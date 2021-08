Suomalaiset kertovat, mikä lapsiperhearjessa yllätti eniten – kuinka moneen samaistut?

”Kun lapset olivat ihan vauvoja, sai vielä elää tosi rennosti, mutta lasten kasvettua tämä keskiluokkaistuminen ilman omaa halua on ollut järkytys”, lasten vanhempi kommentoi.

Ihana, kamala lapsiperhearki!

Tuovatko lapset mukanaan vain ikuisen univelan ja Prisma-arjen, jossa suhataan kaupan ja kodin väliä loppumattomassa suossa?

Ei sentään.

Perheelliset puhuvat myös syvästä rakkaudesta ja lisääntyneestä elämänilosta.

Kuten useimmat elämän osa-alueet, perhe-elämä voi olla yhtä lailla maailman parasta ja kamalinta.

Vauva.fi-keskustelupalstalla käydään vilkasta keskustelua aiheesta: mikä lapsiperhearjessa yllätti eniten?

Vastauksissa painottuvat lapsiperhearjen ilot ja surut. Poimimme keskustelusta kymmenen ihanaa ja vähemmän ihanaa asiaa.

Kuinka moneen samastut?

10 asiaa, jotka yllättivät kivalla tavalla

1. Lasten kanssa on mukavaa

– Yllätti se, miten mukavaa lapsen kanssa onkaan. Julkisessa keskustelussa korostuvat ongelmat, vaikka monelle lapsi on suuri ilo. Kakkavaipoista puhutaan paljon, mutta oikeasti, nehän ovat ihan sivujuonne. Kun lapsi oppii potalle, ei ole sitäkään vaivaa enää.

2. Hormonit auttavat univelassa

– Yllätti miten helppoa se uuden opettelu oli. Kaikki sujui luonnostaan. Ja mikä vaikutus hormoneilla on äidin univelkaan: alussa jaksaa vähemmällä unella. Nukuin ennen vauvaa noin 10–11 tunnin yöunia, mutta raskausaikana unentarve väheni kuuteen tuntiin. Kun lapsi syntyi, nukuin alussa parin tunnin pätkissä ja hyvin meni.

3. Elämään tulee merkitystä

– Se muuttaa elämän, mutta hyvällä tavalla. Tulee merkitystä elämään. Eihän se aina helppoa ole, mutta se on ihan normaalia.

4. Vuodet vierivät nopeasti

– Se yllätti, miten nopeasti vuodet vierivät. Lapsi syntyy ja huiskaus, se meneekin jo eskariin, kouluun ja muuttaa pois kotoa.

Ota ilo irti joka hetkestä!

5. Rakkauden määrä yllättää

– En ollut mitenkään lapsirakas ennen omia lapsia, pelkäsin oikeasti että tykkäänkö koko lapsesta. Mutta se rakkaus tosiaan yllätti ja lopulta lapsia tuli kolme! Ensimmäisen kanssa kiirehti koko ajan, että joko se nyt lähtisi kävelemään, puhumaan jne. Kuopuksen kohdalla osasin jo nauttia joka hetkestä.

6. Lapset ovat erilaisia – samoin vauvavuodet

– Se, miten erilaiset vauvat vaikuttavat kokemukseen vauvavuodesta. Esikoisella oli koliikki, eli hän huusi ensimmäiset kolme kuukautta lähes putkeen. Tästä tuli itselle jonkinlainen paniikkihäiriö. Kuopus oli taas helppo vauva. Oli muuten aika paljon helpompaa olla se "rento mutsi", joka vaan menee ja tekee ja nauttii. Toisen lapsen syntymä oli itselle todella korjaava kokemus.

” Meilläkin on ollut vaikeita hetkiä, mutta nuorten jutut ja ajatukset ovat loistavia. Meillä on läheinen perhe.

7. Lapset ovat loistavaa seuraa, etenkin kasvaessaan

– Asia, josta ei usein puhuta on, kuinka loistavaa seuraa lapset ovat, varsinkin sitten kun ovat teinejä ja nuoria aikuisia. Meilläkin on ollut vaikeita hetkiä, mutta nuorten jutut ja ajatukset ovat loistavia. Meillä on läheinen perhe. Onneksi korona tuli nyt, koska meillä on ollut oikeasti hauskaa keskenään kotona. On nuorilla tietysti omat menot ja kaverit, mutta vanhempienkin kanssa halutaan olla ja tehdä asioita.

8. Omaa aikaa jääkin, jos osaa organisoida

– Yllätti lapsiperhe-elämän helppous. Ollaan molemmat hyviä organisoimaan kalenteria, joten vaikka kotona riittää paljon tekemistä, omaa aikaakin on jäänyt molemmilla yllättävän paljon.

