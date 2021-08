Kiusataanko lastasi koulussa? Psykologian tohtori listaa 4 asiaa, jotka vanhemman kannattaa lapselle sanoa

Koulukiusaaminen jättää jäljen, jonka vaikutukset kiusatun fyysiseen ja henkiseen terveyteen voivat olla raadolliset.

Koulutie voi merkitä lapselle uuden oppimisen riemua, tai pahimmillaan vuosien piinaa.

Koulukiusaaminen jättää jäljen, jonka vaikutukset kiusatun fyysiseen ja henkiseen terveyteen voivat olla raadolliset.

Uutuuskirja Noidankehästä pois, voiko koulukiusaamisen kierteen katkaista (Tammi 2021) kertoo koulukiusaamisesta tutkimustiedon pohjalta.

Kirjan kirjoittaja, psykologian tohtori Virpi Pöyhönen esittää, miten kiusattua voi puolustaa ja tukea.

Pöyhönen antaa kirjassa vinkkejä tilanteeseen, jossa vanhempi epäilee tai tietää, että omaa lasta kiusataan:

■ Hengitä.

■ Keskustele asiasta rauhassa lapsen kanssa. Rohkaise häntä kertomaan asiasta ja sano, että haluat auttaa häntä. Kerro, että olet hänen puolellaan 100-prosenttisesti.

■ Sano selvästi ja usein, ettei kiusatuksi joutuminen ole hänen syytään.

■ Älä lupaa pitää asiaa salassa, koska silloin asiaan on mahdotonta puuttua. Lupaa kuitenkin, ettet tee mitään juttelematta ensin hänen kanssaan.

Pöyhönen huomioi kirjassaan myös taidot, joista on hyötyä kiusatun tukemisessa. Taidot ovat kaikille ihmisille hyödyksi, mutta niistä on tutkimuksissa todettu olevan apua tilanteissa, joissa kiusattu kaipaa puolustamista.

1. Opettele empatiaa

Toisilla empatiaa on enemmän, toisilla vähemmän.

On totta, että ihmisissä ja heidän kyvyssään tuntea empatiaa on synnynnäisiä eroja. Nykyään kuitenkin uskotaan, että empatia on myös taito, jota voi opetella.

Kiusaamisen ehkäisemisessä empatialla on arvokas roolinsa. Erityisen taitavia tukijoita voivat olla ne oppilaat, joilla on vahva affektiivisen empatian kyky. Affektiivisella empatialla tarkoitetaan kykyä jakaa toisen ihmisen tunnetila. Käytännössä affektiivinen empatia voi siis ilmetä niin, että tunnemme itsemme surulliseksi tai alakuloiseksi, kun toinen on surullinen.

Kognitiivisesta empatiasta taas puhutaan, kun ihmisellä on kyky tunnistaa toisen ihmisen tunteet.

Toisen ihmisen tunteen kokeminen on pohja halulle auttaa, uutuuskirjassa kerrotaan. Kysymys on siis affektiivisesta empatiasta.

Tutkimustulos affektiivisen empatiakyvyn ja kiusatun puolustamisen välillä on yllättävä: voisi nimittäin kuvitella, että herkkyys tuntea toisen ihmisen tunteita voisi kiusaamistapauksessa myös lamauttaa.

Empatian opettelussa esimerkiksi fiktion lukeminen voi auttaa, mutta opettelu kannattaa myös itsekkäistä syistä.

On nimittäin todettu, että empaattiset ihmiset ovat onnellisempia, vähemmän masentuneita, vähemmän stressaantuneita ja heillä on enemmän ja merkityksellisempiä ihmissuhteita kuin vähemmän empaattisilla ihmisillä.

2. Harjoita pystyvyysuskoa

Tunnetko sanan pystyvyysusko? Se kuulostaa samalta kuin itseluottamus, mutta ei ole aivan sama asia. Pystyvyysuskolla tarkoitetaan kokemusta omasta kyvystä suoriutua tietystä tilanteesta tai tehtävästä.

Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että pystyvyysusko auttaa meitä kiusaamistilanteissa. Se on luottamusta siihen, että osaamme tai pystymme toimimaan niin, että kiusaaminen loppuu tai kiusatun oppilaan olo paranee.

Lasten ja nuorten pystyvyyden kokemusta kiusatun oppilaan puolustamiseen ja tukemiseen voi vahvistaa, uutuuskirja muistuttaa. Tämä tapahtuu kuuntelemalla, auttamalla jäsentämään tilanteita ja arvostamalla yrittämistä ja tahtoa.

Lähde: Virpi Pöyhönen: Noidankehästä pois, voiko koulukiusaamisen kierteen katkaista (Tammi 2021)