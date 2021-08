Häpeällä kasvattaminen on jättänyt suomalaisiin jälkiä, jotka näkyvät pitkään, pappi ja terapeutti Miia Moisio sanoo

Aikuinen siirtää häpeänsä usein lapseen tiedostamattaan, Miia Moisio sanoo uutuuskirjassaan.

Häpeä on vaikea tunne, ja sitä on monenlaista. Jokainen meistä tunnistaa sen ylitse vyöryvän häpeän aallon, joka saapuu yllättäen, kun muistaa tehneensä tai sanoneensa jotain noloa. Kasvoja kuumottaa ja tuntuu siltä, ettei pysty hengittämään. Häpeää aiheuttavat ajatukset haluaa sysätä pois mielestä.

Kirjailija, pappi ja skeematerapeutti Miia Moisio kutsuu tämän kaltaista häpeän tunnetta ”häpeänapiksi”. Uutuuskirjassaan Häpeästä Valoon (Otava, 2021) Moisio tarkastelee syvempää häpeän kokemusta, jota on vaikeampi tunnistaa. Sen juuret ovat usein syvällä lapsuudessa, ja monet suomalaiset kantavat sitä sisällään aikuisuuden läpi.

Omaa häpeää saattaa myös tiedostamattaan siirtää omille lapsilleen.

Miia Moisio kirjoittaa syvästä kelpaamattomuuden ja vääränlaisuuden kokemuksesta.

– Halusin kirjoittaa kirjan ihmisissä olevasta syvästä kelpaamattomuuden ja vääränlaisuuden kokemuksesta, joka kumpuaa häpeästä, Moisio kertoo.

”Tietoisuus auttaa katkaisemaan sukupolvien ketjuja”

Skeematerapeutti nostaa esiin kirjassaan, että syvään juurtunut häpeä kulkee sukupolvien yli.

Mitä suomalaiset sitten häpeävät?

– Häpeämme esimerkiksi omia kehojamme ja kotejamme sekä sellaisia asioita, jotka tapahtuvat neljän seinän sisällä. Hävetään ja salaillaan päihteidenkäyttöä, perheväkivaltaa, yksinäisyyttä, vaikeuksia lasten kanssa ja rahaongelmia, Moisio listaa.

Suurena häpeän aiheuttajana Moisio pitää suomalaista itsekseen pärjäämisen eetosta. Ajatus siitä, että kodin asiat eivät kuulu muille ja yksin pitää selvitä, on osittain peruja sotavuosilta, kun naiset jäivät yksin kotirintamalle miesten lähtiessä sotaan.

Muutosta on Moision mukaan kuitenkin näkyvissä. Asioista, jotka ovat aiemmin olleet kiellettyjä ja hävettäviä, puhutaan aiempaa avoimemmin.

– Tietoisuus auttaa katkaisemaan sukupolvien ketjuja, ja vain työstämättömät kivut siirtyvät sukupolvelta toiselle. Kun nykyaikana puhutaan lapsista, tunnetaidoista ja kokemuksista, se haastaa myös aikuisia työstämään omia asioitaan, Moisio sanoo toiveikkaasti.

” Vain työstämättömät kivut siirtyvät sukupolvelta toiselle.

Muutamia vuosikymmeniä sitten häpeällä kasvattaminen ja esimerkiksi lasten fyysinen kurittaminen oli vielä tavallista. Myös tunteiden ilmaisussa oltiin ankaria: itkeä ei saanut, ja lapsista kasvatettiin nöyriä ja vaatimattomia. Vaikka kasvatusmallit ovat sittemmin muuttuneet, Moisio on pistänyt merkille, että lapsia ymmärretään edelleen usein väärin.

