyä. Toista ei tietenkään saa ikinä uhkailla tai painostaa avioehdon tekemiseen, asiantuntija muistuttaa.

Muuten Kuusiluoma ajattelee, että jokaisella on oikeus omaan omaisuuteensa.

– Ajatuksessa, että mennään naimisiin ja halutaan automaattisesti puolet kaikesta omaisuudesta eron sattuessa, on jotakin outoa.

Kuusiluoma huomauttaa, että sijoitusbuumin myötä myös naiset ovat alkaneet kiinnostua omaisuutensa suojelemisesta.

– Sijoittajanaiset ovat heränneet siihen, että suurin riski saattaa muhia pörssikurssien romahduksen sijaan aviovuoteessa. Ilman avioehtoa sijoitusten arvo putoaa avioerossa 50 prosenttia.

Nuori, mieti ennen avioliittoa nämä asiat

Avioliittoa suunnitteleville nuorille Kuusiluomalla on varteenotettava vinkki. Hääsuunnittelun lomassa olisi hyvä istuutua alas ja miettiä omaisuuskuviot selviksi.

– Siihen sudenkuoppaan ei kannata sortua, jossa ajatellaan, että kun meillä ei vielä ole omaisuutta tai omaisuutta on suunnilleen yhtä paljon, tai kumpikaan ei ole vielä yrittäjä, avioehtoa ei tarvitse pohtia. Hyvin suurella todennäköisyydellä tilanne muuttuu elämän varrella.

Jos avioehtoa ei ole, siihen herätään usein, kun puoliso perustaa yrityksen, ollaan avioeron partaalla tai toiselle tulee ulkoapäin omaisuuserä, esimerkiksi lahja tai perintö.

Ristiriitoja voi syntyä, jos toisen osapuolen vanhemmat ovat taanneet tietyn omaisuuden pysymisen suvussa vapaaomaisuusmääräyksellä. Se tarkoittaa ehtoa, jossa puolison avio-oikeus on suljettu pois.

– Tilanne voidaan kokea epäreiluksi, jos toisen perintö on avio-oikeuden eli jaon kohteena ja toisen ei, Kuusiluoma sanoo.

Kuusiluomasta avioehtoa kannattaa miettiä elämän varrella aika ajoin, etenkin silloin, kun elämässä on tapahtunut muutoksia.

– Mitä ikinä elämässä tapahtuukin, ainakin paperiasiat ovat kunnossa. Ne luovat turvaa.

Ennen liittoa tehty avioehto ei ole välttämättä pysyvä. Sitä voi muuttaa koska vain, jos kummatkin siihen suostuvat.

Avioehtoon voi laittaa myös lisäyksen, että se on voimassa vain avioeron, eikä esimerkiksi kuoleman koittaessa.