9. Puoliso yllättää positiivisesti

– Totta puhuen mieheni yllätti kaikista eniten. Hän oli kovin vastahakoinen lapsiperhe-elämälle, eikä koskaan näyttänyt siltä, että nauttisi lasten seurasta. Meidän vahingosta tuli kuitenkin hänen silmäteränsä. Hän on ollut paras mahdollinen isä, mitä olisi voinut lapselle toivoa.

10. Lapset ovat parasta, mitä voi tapahtua

– Kaiken kaikkiaan lapset ovat parasta, mitä minulle on tapahtunut. Heistä on iloa joka päivä.

10 asiaa, jotka yllättivät ikävällä tavalla

1. Kaikki ei menekään, kuten kuvittelee

– Olen paljon huonompi äiti kuin kuvittelin. Varsinkin ensimmäinen vuosi oli todella vaikea ja univelkaisena minusta tulee apaattinen enkä saa mitään aikaan. Onneksi lasten isä taas on paljon parempi kuin mitä olisin voinut kuvitella.

2. Väsymys ja kiire yllättävät

– Jatkuva kiire kotona yllätti. Kaikki piti hoitaa asap, kun vauva huusi. Koti oli koko ajan sekaisin tai hommia rästissä. Perfektionistin piti oppia katsomaan sitä läpi sormien ja priorisoimaan hommia.

Univelkaisena tuntui todella raskaalta, kahvin voimalla jaksettiin ja silti oli ärtynyt ja turpea olo – kuin krapulassa. Rytmihäiriöt tulivat noina vuosina tutuiksi. Motto olikin: haudassa voi sitten levätä.

”Univelkaisena tuntui todella raskaalta, kahvin voimalla jaksettiin ja silti oli ärtynyt ja turpea olo – kuin krapulassa”, kommentoi yksi.

3. Lapsesi ei kiinnosta muita

– Ympäristön tuki oli aika surkeaa. Sinun lapsesi kiinnostavat vain sinua, puolisoasi ja jos hyvin käy, isovanhempia.

4. Pyykinpesukone on jatkuvasti käytössä

– Aiemmin pesin kerran viikossa pyykkiä. Hämmästyin, kun vauvan myötä sitä piti tehdä joka päivä. Käytettiin vielä kestovaippoja.

5. Jatkuva sairastelu on uuvuttavaa

– Ehdottomasti sairastelu! Etenkin nyt korona-aikana, kun jokaisesta pikkunuhasta pitää olla pois hoidosta. Jatkuvasti pitää soittaa töihin, ettei pääse tulemaan. Olen ihan loppu tähän.

6. Leppoisakin luonne menettää hermonsa

– Monikin asia on yllättänyt lapsiperhearjessa, mutta eniten varmaan se, että suutun. Ennen lapsia en ollut hermostunut sitten teini-iän. Korkeintaan saatoin vähän kohottaa kulmia.

7. Keskiluokkaistuminen on järkytys

– Kun lapset alkavat olla koululaisia, pitää alkaa itse elää tosi kunnollisesti. Koti pitää olla siistinä, kun lasten kaverit kyläilevät, eikä puhettakaan, että voisi lojua verkkarit jalassa koko päivän tai ottaa pienet päiväkännit sunnuntaina.

Kun lapset olivat ihan vauvoja, sai vielä elää tosi rennosti, mutta lasten kasvettua tämä keskiluokkaistuminen ilman omaa halua on ollut järkytys!

8. Lapsiarki on intensiivistä, liiankin kanssa

– Yllätti se intensiivisyys. Vauva vaatii läsnäoloa ja taaperosta taas ei uskalla silmiään erottaa, kun sillä ei ole järkeä yhtään. Taapero voi tehdä ihan mitä vain, koska ei ymmärrä. Vanhempi lapsi taas voi katsoa sinua tyylillä ”lällällää, menenpä piirtelemään tussilla tapetteihin”.

” Yllätti, ettei lapsen äiti ollutkaan lähellekään sellainen lapselle omistautuva äiti, jollainen hän kertoi ennen synnytystä olevansa. Koko arjen pyörittäminen jäi minulle.

9. Puoliso ei hoida omaa osuuttaan

– Yllätti, ettei lapsen äiti ollutkaan lähellekään sellainen lapselle omistautuva äiti, jollainen hän kertoi ennen synnytystä olevansa. Koko arjen pyörittäminen jäi minulle, samalla jäivät omat tekemiset ja harrastukset. Äiti teki vain välttämättömän ja sen jälkeen omistautui työlleen.

10. Syyllisyys kulkee mukana

– Alkuun sanon, että lapsi on ihana, rakas ja kauan toivottu. Parasta maailmassa. Mutta äitiydessä yllätti jatkuva syyllisyydentunto, väsymys ja välillä oikein fyysisenä kipuna tuntuva oman ajan puute.

