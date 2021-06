Kuinka pian synnytyksen jälkeen voi harrastaa seksiä, milloin vatsa palautuu? Erikoislääkäri kertoo, mitä synnytyksen jälkeen voi odottaa

Synnytyksestä toipuminen vie jokaiselta oman aikansa.

Kuinka pian synnytyksen jälkeen voi lähteä treenaamaan? Milloin voi harrastaa seksiä? Milloin vatsa alkaa taas tuntua omalta? Synnytyksestä palautuminen kaikkine käänteineen voi tulla etenkin ensikertalaisille yllätyksenä.

Kysyimme lääkäriltä, mitä synnytyksestä palautumisesta kannattaa tietää.

Kuinka kauan toipuminen kestää?

Synnytyksestä toipuminen eli lapsivuodeaika voi kestää 6 viikosta 12 viikkoon.

Palautuminen on yksilöllistä.

– Se riippuu muun muassa siitä, millainen äidin kunto on ollut raskausaikana sekä siitä, miten synnytys on mennyt eli onko tullut esimerkiksi iso repeämä, tulehdus tai runsas verenvuoto, ja kuinka kauan synnytys on kestänyt, sanoo sanoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tarja Myntti Husista.

Ajan antaminen omalle palautumiselle on tärkeää.

– Lapsivuodeaikana on luvallista keskittyä vauvaan, tutustua tähän uuteen ihmiseen. Elämän voi rauhoittaa oman perheen ympärille, Myntti sanoo.

Varsinkin jos synnytys on ollut raskas tai kivulias kokemus, lepoa ja toipumisaikaa tarvitaan.

– Toki jokainen omia tarpeitaan kuunnellen. Olemme erilaisia. Jotkut toivovat paljon sosiaalisia kontakteja heti alkuun, mutta kaikki eivät. Joissain kulttuureissa muu yhteisö ja sukulaiset huolehtivat muusta arjen pyörittämisestä tuomalla muun muassa ruokaa, ja ehkä voisimme omaksua jotain tästä.

Entä jos on tullut repeämä?

Toisinaan väliliha joudutaan leikkaamaan (episiotomia) tai alapäähän tulee repeämä.

– Kannattaa henkisesti varautua siihen, että toipumiseen menee useita viikkoja.

Episiotomia suljetaan itsestään sulavilla ompeleilla, joiden sulamiseen voi kulua 4–5 viikkoa. Istuminen voi tuntua alkuun ikävältä – eikä sitä edes suositella alussa pitkiä aikoja tai suorassa, jotta haavaan ei kohdistu painetta.

Paranemisessa voi ottaa avuksi tulehduskipulääkettä, ja turvotusta voi vähentää hautomalla aluetta viileällä.

Mitä pitää huomioida, jos lapsi on syntynyt sektiolla?

Varhainen liikkeelle lähtö on tärkeää leikkauksen jälkeen. Vuodelevosta kannattaa nousta istumaan ja seisomaan jo leikkauspäivänä.

– Nopeaa ylös nousua suositellaan, sillä se edistää palautumista. Viimeistään leikkausta seuraavana päivänä on hyvä nousta sängystä.

Nostamisen kanssa on kuitenkin syytä olla tarkkana. Kuukauteen mitään vauvaa painavampaa ei saa nostaa.

Leikkaushaava pidetään kuivana ja peitettynä vuorokausi leikkauksen jälkeen, sitten voi mennä suihkuun. Ihon sulkemisessa on voitu käyttää ompeleita tai hakasia. Ne poistetaan noin viikon kuluttua leikkauksesta.

Haavasärky on tavallista. Kipulääkkeistä ja liikkumisesta voi olla apua.

Lapsivuodeaikana äidin elimistö palautuu raskauden ja synnytyksen aiheuttamista muutoksista. Sairaalasta kotiutuessa palautuminen on vasta alullaan.

Milloin voi harrastaa liikuntaa?

Synnytyssairaalassa opetetaan selkää, vatsalihaksia ja lantionpohjaa vahvistavaa voimistelua. Sitä kannattaa jatkaa kotona. Lantionpohjan lihakset venyvät raskausaikana ja ponnistettaessa.

– Vaunulenkkejä lapsen kanssa voi myös tehdä heti, riippuen siitä, miten itse jaksaa. Raskasta fyysistä urheilua ei suositella heti harrastamaan, Myntti sanoo.

