Pauliinalla, 26, on kaksi kohtua – todellinen yllätys oli, kun lääkäri totesi, että kummassakin kasvaa vauva

Lääkäri vastaa: ”Käsittääkseni Suomessa on ollut yksittäisiä tapauksia”

Husin lisääntymislääketieteen yksikön osastonylilääkäri Hanna Savolainen-Peltosen mukaan luonnollinen raskaus molemmissa kaksoiskohdun kohtupuoliskoissa on hyvin harvinainen tilanne.

– Tarkkaa esiintyvyyttä väestössä ei pysty varmuudella arvioimaan, sillä kaikkia tapauksia ei ole raportoitu kansainvälisesti. On arvioitu, että esiintyvyys voisi olla 1:1 000 000. Tapausselostuksia kirjallisuudesta löytyy muutamia. Ensimmäinen tällainen tapaus on raportoitu vuonna 1927. Käsittääkseni Suomessa on ollut yksittäisiä tapauksia.

Synnynnäisiä kohdun rakennevikoja arvioidaan olevan noin viidellä prosentilla naisista.

– Kohtu ja emättimen yläosa muodostuvat sikiökaudella kahdesta niin sanotusta Müllerin tiehyestä. Normaalisti nämä tiehyet yhdistyvät ja niistä muodostuu kohtu ja emättimen yläosa. Kohdun kehityshäiriöt johtuvat siis näiden tiehyiden vajavaisesta kehityksestä, Savolainen-Peltonen kertoo.

Kohdun kehityshäiriöiden taustatekijöitä ei tunneta tarkasti, mutta oletetaan, että siihen vaikuttavat useiden geenien tai geenialueiden muutokset sekä ympäristötekijät.

Rakennehäiriöitä on monenlaisia: esimerkiksi väliseinä kohdussa, toisen tai molempien kohtupuoliskon puuttuminen tai vajavainen kehitys tai kokonaan kaksiosainen kohtu ja emätin.

– Näistä emättimen väliseinä on yleisin. Kaksisarvisen kohdun osuus on 25 prosenttia. Kokonaan kaksiosainen kohtu, uterine didelphys, muodostaa noin kahdeksan prosenttia kehityshäiriöistä, Savolainen-Peltonen kertoo.

Pauliinan tapauksessa on kysymys nimenomaan uterine didelphyksestä eli kokonaan kaksiosaisesta kohdusta.