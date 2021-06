Hääsuunnittelija kertoo, millaiset häät haluavat nyt ”kaikki” ja mitä se maksaa: ”Kymppitonni ei enää riitä mihinkään”

Valitsitko hääpaikaksi seurantalon? Hääsuunnittelijan mukaan siinä on riskinsä.

Yksi tapa paljastaa häävieraita näkemättä, onko kyseessä suomalaisen pariskunnan häät vai ulkomaalainen juhlajoukko.

–Suomessa häissä on harvoin maksullinen baari. Muualla taas on toisinpäin. Meillä ajatellaan, että alkoholin kuuluu olla koko illan ilmaista, kertoo hääsuunnittelija Micu Mäkitalo.

Mäkitalo on yksi Suomen harvoista häitä järjestävistä ammattilaisista. Ympäri Suomea häitä järjestävä nainen on nähnyt uransa varrella yhtä sun toista.

Neljän ammattilaisvuoden jälkeen Mäkitalo on oikea ihminen kertomaan, minkälaiset hääjuhlat suomalainen yleensä haluaa.

– Tyypillisin vierasmäärä on 80–120 ihmistä. Ja kymppitonni ei enää riitä mihinkään. Häihin satsataan nykyään enemmän rahallisesti. Tämä tarkoittaa 20 000–30 000 euron hääbudjettia.

Hääsuunnittelija Micu Mäkitalon mukaan suomalaiset satsaavat nykyään häihin enemmän kuin ennen.

Hääbudjetin mukana ovat kasvaneet myös toiveet. Moni hääpari, erityisesti morsian, kaipaa juhlan lisäksi pientä ekstraa.

Maailmalla trendiksi on noussut esimerkiksi niin kutsuttu First Look, joka on kasvattanut suosiotaan myös Suomessa.

First Lookilla tarkoitetaan hetkeä, jolloin hääpari paljastaa juhlatyylinsä toisilleen ensimmäistä kertaa. Tunteellinen hetki ikuistetaan valokuvaan tai videoon.

– Pariskunta kuljetetaan paikalle niin, että he eivät näe toisiaan. Lopulta he ovat selätysten. Kun sulhanen näkee morsiamen juhlatamineissa, yleensä siinä käy niin, että hän tirauttaa kyyneleen.

Toinen maailmalta Suomeen saapunut trendi on yön viettäminen erillään ennen häitä. Käytännössä tämä tarkoittaa hotelliyötä morsiamelle, joka saa valmistautua juhlaan rauhassa.

Hääsuunnittelija ei pidä järkevänä sitä, että ennen hääjuhlaa kulutetaan päivätolkulla aikaa pienen piipertämisen parissa. Itse tehdyt askartelut vievät tavattomasti aikaa ja rahaa lopputulokseen nähden.

Suomalaisissa häissä suositaan myös kotimaisia perinteitä. Moni valitsee juhlapaikalle luontoteeman ja hääjuhlapaikaksi esimerkiksi edullisen seurantalon.

Hääsuunnittelijan mukaan tässä on riskinsä.

–Nämä tilat ovat yleensä hyvinkin raakileita sisältä. Se, että saadaan vanha jumppasali näyttämään nätiltä, nielee rahaa. Rahaa voi mennä hurjasti pelkkään koristeluun.

Ylipäätään mittava koristelu on useimmiten turhaa. Parempi olisi valita kerralla vähän kalliimpi, mutta itsessään kaunis juhlatila.

– Jotkut toki nauttivat käsitöiden tekemisestä, mutta aina koristeilla ei ole funktiota. Hääsuunnittelijan apua kannattaa käyttää tässäkin. Ammattilainen osaa neuvoa, mihin ei kannata laittaa rahaa.

– Esimerkiksi hääkorttien tilaaminen ammattilaiselta tulee toisinaan halvemmaksi kuin se, että hankkii kaikki tarvikkeet itse askarteluliikkeestä.

Viime kesänä korona jäädytti monen hääsuunnitelmat, mutta tänä kesänä on jälleen vilkkaampaa. Ajalle tyypillistä on, että moni kaivoi vanhat hääsuunnitelmat keväällä naftaliinista ja päätti, että häät järjestetään sittenkin pika-aikataululla.

Ammattilaiselle nopea aikataulu ei ole ongelma, mutta tavallisesti hän suosittelee hääpareja aloittamaan suunnittelun vähintään vuotta aiemmin.

Tavatonta ei ole sekään, että häiden suunnitteluun varataan vuosia.

– Tällä hetkellä järjestämme jo häitä vuodelle 2023, Mäkitalo sanoo.

Aika näyttää, mitä tulevaisuuden häätrendit tuovat mukanaan. Häätrendit vaihtuvat hitaammin kuin muut trendit, mutta tiettyjä suuntaviivoja on silti nähtävissä. Esimerkiksi maalaisromanttisen tyylin aika alkaa olla ohi. Tarjoiluvateina käytettyjen puukiekkojen tilalle on alettu kaivata muunlaisia maanläheisiä juttuja.

– Boho-tyyli, josta itsekin tykkään, on yhä suosittu. Puuterisävyt, pampaheinät ja makramet sopivat kieltämättä hyvin suomalaiseen maalaismaisemaan.

Jos ammattilainen saa päättää, hän ei suosittele väkeviä alkoholijuomia hääjuhlaan ollenkaan.

Suosittu boho-tyyli täydentyy häissä yleensä ripauksella bling blingiä. Tyylin kruunaavat kristalliastiat, metalli ja ruusukulta. Myös katelautasia käytetään paljon.

Aina juhlapaikan laittoon tai hääsuunnittelijan käyttöön ei tarvita paljon rahaa. Konsultaatioapu voi riittää, ja toisinaan vuokrasomisteet auttavat.

– Esimerkiksi tuolihuppuja vuokrataan nykyään paljon. Harva tuoli täyttää ihmisten kriteerit.

Ja siitä alkoholista vielä.

–Kun tarjolla on kirkkaita, aina löytyy sellainen, joka ajattelee, että nyt juodaan koko rahan edestä. Olisi parempi säilyttää tyylikäs ote loppuiltaan asti.

