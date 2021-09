Äiti sanoi saunassa jotain, mikä ei unohdu – suomalaiset avautuvat läheistensä pilkallisista sanoista

Sukulaisuus ei ole tae kohteliaille käytöstavoille, Ilta-Sanomien lukijat kertovat.

Monilla Ilta-Sanomien lukijoilla on kokemusta ulkonäön kommentoinnista ikävään sävyyn. Pilkallisia kommentteja kuulee jopa omilta vanhemmilta.

”Jos sinulla ei ole mitään kaunista sanottavaa, älä sano mitään.”

Kaikkien kuulema vanha opetus pitää paikkansa ainakin, jos on kysymys toisen ihmisen ulkonäöstä.

Törkeitä kommentteja voi silti kuulla vaikka huolitellusta ulkonäöstä, kuten Ilta-Sanomien aiemmin haastattelemat nuoret äidit tietävät.

Tuiki tuntemattomien lisäksi solvauksiin syyllistyvät myös omat sukulaiset, Ilta-Sanomien lukijat kertovat.

Tällaisia kommentteja lukijat ovat ulkonäöstään kuulleet:

”Laiha luikku”

– Laihuudesta huomautellaan helposti. Itse olin lapsena ”laiha luikku”. Vieläkin on paha mieli siitä, kuinka äitini huomautteli lapsen kuullen oman lapseni laihuudesta ja antoi suoraan ymmärtää, etten anna lapselle ruokaa. Hänen suvussaan oli tyypillistä huomautella suoraan lasten ja nuorten ulkonäöstä.

Pappa puhui alentavasti

– Olin juuri rippijuhlissa, joissa 70-vuotias pappa kommentoi kaikkien kuullen kymmenenvuotiaan pojantyttärensä olevan yhtä pitkä kuin leveä. Miksi? Myös oma isäni jaksoi aina arvostella tyttöjen ja naisten kilot. Ei koskaan poikien tai miesten, vaikka pallomahoja riitti.

”Äiti nauroi, että on liian rumat polvet”

– Katsoin neljävuotiaana missikisoja televisiosta ja hihkaisin, että minäkin haluan isona missiksi! Äiti nauroi, että sinulla on liian rumat polvet siihen hommaan. Edelleen pidän polviani aivan kauheina ja koetan aina peittää ne.

Arvo painon mukaan

– Vanhempani arvottavat ihmisiä painon mukaan. Heillä kuuluu arkipäiväiseen keskusteluun muiden ihmisten ylipainon kauhistelu ja arvosteleminen. Heidän mielestään kaikki ylipainoiset ihmiset ovat sairaita. Heille "ei sovi", että minulla, heidän aikuisella lihavalla lapsellaan, on muun muassa verenpaine kunnossa ja olen kaikin puolin elämäni kunnossa. Sairas ja huono muka on, kun on läski.

”Kuinka sinä olet lihonut”

– Kälyni vakiotervehdys oli, ”oi, kuinka sinä olet lihonut”, vaikka en ollut lihonut kiloakaan. Olisi pitänyt osata vastata, "oi, kuinka sinä olet vanhentunut" tai "oi, kuinka sinä olet rupsahtanut".

Yritettiin lihottaa

– Minua yritettiin lihottaa koko lapsuuden ajan, kun olin mukamas liian laiha. En syönyt kuin juuri sen verran, mitä halusinkin. Nyt aikuisena olen oikeastaan ihan hyvilläni, etten suostunut yllytyksiin. Lopputuloksena olisi saattanut olla ylipainoa tai syömishäiriöitä.

Äiti haukkui lihavaksi

– Äitini haukkui minua lihavaksi, kun olin nuori. Teki sitä vielä, kun olin aikuinen. Ei tuntunut kivalta. Hänellä itsellään on 35 kiloa ylipainoa.

Ensimmäiset sanat: ”Ootpa lihonut”

– Siskoni tuli Ruotsista sukuloimaan ja sanoi minulle ensimmäiseksi sanoikseen, että ”ootpa lihonut”. Sanoin takaisin, että voisi kyllä ensin edes päivää sanoa. Nyt olen päässyt tuosta silloisesta vaikeasta elämäntilanteesta.

” Kun pääsimme löylyyn, äitini sanoi, "kyllä sun rinnat on mennyt kamaliksi”.

Äidin sanat saunassa satuttivat

– Olin 20-vuotias ja juuri saanut esikoistyttäreni. Olimme mökillä vanhempieni kanssa. Vauvani jäi isäni vahdittavaksi ja menin äidin kanssa saunaan.

Kun pääsimme löylyyn, äitini sanoi, "kyllä sun rinnat on mennyt kamaliksi”.

Imetin vauvaani ja olin varmaan muutenkin herkässä mielentilassa. Minähän aloin itkeä. Äiti oli kuin mitään ihmeellistä ei olisi tapahtunut.

Ulkonäön kommentointi teki araksi

– Ulkonäköni oli ala-asteelta saakka kaikille aina ongelma. Muistan, kun sukulaisetkin puhuivat, kuinka minulla on pianonsoittajan sormet ja kuinka laiha olen.

Koska käytännössä pelkäsin kaikkia, niin ikätovereitani kuin aikuisia, lopulta jättäydyin kaiken sosiaalisen elämän ulkopuolelle.

”Kyllä satutti”

– Näin isääni pitkästä aikaa. Edellisestä tapaamisestamme oli noin kahdeksan vuotta. Jo toinen lause mitä hän minulle sanoi, oli kommentti minulle tulleista lisäkiloista. Se kyllä satutti ja tuntui todella pahalta. En ymmärrä, miksi pitää kommentoida toisen painoa. Tiesin sen hyvin itsekin, että olin lihonnut.

”Meidän Maijalla on pelastusrengas”

– Oma äitini pilkkasi minua ala-asteikäisenä ivallisesti naureskellen näin: "Meidän Maijalla on pelastusrengas vyötärön ympärillä”.

Terveydenhoitajan kommentti aloitti moitteet

– Minun kohdalla äidin moitteet käynnistyivät, kun 80-luvulla koulun ala-asteen terveydenhoitaja ilmoitti vanhemmilleni, että tyttärenne painoindeksi on noussut huolestuttavasti normaalin yläpuolelle. Siitä alkoi jatkuva taivastelu, kuinka paino vain nousee nousemistaan.

Äiti kyttää painoa

– Äitini on ollut aina laihdutuskuurilla ja kyttää myös minun painoani. Ylipainoisia ihmisiä kauhistellaan ja heissä ei nähdä mitään muuta kuin paino. Ahdistavaa!

” Minä olin liian laiha. Mutta se ei ollut äidin mielestä suuri ongelma, vaan se, että olin tätini näköinen. Hän kun ei ollut äitini mielestä kaunis.

Tädin näköinen

– Minä olin liian laiha. Mutta se ei ollut äidin mielestä suuri ongelma, vaan se, että olin tätini näköinen. Hän kun ei ollut äitini mielestä kaunis.