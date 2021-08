Tunnelma hääpaikalla oli kireä jo ennen vihkimistä, sitten kävi huonosti – suomalaiset paljastavat ikimuistoisimmat hääkokemuksensa

”Jossakin vaiheessa informaatioketju oli katkennut, ja booliin oli annosteltu pirtua kuin kossua”, lukija muistelee omia riehakkaita häitään.

Koronapandemia laittoi monien hääjuhlatoiveen hetkeksi jäihin, mutta tänä kesänä on juhlittu enemmän. Kesäkuussa kerroimme, että meneillään on varsinainen hääbuumi.

Kun juhlitaan, sattuu ja tapahtuu.

Ilta-Sanomien lukijat muistelevat hääaiheisen artikkelin kommenttiosuudessa ikimuistoisimpia hääkokemuksiaan:

"Kun huomasimme olevamme hylkiöporukkaa”

– Pikkuveljeni häät pidettiin vanhassa pitotalossa, jossa oli parempi puoli hääparille ja morsiamen suvulle, vanhempien ystäville ja työkavereille.

Meille sulhasen suvulle oli se toinen puoli, johon tarjoilukin alkoi vasta paremman puolen jälkeen, kun morsiamen vanhempien työkaverit suvaitsivat viimein saapua juhliin.

Kun huomasimme olevamme häiden hylkiöporukkaa, alkoivat muutamat sulhasen ystävät järjestää meidän puolellamme ihan omaa ohjelmaa. Lopulta meillä taisi olla paljon hauskempaa kuin paremmalla väellä, vaikka emme päässeet näkemään morsiusparia koko tilaisuuden aikana.

Pirtua kossureseptillä

– Menimme ex-mieheni kanssa naimisiin 90-luvulla. Pidimme isot häät. Mieheni sisar oli proviisori, ja saimme häneltä pirtua boolia varten. Ohjeistin pitopalvelun väkeä, että yksi desilitra vastaa yhtä kossupulloa. Jossakin vaiheessa informaatioketju oli katkennut, ja booliin oli annosteltu pirtua kuin kossua.

Aloin ihmetellä, kun vieraina ollut vanhempi väki riehaantui tanssimaan posket punaisina, kun yleensä he istuivat kohteliaasti paikoillaan. Join itse lasillisen boolia ja huomasin heti, mistä on kyse. Menin keittiöön ja kysyin, miten booli oli tehty. Yksi kossupullollinen pirtua ja loput mehua.

Loppujen lopuksi koko hääväki oli tuhdissa humalassa, mutta kaikki olivat iloisia. Myöhemmin yöllä meille tuli puolisoni kanssa riita juurikin humalan takia. Myöhästyimme seuraavaksi päiväksi varatulta lennolta häämatkalle.

Häistä meni vain hetki ja avioero oli varma

– Eräs lähisukulaiseni meni kolmatta kertaa naimisiin. Häät pidettiin kirkossa, minkä jälkeen oli perinteinen juhla leikkeineen ja runsaine viinatarjoiluineen.

Häätoiveena oli rahaa kuoressa, mutta tiesimme miehen juopoksi, joten toimme lahjaksi ainoastaan onnittelukortin. Kun porukka alkoi juopua, poistuimme vaivihkaa paikalta. Sulhanen oli niin onnellinen avioliitosta, että ryyppäsi neljä viikkoa putkeen. Tuon jälkeen tuore vaimo teki avioerohakemuksen.

Veri lensi

– Serkkupojan häät. Morsiamen puolen suvussa oli havaittavissa kireyttä jo ennen vihkimistä. Kirkon pihalla oli jo melko äänekästä sananvaihtoa.

Häävastaanotolla järven rannalla meno yltyi. Katseltiin touhua sillä silmällä, että kohta räsähtää. Morsiamen äiti ja morsiamen veli kävivät toisiinsa käsiksi. Veri lensi, kun vanhoja kaunoja oli kaiveltu vanhempien avioerosta ja pojan koulutusvalinnasta lähtien.

Puheltiin serkun ja tuoreen vaimonsa kanssa, että jos joku kysyy, niin minulle iski älytön migreeni. Menimme kaverin mökille 20 kilometrin päähän. Kolmisen tuntia lähdöstämme tuore aviopari tuli kaverini mökille, olivat karanneet vähin äänin. Mukana oli ruokaa, kuohuvaa ja kakkuakin.

Mukavat rääppiäiset oli, vaikka avioparilla oli mieli matalana toisten tappelun takia. Sulhasen veli eli toinen serkkupoika tuli vielä mukaan salakekkereihin. Aamuun asti parannettiin maailmaa, saunottiin, uitiin, pelattiin korttia ja naurettiin.

Morsian kikatti koko seremonian ajan

– Olin tuttavien häissä, joissa morsian nauraa kikatti koko vihkiseremonian. Toisissa häissä sulhanen taas itki, kun pappi saarnasi jotakin ilmeisesti liikuttavan kaunista sulhasen äidinkielellä.

Osa vieraista joutui seisomaan

– Olin 1980-luvulla häissä, joihin oli kutsuttu 200 vierasta, vaikka tilaa oli korkeintaan 150:lle. Olin viimeisilläni raskaana ja jouduin seisomaan koko ajan. Onneksi oli pallomainen maha, joka toimi pöytänä. Näin sain syötyä, kun olimme mieheni kanssa odotelleet vuoroamme puolitoista tuntia. Nuoret miehet röhnöttivät pöydän ääressä, ja monet vanhuksetkin joutuivat seisomaan. Olin hämmästynyt.

Morsiamen äiti iskutuulella

– Olin häissä, joissa alkoholia jonkun verran nauttinut hääpari päätyi ilmiriitaan ulkona kaikkien silmien alla. Morsiamen äiti alkoi iskeä exäänsä, nykyistä miestäni, oikein tosissaan. Olin onnellinen päästessäni lähtemään ja näyttämään koko typerille häille perävalot autostamme.

Ruokaa odoteltiin neljä tuntia

– Viimeksi häissä ollessani aikataulu mätti. Odoteltiin pitkään hääparia, kun he kävivät kuvissa. Sitten odoteltiin ruokaa ihan liian pitkään. Kyllä vihkiminen on tärkeä, mutta kun neljä tuntia menee, että saa ruokaa eteensä, niin on se liikaa.

Vieraat väärässä kirkossa

– Meidän häämme sujuivat todella hienosti, paitsi yhdessä kohtaa. Sukulaiset muista kunnista tulivat tasan sovittuun aikaan. Ainoa pikku ongelma oli, että he tulivat väärään kirkkoon. Siinä sitten soiteltiin takseja ja muuta. Hyvinhän se lopulta päättyi, mutta hääkakku ja tanssit saivat odottaa.

Rumpali sammui

– Omissa häissäni rumpali sammui loppuillasta. Mutta ei mitään hätää, vararumpali saatiin vartin päästä. Soitto ja tanssi jatkuivat loppuun asti.