Hääsuunnittelija paljastaa suomalaisten etikettivirheet häissä – yksi sääntö aiheuttaa aina vääntöä

Hääsuunnittelija kertoo, mihin etikettivirheisiin suomalaiset sortuvat häissä.

Viime kesänä hääsuunnittelija Micu Mäkitalo oli valmistautumassa asiakkaansa häihin Sastamalassa, kun kaasolta tuli hätääntynyt soitto.

Laahuksesta oli revennyt sitä kiinni pitävä nappi. Vieraat odottivat jo kirkossa, ja pappi alkoi kiirehtiä. Ei ollut enää aikaa odottaa, sillä kirkko oli varattu seuraavaa juhlaa varten.

Mäkitalo kaahasi paikalle, pani toimeksi ja sai hätääntyneen morsiamen rauhoittumaan. Lopulta vihkiminen meni hyvin, tosin hieman lyhennetyllä kaavalla.

Muun muassa tätä on Mäkitalon työ hääsuunnittelijana. Kriisitilanteiden lisäksi Mäkitalo on apuna häiden suunnittelussa, järjestämisessä ja itse juhlapäivänä takapiruna varmistamassa, että kaikki menee niin kuin on suunniteltu.

Kun juhlat suunnitellaan hyvin, yllätyksiä tulee harvemmin. Silti Mäkitalo on nähnyt niin humaltuneita vieraita kuin juhlapöytiä, jotka ovat muuttuneet kynttilöistä valuneiden steariinien takia sekasotkuksi. Tilanteista on selvitty valppaudella.

– Yllättävän rauhallisia asiakkaita minulla onkin ollut. Hulluja häämorsiamia, jotka haluavat käydä jokaisen yksityiskohdan moneen otteeseen läpi, on harvoin.

Hääsuunnittelijalla on hyvä auktoriteetti

Hääpäivä on onnistunut, kun Mäkitalo ei joudu jututtamaan sen aikana hääparia kertaakaan. Mahdolliset ongelmatilanteet hän pui kaasojen ja bestmanien kanssa, jotta päivänsankarit saavat keskittyä olennaiseen.

– Minun tehtäväni on varmistaa, että hääpari ei joudu juhlapäivänään miettimään mitään käytännön juttuja. Hääparille en silloin juttele, jos ei ole tukka tulessa, Mäkitalo täsmentää.

Hääsuunnittelija Micu Mäkitalon mukaan asiakkaat ovat yllättävän rauhallisia. Kaikkeen turhan tarkasti puuttuvia morsiamia ei asiakkaina juurikaan ole.

Hääjuhlien aikana hääsuunnittelijan roolina on toimina viestin tuojana. Hän voi kuiskata liikaa alkoholia ottaneelle juhlavieraalle, että olisi aika ottaa taksi kotiin, tai kertoa anopille, että häihin ei yksinkertaisesti voi ottaa mukaan ylimääräisiä vieraita.

– Aika hyvin ihmiset tajuavat. Hääsuunnittelijalla on nimittäin hyvä auktoriteetti.

Lapset kotiin alkuillasta

Ylimääräisiä vieraita häihin kärräävä innokas anoppi ei ole pelkkä legenda. On aivan tavallista, että juhlavieras loukkaantuu, jos ei saa tuoda juhliin haluamaansa henkilöä.

” On räikeä etikettivirhe tuoda lapset juhliin, jos heitä ei ole kutsuttu.

Tavallista on, että loukkaannutaan, jos kutsussa on teksti ”lapsivapaat juhlat”. Mäkitalo muistuttaa, että on räikeä etikettivirhe tuoda lapset juhliin, jos heitä ei ole kutsuttu.

– Lapset määrittelevät aika pitkälti juhlan kulun. Itse olen sillä kannalla, että jos lapset kutsutaan häihin, heidät voi joku hakea kotiin alkuillasta. Lapset tylsistyvät helposti, eivätkä osaa silloin käyttäytyä. Häät ovat etenkin illalla enemmän aikuisten juhla.

Tavallista on sekin, että häävieraat yrittävät saada kutsua avecilleen. Aina ei ymmärretä, että häät ovat kallis juhla, ja jostakin on karsittava. Kaikki eivät mahdu mukaan.

– Myös tässä tapauksessa kannattaa muistuttaa mieleen hääetiketti. Sankari saa päättää juhlan kulun, sanoo Mäkitalo.

Nainen ei saa ylipukeutua mieheen nähden

Jos käyttäytymissäännöt ovat juhlavierailta hakusessa, niin on myös juhlapukeutuminen.

Pukukoodi ei meinaa muistua mieleen sitten millään.

– Tavallaan ajatellaan, että se on hallussa, mutta todellisuudessa näin ei ole. Jos mennään perinteisen kaavan mukaan, häissä tulisi olla tumma puku ja naisilla nilkkoihin saakka ulottuva, juhlavaa kangasta oleva mekko.

Usein unohdetaan sekin, että etiketin mukaan sulhasella ei tulisi olla häissä muita koruja kuin vihkisormus, ja naisilla sukkahousut kuuluvat hääpukeutumiseen.

– Tästä on tosin alettu luistaa viime vuosina, kun Ruotsin kuninkaallisetkaan eivät niitä aina käytä, Mäkitalo sanoo.

”Jos kutsussa sanotaan, että säästetään valkoinen morsiamelle, niin on tehtävä.”

Kenties erikoisin hääetikettiin kuuluva pukeutumisohje koskee naisten juhla-asua. Sen mukaan nainen ei saisi ylipukeutua mieheen nähden.

– Ylipukeutuminen voi tarkoittaa turhan paljastavaa asua, näyttäviä koruja tai vaikka räikeää väriä. Itse pidän tätä kuitenkin pienenä pahana, sillä on parempi ylipukeutua kun alipukeutua. Tärkeintä on, että asu on juhlavaa kangasta ja asua kannatellaan tyylikkäästi ja leidin elkein.

Silloin tällöin näkee toki myös räikeitä etikettivirheitä: vieraat tulevat juhliin farkuissa ja ottavat takin pois ennen sulhasta.

Myös tennareissa häihin tuleminen on etikettivirhe, mutta Mäkitalo ei pidä sitä kovinkaan pahana.

– Olen sitä mieltä, että jos kyseessä ovat puhtaat ja siistit tennarit, se on ihan ok. Etiketti edellyttäisi kuitenkin nahkakenkiä.

Juhla-asulla kunnioitetaan hääparia, juhlapaikkaa ja tilaisuutta.

– Jos kutsussa sanotaan, että säästetään valkoinen morsiamelle, niin on tehtävä. Helposti, kun joku lipsuu koodista, myös seuraaviin juhliin pukeudutaan samalla tavalla.