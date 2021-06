Tyttöystävä pahoinpiteli Alexia – huolestuttavia merkkejä oli jo alussa, lopulta mies melkein kuoli

Alexin tyttöystävä Jordan tuomittiin teoistaan vankeuteen.

Alexin ja Jordanin tarina alkoi tyypillisesti: onnelliset teinit kohtasivat toisensa koulun pihalla. Viittä vuotta myöhemmin Jordan tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankilaan pahoinpitelyistä ja ensimmäisenä naisena Britanniassa myös henkisestä väkivallasta.

Uusintana esitettävä Tyttöystäväni pahoinpiteli minua (Abused By My Girlfriend 2018) on rajua katsottavaa.

Se käy kronologisesti parin taipaleen. Huolestuttavia merkkejä oli jo alussa: Jordan vei Alexin Facebook-tilin ja muun muassa kielsi yhteydenpidon perheeseen ja ystäviin.

–Asteittain kaikki meni huonommin, huonommin ja huonommin, Alex kertoo dokumentissa.

Hänen lisäkseen äänessä ovat perhe ja ystävät, jotka saivat jälkikäteen tietää kauhuista.

” Kun vihdoin saimme hänet sairaalaan, lääkärit sanoivat, että hän oli ehkä kymmenen päivän päässä kuolemasta.

Fyysinen väkivalta eteni nopeasti todella vakavaksi. Jordan muun muassa kaatoi kiehuvaa vettä vedenkeittimestä Alexin päälle ja puukotti keittiöveitsillä. Kuvat arvista ovat raakoja. Yllättäen dokumenttia on höystetty myös poliisin rintakameran kuvalla ja haastatteluvideoilla.

–Kun vihdoin saimme hänet sairaalaan, lääkärit sanoivat, että hän oli ehkä kymmenen päivän päässä kuolemasta, järkyttynyt poliisi kertoo ohjelmassa.

Karmivaa tarinaa katsoessa mielen valtaa ihmetys. Miten tällaista ei voida estää? Tai havaita?

Tyttöystäväni pahoinpiteli minua (2018) lauantaina TV5 klo 23.30

Lue myös: Mari oli seurustellut miehensä kanssa muutaman kuukauden, kun ensimmäinen kammottava merkki tuli: ”Olisi pitänyt erota”