Julkkisäidit kertovat, miten vanhemmuus ulkomailla eroaa Suomesta – Ella Kanninen on huomannut tavoissa isojakin eroja: ”Italiassa ei tulisi kuuloonkaan...”

Ulkomailla asuvat suomalaisäidit tietävät, että lasten kasvatus ja äitiys toteutuvat muualla monin tavoin eri lailla kuin meillä.

Suomalainen tapa tehdä ja toimia ei välttämättä ole se ainoa oikea. Tunnetut äidit kertovat, millaisia asioita tulee vastaan, kun asutaan lasten kanssa toisessa kotimaassa.

Ella Kanninen, 46

Pojat Leo, 13, ja Raffaele, 10. Aviomies italialainen.

Koti Italiassa, vaikka tällä hetkellä ollaan pääosin Suomessa.

"Lapsiin suhtaudutaan Italiassa rakkaudella ja kunnioituksella, he ovat kaikista tärkeintä ja arvokkainta. Lasten arvostus on italialaisessa yhteiskunnassa korkealla, mutta se ei tietenkään tarkoita, että lapset saisivat käyttäytyä miten sattuu. Huono käytös on huonoa käytöstä yhtä hyvin Italiassa kuin meilläkin.

Lapsilta edellytetään hyvää käytöstä, joka opitaan jo pienenä. Opitaan tervehtimään, katsomaan silmiin ja huomioimaan muut. Italialainen kasvatus on tässä mielessä tiukka. Lapset saavat silti näkyä ja kuulua, saa olla ääntä ja liikettä, siihen suhtaudutaan sallivammin kuin meillä. Usein tuntuu, että meillä lasta hyssytellään olemaan hiljaa eikä lasten mielipiteitä arvosteta samalla tavalla kuin aikuisten.

Lapset oppivat käytöstavat luontevasti, koska he ovat mukana mennään sitten vierailulle, taidenäyttelyyn, ravintolaan tai kirkkoon. En ole ollut ikinä italialaisissa juhlissa, joissa ei olisi myös lapsia. Vaikkapa häitä ei voitaisi järjestää Italiassa niin, etteivät lapset olisi mukana.

On oltava tarkka, miten ja millä sävyllä jonkun toisen lasta arvostelee tai antaa kritiikkiä. Kun naapurin lapsi repi kaikki tulppaanini kukkapenkistä, siitä piti sanoa äärimmäisen diplomaattisesti kieli keskellä suuta. Välillä tarvitaan sellaista käytöksen koreografiaa, jota Italiassa oppii kantapään kautta. Tässä on selvä kulttuuriero Suomeen. Meillä ollaan paljon käytännönläheisempia ja voidaan sanoa suoremmin.

Suomessa ekaluokkalaisetkin voivat tulla tyhjään kotiin. Italiassa joku on aina paikalla, yleensä vielä yläasteikäistenkin kohdalla. Lapsen tekemisiä seurataan tarkasti. Italiassa ei tulisi kuuloonkaan, ei edes Toscanan maaseudulla, että lapsi voisi lähteä kavereilleen ja olla jossain tunteja vanhempien tietämättä olinpaikkaa.

Lapsia varjellaan ylivarovaisuuteen asti. Italialaisäidit ihmettelevät, kun annan poikien kiipeillä puissa tai mennä uimaan ruuan jälkeen. Italiassa elää sitkeässä käsitys, että syömisen jälkeen ei saa pariin tuntiin uida, jotta vatsa ei kylmety ja tule vatsakramppeja. Italiassa vanhemmat ovat hyvin suojelevaisia jopa pitkälle teini-iän jälkeenkin. Myös lapsien ja isovanhempien suhde on Italiassa tiivis ja läheinen.

Olen käynyt töiden takia usein Suomessa, mikä aiheutti ihmettelyä, kuinka lapset pärjäävät isän kanssa. Tai selkäni takana käytiin keskustelua, kun päästin esikoiseni kymmenvuotiaana äitini kanssa Intiaan. Mieheni on saanut asuinseudullamme kutsumanimen mammo eli miespuolinen äiti, koska olen ollut niin paljon työmatkoilla. Monella italialaisella tuntuu olevan hieman sulattelemista työni takia.

