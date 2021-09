Neljän lapsen äiti Susanna, 38, ei pidä negatiivisesta puheesta lapsiperhe-elämästä: ”Meillä ei ole ollut ikinä raskasta arkea”

Neljän lapsen äiti Susanna Ylinen elää aina elämänsä parasta aikaa. Vain puhe raskaasta lapsiperhearjesta ärsyttää.

– Lapsiperhe-elämää kuvaillaan usein raskaaksi ja vaikeaksi. Ajatellaan, että silloin ei pääse yhtään mihinkään. Höpö höpö, äitiysloma on kulta-aikaa. Koskaan muulloin ei ole ole niin paljon aikaa olla ulkona ja harrastaa täysin siemauksin.

Jyväskyläläinen opettaja Susanna Ylinen, 38, on neljän lapsen äiti. Nuorin lapsista on neljän kuukauden ikäinen, vanhin 14. Välissä ovat 4- ja 9-vuotiaat.

Aktiivinen nainen rakastaa liikkumista ja seikkailemista, eikä pienen vauvan kanssa eläminen ole ollut este millekään.

Liki kilo vaippoja, telttamajoitus ja 15 kilon maltillinen matkavarustus pitivät huolen, että reissu sujui täysin ongelmitta.

Viime viikolla Ylinen palasi reilun viikon vaellukselta Urho Kekkosen kansallispuistosta, jonne hän lähti neljän kuukauden ikäisen vauvansa kanssa.

Patikointikilometrejä kertyi matkalla 150, sadepäivien 15 kilometristä 29 kilometriin.

Liki kilo vaippoja, telttamajoitus ja 15 kilon maltillinen matkavarustus pitivät huolen, että reissu sujui täysin ongelmitta.

– Ensi kerralla otan mukaan vain pikakahvia. Muuta parannettavaa en keksi.

Ylisen reissusta kertoi ensimmäisen MTV Uutiset.

Synnyttämään polkupyörällä

Ylisen mukaan neljän kuukauden ikäinen vauva on täydellisessä matkatoveri-iässä: ruoka kulkee mukana ja lapsi matkustaa kätevästi kantoliinassa.

Kun lapsi kasvaa, ongelmaksi voi tulla paino, mutta Ylisen mukaan ei ole oikeastaan mitään syytä, miksi tämän ikäisen kanssa ei voisi liikkua luonnossa pidempiäkin matkoja.

Neljän lapsen äiti on tehnyt myös muiden lapsiensa kanssa vastaavia tempauksia. Nykyään neljävuotiaan lapsensa kanssa hän hiihtovaelsi yhden talven aikana 3 000 kilometriä, ja kuopuksen synnytyksen ollessa jo käynnissä hän hiihti 38 kilometriä.

Sairaalaan Ylinen polki lopulta polkupyörällä.

Kahden ja puolen kilometrin matka kotoa sairaalaan kulki ulkopuolisten silmin varsin railakkaissa tunnelmissa.

– Otimme mukaan vain yhden pyörän. Mies kulki tarakalla ja hieroi minua selästä aina, kun supistus tuli. Kestääkseni lauloin ääneen virsiä ja mitä mieleen tuli. Oli jo ilta, ja osa vastaantulijoista vaihtoi toiselle puolelle tietä, Ylinen kertoo.

” Otimme mukaan vain yhden pyörän. Mies kulki tarakalla ja hieroi minua selästä aina, kun supistus tuli. Kestääkseni lauloin ääneen virsiä.

"Mieheni ei ole aivan yhtä innokas”

Susanna Ylistä kuunnellessa tulee selväksi, että tässä perheessä ei valiteta tylsästä lapsiperhearjesta.

Susanna Ylinen harrastaa aktiivisesti liikuntaa ja luonnossa liikkumista. Kuopuksen synnytykseen hän kulki polkupyörällä.

Ylinen kertoo saaneensa lapset viiden vuoden välein -taktiikalla, mikä on toiminut heillä hyvin.

– Olemme pystyneet reissaamaan ja harrastamaan paljon yhdessä. Teemme paljon retkiä myös perheenä. Mieheni tosin ei ole aivan yhtä innokas ja viihtyisi välillä myös kotona.

” Meillä ei ole ollut ikinä raskasta lapsiperhearkea vaan mukavaa eloa.

Lapsiperhearjen raskaudesta on toki kirjoiteltu niin paljon, että pelko on välillä hiipinyt myös tämän perheenäidin mieleen. Siksi hän on pyrkinyt tekemään asioita aina ennen sitä odotettua raskasta elämänvaihetta – sitä ei ole vain koskaan tullut.

– Meillä ei ole ollut ikinä raskasta lapsiperhearkea, vaan mukavaa eloa. Minulla on aina meneillään paras elämänvaihe.

”Lähde lähilaavulle hyvällä säällä”

Ylisen positiivinen elämänasenne on kadehdittava, mutta pystyvätkö luontaisesti vähemmän energisetkin samaan?

Liikunnallinen perheenäiti kannustaa kokeilemaan retkeilyä omien rajojen mukaan.

– Aloita vaikka ihan pienestä ja lähde lähilaavulle hyvällä säällä. Onnistumiset auttavat jatkamaan.

Varovaisempia Ylinen kannustaa mielikuvaharjoittelulla. Mikä on pahinta, mitä retkeillessä voi tapahtua?

Ylinen jakaa mielellään luonnossa liikkumisen ilosanomaa, sillä hänen mukaansa liikunta auttaa kaikkeen: kipuihin, ahdistukseen, masennukseen ja särkyihin.

Hänelle liikunta ja luontomatkailu on muodostunut jo eräänlaiseksi addiktioksi.

– Olen välillä toivonut, että saisi jo riittää, mutta on käynyt päinvastoin. En tunnu saavani koskaan tarpeekseni.

Lue lisää: Häpeällä kasvattaminen on jättänyt suomalaisiin jälkiä, jotka näkyvät pitkään, pappi ja terapeutti Miia Moisio sanoo

Lue lisää: Miksi lapset kiusaavat? Psykologi kertoo, mitä kiusaavan oppilaan päässä usein liikkuu

Lue lisää: Asiantuntija kertoo, kuinka paljon päätös­valtaa lapselle kannattaa antaa – tietty kasvatus­tyyli voi johtaa myöhemmin vaikeuksiin