– Aikuiset eivät usein näe syytä lapsen ”negatiivisten” reaktioiden takana. Lapselle saatetaan sanoa, että älä kiukuttele, vaikka kiukuttelun on voinut laukaista pettymys tai turhautuminen. Silloin lapsi ei voi turvautua aikuiseen, ja joutuu selviämään pettymyksensä kanssa yksin. Hän oppii tukahduttamaan itseään ja tunteitaan ja joutuu pärjäämään yksin, Moisio kertoo.

” Lapselle saatetaan sanoa, että älä kiukuttele, vaikka kiukuttelun on voinut laukaista pettymys tai turhautuminen. Silloin lapsi ei voi turvautua aikuiseen ja joutuu selviämään pettymyksensä kanssa yksin.

Häpeällä on monet kasvot

Moision mukaan meistä monen sisällä asuu haavoitettu sisäinen lapsi, joka kantaa mukanaan häpeää. Aikuisena syvä häpeä näyttäytyy esimerkiksi voimakkaana epäonnistumisen pelkona, kovina vaatimuksina itseä kohtaan sekä uupumuksena, masennuksena, ahdistuksena ja syömishäiriöinä.

Omaa käytöstä pyritään mukauttamaan ympäristöön, ja voimakasta häpeää kantava ihminen piiloutuu erilaisten naamioiden, täydellisyyden tavoittelun tai näkymättömyyden taakse.

– Ankara sisäinen puhe on tyypillistä ihmiselle joilla on häpeää, samoin kuin huonommuuden tunne, itsensä vertailu muihin sekä voimakas hyväksynnän haku. Tästä maasta löytyy aika paljon tätä kaikkea, Moisio huomauttaa.

” Ankara sisäinen puhe on tyypillistä ihmiselle joilla on häpeää.

Vaikka Moisio käsittelee kirjassaan häpeän syntymistä juuri lapsuudessa, hän korostaa, että häpeästä vapautuminen on aina yksilön itsensä vastuulla – eikä esimerkiksi tämän vanhempien.

– Minusta on tärkeää pystyä luopumaan siitä ajatuksesta, että omien vanhempien kanssa voi tehdä eheytymismatkaa. On kurja sanoa näin, mutta sanon kuitenkin: on hyväksyttävä se, että minulle kävi näin syystä tai toisesta ja otan vastuun siitä, että voin jatkossa voida paremmin. Vastuullinen aikuisuus on vastuunottoa omista tunteista ja tarpeista kaikesta siitä huolimatta, mitä on joskus joutunut kokemaan, Moisio kirjoittaa.

” On kurja sanoa näin, mutta sanon kuitenkin: on hyväksyttävä se, että minulle kävi näin syystä tai toisesta ja otan vastuun siitä, että voin jatkossa voida paremmin.

Häpeää voi lähteä purkamaan tarkastelemalla omaa henkilöhistoriaa ja tunteita kerros kerrokselta armollisesti ja uteliaasti. Sisäisen, haavoitetun lapsen rinnalle tuodaan vastuullinen aikuinen.

– Voimme matkata omassa historiassamme niihin muistoihin, jotka ovat satuttaneet, ja valjastaa lempeän ja jämäkän aikuisen puolellemme puolustamaan ja rohkaisemaan sisäistä lasta. Tämä voi kuulostaa jotenkin hölmöltä, mutta tuo oikeasti toimii, Moisio kirjoittaa uutuusteoksessaan.

Matkaa ei tarvitse taittaa yksin, vaan Moisio kannustaa keskustelemaan luotetun ihmisen, esimerkiksi terapeutin, kanssa. Myös oman suvun häpeähistorian tarkasteleminen voi olla hedelmällistä. Tärkeintä on pysähtyä ja kuunnella itseään.

Kaikki lähtee itsetuntemuksesta ja itsensä hyväksymisestä.

– Älä murehdi sitä, jos olet jo viisi- tai kuusikymmentä tai minkä ikäinen tahansa ja moitit itseäsi siitä, ettet ole lähtenyt häpeän työstämismatkalle jo aiemmin. Aina on oikea aika, aina.