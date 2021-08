Nainen vei miesystävänsä näytille vanhemmilleen – kohtaus ruokapöydässä osoitti, mikä oli mennyt lapsena pieleen

Ilta-Sanomien lukijat kertovat kokemuksiaan vanhempien ylisuojelluista lapsista.

Hyvänä ohjenuorana lapsen kasvattamisessa voi pitää seuraavaa: kun pettymyksiä väistämättä tulee, vanhemman tärkein tehtävä on seistä lapsen rinnalla ja auttaa niiden sietämisessä ja käsittelemisessä, kertoi erityistason pari- ja perheterapeutti Nona Avellan aiemmin Ilta-Sanomille.

Osa vanhemmista toimii kuitenkin lastaan liiaksi varjellen. Rinnalla seisomisen sijaan lasta suojellaan kaikenlaisilta pettymyksiltä.

Ylihuolehtivaisuus voi johtaa lapsella moniin ongelmiin, kuten ahdistukseen, itsetunto-ongelmiin ja tunteiden säätelyn vaikeuksiin.

Silti moni tietää vanhemman, jolla suojeluvietti on mennyt överiksi. Ilta-Sanomien lukijat kertovat, minkälaisia kokemuksia heillä on aiheesta.

Joka aamu alkoi soitolla

– Työpaikallani oli ikäiseni mies. Joka työpäivä alkoi jo aamusta pojan ja äidin puhelinkeskustelulla tyyliin, ”kyllä äiti, pesin hampaat” tai ”pyyhin jalat eteismattoon, kun menen kotiin”.

Poika oli 22-vuotias, kun menin samaan työpisteeseen hänen kanssaan ja 51-vuotias, kun sieltä lähdin. Sama peli jatkui miehen siskojen kanssa, kun äiti kuoli.

Anoppi siivosi liiankin innokkaasti

– Anoppini, jonka ainoan lapsen kanssa olen naimisissa, tuli aikoinaan siivoamaan kotiamme aina, kun tiesi perheemme olevan poissa. Lopulta oli pakko viheltää peli poikki. Koska miehestäni ei ollut tätä sanomaan, sain tuta anopin kiukuttelut.

”Mamma saattoi tulla milloin vain”

– Seurustelin aikoinaan minua muutaman vuoden vanhemman nuorukaisen kanssa. Hän asui äitinsä sijoitusasunnossa ja äiti asui lähettyvillä. Mamma saattoi tulla milloin vain sisälle omilla avaimilla siivoamaan ja täyttämään tiskikoneen. Oli mukava odotella pelko persiissä, milloin ovi käy. Ovikelloa ei edes painettu varoitukseksi.

Äiti ja isä muuttivat liian kauas

– Seurustelin erään peräkammarin pojan kanssa. Keskustelimme, mitä kamalia asioita elämässä on tapahtunut. Mies kertoi menneensä sekaisin, kun äiti ja isä olivat muuttaneet toiselle paikkakunnalle, tuhannen kilometrin päähän. Kysyin, kuinka vanha hän oli silloin. Oli 35-vuotias. Kauheat traumat jäi kuulemma pojalle.

Äiti käy kaksi kertaa päivässä

– Sisarentyttäreni on 45-vuotias vanhapiika. Hän asuu äitinsä omistamassa osakkeessa äitinsä naapuritalossa. Ei ole vielä koskaan ollut ansiotyössä. Äiti käy vähintään kahdesti päivässä katsomassa, että kaikki on ok, eikä asunnossa ole miesvieraita.

Ylihuolehtivaisuus voi johtaa ongelmiin, mutta silti se on yleistä. ”Anoppi kyttää edelleen 36-vuotiaan mieheni tilitietoja. Miestäni ei haittaa”, kertoo eräs lukija.

Kohtaus ruokapöydässä kertoi kaiken

– Vein seurustelukumppanini ensimmäistä kertaa vanhempieni luokse näytille. Tarjolla oli perunoita ja kastiketta. Miesystäväni, joka oli 24-vuotias, kysyi: miten nämä kuoritaan? Äitinsä oli aina tehnyt annoksen valmiiksi. Mitään kotitöitäkään ei tarvinnut tehdä. Vähänkö hävetti. Siis minua.

Mamma ostaa kalsarit ja sukat

– Äiti on pitänyt pojastaan kiinni pian 53 vuotta. Soitella pitää joka päivä. Hän ostaa myös kalsarit ja sukat. Ei ole asiaa, mitä mamma ei tietäisi. On käsittämätöntä, miten kumpikaan ei näe asetelmassa mitään outoa.

Kimppakämppä äidin kanssa

Anopilla tilinkäyttöoikeudet

– Anoppi kyttää edelleen 36-vuotiaan mieheni tilitietoja. Hän on saanut tilinkäyttöoikeudet joskus mieheni ollessa nuori. Miestäni ei haittaa, vaikka anoppi tulee huutamaan, jos mies on ostanut omilla rahoillaan jotakin anopin mielestä turhaa.

Tytärten remontit huolehti isä, raha-asiat äiti

– Aikoinaan deittaillessani tapasin todella paljon erilaisia naisia. Poikkeuksetta kaikilla oli erityisen kiinteä suhde vanhempiinsa. Tietenkin kaikenlaiset remontit huolehti isä ja äidit olivat "parhaita" kavereita, jotka tietenkin auttoivat aikuista lastaan jatkuvasti taloudellisesti. Kyse oli siis 30–40-vuotiaista naisista.

Veljeä paapotaan aikuisenakin

– Omassa perheessäni olen saanut huomata, että vaikka vanhemmat muuten osaavatkin antaa tilaa molemmille ja ovat antaneet itsenäistyä, 40-vuotiaalle veljelleni ostellaan edelleen vaatteita ja laitetaan pöytä koreaksi, kun hän tulee käymään. Itse en moisesta osaisi uneksiakaan.

Mies ei pysty sanomaan äidilleen vastaan

– Viisikymppinen mieheni ei pysty sanomaan äidilleen mistään vastaan. Äiti tulee vara-avaimilla ja siivoaa, järjestää huonekaluja uusiin paikkoihin jne. Laitoin välit lopulta poikki tämän äidin kanssa. Sinkkuna olisi kyllä helpompaa.