Esimerkiksi suorien vatsalihasten treenaaminen, juoksu, hyppiminen ja raskas saliharjoittelu on viisasta pistää tauolle.

Treenaamiseen voi palailla synnytyksen jälkitarkastuksen jälkeen, jos lääkäri antaa sille vihreää valoa.

Vatsalihakset palautuvat hitaasti. Moni nainen kärsii tietämättään vatsalihasten erkaumasta. Erkaumalla on ikäviä vaikutuksia: vatsa pömpöttää helposti, ja ryhti ei tahdo pysyä kasassa. Kuntoutuksessa tavoitellaan syvintä lihaskerrosta ja aktivoida lihaksia. Vääränlaisella treenillä voi vain saada aikaan enemmän harmia.

Mitä tapahtuu jälkitarkastuksessa?

Synnytyksen jälkitarkastus tehdään 5–12 viikon kuluttua synnytyksestä.

Siinä käydään läpi synnytyksen kulkua ja kokemuksia siitä sekä keskustellaan äidin jaksamisesta, imetyksen sujumisesta ja toiveista raskauden ehkäisyn suhteen.

Gynekologinen tutkimus on paikallaan, jos synnytyksessä on tullut repeämä tai jos äidillä on oireita, kuten poikkeavaa vuotoa tai kipua.

Synnytyksen jälkeen virtsa voi karkailla, mikä on yhteydessä syvien vatsalihasten heikkenemiseen. Lantionpohjan aktivointi voi olla vaikeaa, joten liikkeelle voi lähteä lantionpohjan tunnistusharjoituksilla.

Entä milloin voi harrastaa seksiä?

Sanomattakin on selvää, että synnytys ja lapsen tulo maailmaan vaikuttavat seksuaalisuuteen ja omaan suhteeseen. Seksielämään voi tulla taukoakin.

Synnytyksen jälkeen seksin voi aloittaa silloin kun itse haluaa.

– Estettä aloittaa vaikka heti ei ole. Koska limakalvot ovat usein kuivat tai synnytyksessä on tullut repeämä, ei välttämättä heti tee mieli, Myntti sanoo.

Eikä tarvitsekaan.

” Imetykseen ei kannata luottaa ehkäisykeinona.

Myös vauva-arki valvomisineen voi vähentää mielenkiintoa seksiä kohtaan heti synnytyksen jälkeen.

Uudelleen raskaaksi voi tulla heti kun kuukautiskierto käynnistyy uudelleen. Ehkäisy on hyvä muistaa jo ennen vuotoja, mikäli toiveena ei ole uusi raskaus.

– Imetykseen ei kannata luottaa ehkäisykeinona, Myntti muistuttaa.

Osalla synnyttäjistä kuukautiskierto käynnistyy normaalina jo imetyksen aikana, ja varsinkin sitten, kun vauva saa jo muutakin ruokaa. Kaksi kolmasosaa naisista myös ovuloi ennen kuukautisten alkamista eli munasarjojen toiminta käynnistyy.

Imetyksen aikana voi käyttää kaikkia muita ehkäisymenetelmiä paitsi yhdistelmäehkäisyä siihen saakka, kunnes vauva on vähintään neljän kuukauden ikäinen. Kondomi on luotettava valinta.

Keltarauhashormonia sisältävän ehkäisyn voi ottaa käyttöön heti synnytyksen jälkeen. Kohdunsisäinen ehkäisin voidaan asentaa jo jälkitarkastuksen aikaan.

Yhdistelmävalmisteet lisäävät alttiutta laskimotukoksiin, ja ne voivat vähentää maidontuotantoa. Välittömästi synnytyksen jälkeen tukosten riski on muutenkin suurentunut.

” Vatsa ei litisty heti synnytyksen jälkeen, vaan taikinamainen pömppö kutistuu vähitellen.

Tukosvaara on suurimmillaan heti synnytystä seuraavina päivinä. Raskautta edeltävälle tasolle se palautuu vasta kuuden viikon jälkeen.

Veritulpalle altistavia tekijöitä ovat muun muassa hyytymistekijämuutokset, tulehdus, vuodelepo, sektio, aiempi tukos, tukostaipumus, lihavuus sekä yli 35 vuoden ikä.

