Mira on muuttanut lastensa kanssa maasta toiseen jo kahdesti: ”Alussa uskoin hokemaan, että lapset sopeutuvat helposti”

Perheemme muutot ulkomailla ovat opettaneet, että uuteen paikkaan sopeutuminen voi olla lapsillekin rankkaa ja aikaa vievää. Muutto on iso mullistus, jota ei kannattaisi vähätellä, kirjoittaa Mira Jalomies.

Nelihenkinen perheemme on vaihtanut ulkomailla asuinpaikkaa jo kolmeen otteeseen. Seitsemän vuotta sitten muutimme lasten synnyinmaasta Espanjasta Brasiliaan, ja sieltä pari vuotta myöhemmin nykyiseen asuinmaahamme Malesiaan. Täällä Malesiassakin olemme muuttaneet kertaalleen kaupungista toiseen.

Muuttojen syynä on ollut miehen työ, mutta lähtöä on myös aina leimannut, meidän aikuisten näkövinkkelistä, vapaaehtoisuus ja oma tahto.

Lapsille jokainen muutto on sen sijaan ollut pakko, jotain, johon on vain pitänyt mukautua. Vaikka alussa uskoinkin siihen tavalliseen hokemaan, että lapset sopeutuvat niin helposti, enää en siihen varauksetta usko.

Ajatus voi nimittäin olla todella haitallinen. Voi syntyä mielikuva, että kaikki sujuu nopeasti, automaattisesti ja ongelmitta. Todellisuudessa harvoin sujuu.

Pienen lapsen on usein helpompi mukautua uusiin ympyröihin kuin kouluikäisen. Etenkin vanhempi lapsi voi ikävöidä paljon vanhoja kavereitaan. Sopeutuminen on myös luonnekysymys.

Haitat näkyvät nopeasti, hyödyt tulevat esiin vasta myöhemmin

Ensimmäinen muutto oli valtava muutos, kun tutun turvallinen espanjalainen pikkukaupunkielämä vaihtui noin kahdeksan miljoonan asukkaan Rio de Janeiroon. Maisemanvaihto ei tullut yhtäkkisenä yllätyksenä, vaan olimme ehtineet valmistautua siihen pitkään ja monella tavalla.

Vuoden ikäinen kuopus ei ollut uusista kuvioista moksiskaan, mutta 6-vuotiaan ekaluokkalaisen arki mullistui kertaheitolla kesken ensimmäisen kouluvuoden. Enää ei ollutkaan tuttua lähikoulua ja espanjaa puhuvia kavereita – vaan koulubussi, iso kansainvälinen koulu, opiskelukielenä englanti ja liki tuplasti pitemmät koulupäivät. Koulun ulkopuolella olisi pitänyt osata portugalia.

Poika suoriutui kaikesta hämmästyttävän urheasti, mutta tietty huolettomuus hänestä karisi. Olemus muuttui totisemmaksi ja hiljaisemmaksi, ja leikkiminen loppui kokonaan.

Onneksi koulu oli mieluisa, kavereita löytyi ja muutaman kuukauden jälkeen leikitkin taas sujuivat. Muutama kuukausi voi kuulostaa lyhyeltä ajalta, mutta silloin se tuntui hirvittävän pitkältä, ja niin isolta asialta, ettei sitä voinut vain sivuuttaa olankohautuksella.

Lopulta kaikki naksahti paikoilleen, mutta sen oivalsin, että sopeutuminen voi olla lapsillekin rankkaa.

Muutto ulkomaille on usein hieno ja antoisa kokemus koko perheelle, mutta sopeutuminen uuteen paikkaan vaatii työtä ja aikaa.

Sopeutuminen on lapsikohtaista

Myöhemmin olen oivaltanut sopeutumisesta myös sen, että jokainen lapsi on tässäkin suhteessa täysin erilainen.

Kun muutimme Malesiaan, keskityimme etenkin kolmivuotiaan kuopuksen tsemppaamiseen; hänellä oli edessään englanninkielisen päiväkodin aloittaminen täysin ummikkona. Isommalle lapselle arvelimme muutoksen olevan sillä kertaa pienempi ja helpompi. Menikin juuri päinvastoin.

Pienempi solahti helponlaisesti uusiin kuvioihin, mutta introvertimmalle esikoiselle kaikki muutokset tuntuivat sitäkin epämieluisemmilta ja takkuisemmilta.

Jokainen kerta on erilainen

Vaikka jokainen muutto on opettanut paljon, aina olen ollut monessa mielessä myös täysin uuden edessä. Kukin maa, asuinpaikka ja tilanne on tuntunut aivan erilaiselta. Jokainen ikävaihde on tuonut omat haasteensa ja mahdollisuutensa.

Kun seuraavan kerran muutamme, en enää kuvittele tietäväni etukäteen, mikä asia milloinkin osoittautuu helpoksi tai hankalaksi. Sen tiedostan, että ensimmäiset puoli vuotta uudessa paikassa ovat luultavasti tavallista haastavammat. Monin tavoin voi, ja pitää, olla lasten apuna, mutta tietyissä asioissa auttaa lähinnä aika. Esimerkiksi ystävystymistä ei voi pakottaa.

Luotan siihen, että kaikki kyllä lopulta sujuu, ja päällimmäiseksi jäävät mieleen hienot muistot, mutta automaattiseksi itsestäänselvyydeksi en uskalla sitä enää mieltää.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.