Italiassa ollaan paljon perhekeskeisempiä kuin Suomessa. Ehkä lasten itsenäistyminen alkaa senkin takia myöhemmin. Vanhemmat tuovat lapsen elämään turvaa olemalla vanhempia sääntöineen. Lasta ei laiteta olemaan liian itsenäinen liian varhain. Mielestäni tämän seurauksena italialaislapsille kehittyy hyvä itsetunto. Liiallinen vapaus liian varhain aiheuttaa turvattomuutta, vaikka vapaudessa ja vastuunkannossa on myös hyviä puolia."

Minka Björck, 37

Pojat Joakim, 8, ja Oliver, toukokuun lopulla 7.

Asuneet Australiassa Sydneyssä lasten kanssa viisi vuotta, ja jo ennen lapsia muutamia vuosia.

”Australiassa elämäntyyli on erilainen, joten ehkä senkin takia lapset oppivat seurustelemaan muiden kanssa. Suomessa ollaan paljon sisällä omassa piirissä”, Minka Björck kertoo.

"Australiassa äidin rooli on suuri siihen asti, kunnes lapsi menee kouluun. Äitiysloma on kolme kuukautta ja päiväkotimaksut kalliita, joten äidit ovat yleensä kotona, kunnes esikoulu alkaa kolme- tai nelivuotiaana.

Suurin osa lapsista aloittaa peruskoulun viisivuotiaana. Joakim aloitti viisivuotiaana, Oliver 5,5-vuotiaana. Se tuntui aluksi todella aikaiselta, kun oli aina ajatellut, että suomalainen tapa aloittaa seitsemänvuotiaana on hyvä.

Peruskoulussa koulupäivän pituus on ensimmäiset seitsemän vuotta aina yhdeksästä kolmeen. Sen jälkeen on vielä vapaaehtoinen iltapäiväkerho, jos vanhemmilla ei ole mahdollisuutta hakea lasta kello kolmelta. Ensimmäiset vuodet lapsi pitää viedä ja hakea koulusta. Vasta lapsen täytettyä yhdeksän hän voi lähteä koulusta ilman hakijaa. Siihen asti opettaja luovuttaa lapsen vain sovitulle hakijalle.

Kouluruokaa ei ole, mikä vaatii vanhemmilta viitseliäisyyttä eväiden suhteen. Joka koulupäivä pitää olla kolme lounaslaatikkoa aamiaiselle, aamupäivän välipalalle ja varsinaiselle lounaalle. Lounasbokseja pidetään koulussa kylmälaukuissa.

Syöminen tapahtuu ulkona mattojen päällä, paitsi sateella syödään luokassa. Joissain kouluissa on kanttiini, josta voi etukäteen tilata syötävää, mutta suurin osa lapsista on eväsruokinnassa. Koko kouluaikansa, ei suinkaan vain alakoulussa.

Australialaiset ovat hyvin sosiaalisia ja heidät kasvatetaan pienestä pitäen ystävällisiksi ja seurallisiksi. Toisten kanssa puhutaan paljon ja katsotaan silmiin jutellessa. Koulussa opitaan luontevaa käytöstä ja esiintymistä, koska viikottain jokainen on muiden edessä kertomassa eri asioista. Kun muiden edessä puhuminen aloitetaan varhain, lapset eivät jännitä esiintymistä.

Suomessa huomaa, etteivät lapset ole tottuneet seurustelemaan aikuisten kanssa. Jos jotain kysyy, vastausta ei tahdo tulla. Australiassa elämäntyyli on erilainen, joten ehkä senkin takia lapset oppivat seurustelemaan muiden kanssa. Suomessa ollaan paljon sisällä omassa piirissä, Australiassa liikutaan ulkona ja ollaan tekemisissä toisten kanssa.

Suomessa sanotaan, etteivät lapset saisi olla kesällä auringossa. Meilläkin oli Suomessa pojilla päällä auringossa UV-asut yksivuotiaiksi asti. Suomessa suojataan vähäiseltäkin auringolta siinä määrin, ettei edes D-vitamiinia pääse muodostumaan. Ausseissa aurinkoa on ympäri vuoden, mutta lapset ovat mukana ulkoilmaelämässä ihan vauvasta asti. Tosin on muistettava, että Australiassa on paljon ihosyöpää.