Milloin vatsa palautuu?

No ei ainakaan heti kun lapsi on ulkona maailmassa, vaikka etenkin ensikertalaiset niin saattavat luulla.

– Vatsa ei litisty heti synnytyksen jälkeen, vaan taikinamainen pömppö kutistuu vähitellen.

Vatsanpeitteet palautuvat melko hitaasti. Jos raskausaikana paino on noussut huomattavasti, osa kiloista on vatsan ihon alle ja vatsaonteloon kertynyttä rasvakudosta. Normaalipainoon on hyvä pyrkiä synnytyksen jälkeen, mutta laihduttamista ei ole syytä aloittaa ennen imetyksen loppumista.

Pääseekö raskausarvista eroon?

Raskauden aikana ihoon voi tulla arpijuovia eli raskausarpia. Ne eivät häviä ihosta täysin, mutta muuttuvat ajan myötä vaaleammiksi ja hälvenevät.

Alavatsan keskiviivaan kehittynyt tumma juova (linea negra) häviää ensimmäisten viikkojen aikana.

Mistä tunnistaa synnytyksen jälkeisen masennuksen?

Yli puolella synnyttäneistä äideistä ilmenee heti synnytyksen jälkeen muutaman päivän kestävää masentuneisuutta ja mielialan vaihtelua.

– Babyblues on normaalia herkistymistä, jota kestää muutama päivä. Se menee itsestään ohi.

Herkistymisen oireet ovat voimakkaimmillaan 3–5 päivää synnytyksen jälkeen. Ne häviävät yleensä parissa viikossa.

Noin 10–15 prosentille synnyttäneistä kehittyy Terveyskirjaston mukaan synnytyksen jälkeinen masennus. Se on vakavampi ja pitkäkestoisempi.

” Babyblues on normaalia herkistymistä, jota kestää muutama päivä. Se menee itsestään ohi.

Masennukselle tyypillisten oireiden ohella äidillä voi ilmetä muun muassa voimakasta ahdistuneisuutta, itkuisuutta, syyllisyyden ja pelon tunteita ja nukahtamisvaikeuksia.

Masennusta ei aina osata tunnistaa eikä siihen rohjeta hakea apua.

– Joillakin voi olla vaikea tunnustaa, että tällaista oireilua on, jos sitä on, ja hakea apua, kun somessa lukee vain toisten hehkutuksia ihanasta vauva-ajasta, Myntti sanoo.

Millaiset merkit voivat viitata tulehdukseen?

Tulehdus voi olla mahdollinen sekä leikkauksen että alatiesynnytyksen jälkeen.

Tulehtuneen leikkaushaavan voi tunnistaa siitä, että haava voi olla punakka ja turvonnut ja se voi erittää.

Alatiesynnytyksen jälkeisen tulehduksen merkkejä voivat olla pahanhajuinen vuoto, kipu ja kuumeilu.

Parin kolmen viikon kuluttua synnytyksestä uudelleen alkava runsas verinen vuoto on yleensä merkki jostakin ongelmasta. Silloin on syytä hakeutua lääkäriin. Runsaan verisen vuodon syynä voi olla kohdun tulehdus tai istukan palan jääminen kohtuun.

Normaali synnytyksen jälkivuoto kestää noin viisi viikkoa. Ensimmäisen viikon aikana vuoto on veristä ja punaista, seuraavan viikon aikana se vaalenee. Kahden viikon kuluttua verisyys vähenee ja vuoto ohenee.

Miten raskausdiabetes kannattaa huomioida jatkossa?

Raskausdiabetes on raskauden aikana ensimmäisen kerran todettu sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Raskausdiabeetikkojen määrä on Suomessakin viime vuosina lisääntynyt.

Synnytyksen jälkeen on hyvä jatkaa terveellisiä elämäntapoja.

– Kannattaa jatkaa terveellistä ruokavaliota, liikkua ja pyrkiä normaaliin painoon sekä käydä sokerirasituskokeissa.

Paastoverensokeria on syytä seurata synnytyksen jälkeen, esimerkiksi vuosittain.

Raskausdiabeteksen sairastaneilla on suurentunut vaara sairastua myöhemmin tyypin 2 diabetekseen.

Lähteitä: Terveyskirjasto, Terveystalo, Hus