Suomessa on välillä vaikeaa keksiä lasten kanssa tekemistä, pitää aina lähteä varta vasten johonkin. Ausseissa sää sallii ulkonaolon ympäri vuoden. Kun menee ovesta ulos, aina on paljon liikunnallista ja muuta aktiivista tekemistä. Olen hyvin onnellinen, että voimme tarjota pojille tällaisen aivan erilaisen lapsuuden. Uskon heidän saavan siitä hyvän pohjan elämälleen."

Riina Palander, 44

Vanhin poika Pyry aikuinen, Oda-Sofia, 14 sekä kahdeksanvuotiaat kaksoset Mona-Lisa ja Romeo.

Tällä hetkellä asutaan Tallinnassa ja Itä-Virossa, asuneet pitkään myös Ranskassa ja Espanjassa.

Palanderit Espanjassa Sierra Nevadan laskettelukeskuksessa muutama vuosi sitten.

"Virossa on pitkälti samanlaista kuin Suomessa, mutta latinomaissa on pohjoismaisesta ajattelusta ja lastenkasvatuksesta poikkeavaa kulttuurisidonnaista käyttäytymistä.

Ranskassa ja Espanjassa lasten suojeleminen on ihan toisella tasolla kuin meillä. Alle 12-vuotias ei saa lähteä koulusta ilman, että aiemmin kirjallisesti sovittu aikuinen kuittaa hänet koulusta ulos. Ellei hakijaa tunneta ennalta, lasta hakiessaan pitää näyttää henkilötodistus.

Tallinnassa vien ja tuon lapset kouluun, myös teini-ikäisen tyttäremme, vaikka koulu on naapuristossa. Tallinnassa ei ole sääntöä, että näin pitäisi toimia, mutta tahdomme tehdä näin. Suomalaiset ihmettelevät, että eihän lapsia ehdi tuoda ja viedä, saati hakea koulusta kesken päivän siestan ajaksi, mutta kun se on pakko tehdä, jotenkin se aina järjestetään. Siihen tottuu siinä määrin, että Suomessa ollessani hämmästelen, kuinka ihan pientenkin lasten annetaan kulkea yksin koulun lisäksi muuallekin.

Haluan olla valveutunut ja pidän turvallisuutta niin tärkeänä, että tahdon tietää, missä lapset milloinkin ovat. Olemme olleet Espanjassa kymmenen vuotta eikä oma oloni koskaan ole ollut turvaton, mutta ei siellä voi päästää lapsia kulkemaan itsekseen. On tiedostettava, että heitä on pidettävä silmällä myös leikkikentällä ja uimarannalla. Ranskassa kotimme on pienessä kylässä, mutta sielläkin lapset pidetään näköpiirissä.

Vanhan sanonnan mukaan tarvitaan koko kylä kasvattamaan lapsi. Tämä toteutuu latinokulttuureissa, kun lapset otetaan vauvasta lähtien mukaan kaikkialle ja he oppivat heti, miten eri paikoissa käyttäydytään. Latinokulttuureissa vanhempien sana on laki ja se tehdään lapsille selväksi, joten he myös tottelevat.

Virossakin käytöstavoissa on eroa suomalaisiin. Pidän siitä, että käytöstavat ovat edelleen kunniassa. Virolaiset lapset teitittelevät aikuisia, myös parikymppisen poikani kaverit puhuvat minulle teitittelymuotoa käyttäen. Lapset tervehtivät aikuisia kätellen ja silmiin katsoen. Kun lasten kaverit ovat meillä syömässä, he kiittävät ruuasta ja laittavat pyytämättä astiat tiskikoneeseen.

Kännykän käytössä on eri maiden välillä paljon eroja. Yritän rajoittaa kännykän ja tietokoneen käyttöä. Kaksosilla ei ole vielä kännykkää. Niitä ei tarvita, koska kuljetan heidät kaikkialle. Ranskassa ja Espanjassa kännyköitä ei ole alakoululaisilla yhtä laajasti kuin Suomessa, missä sitä käytetään yhteydenpitovälineenä lasten liikkuessa itsekseen.

Kotiäitiys on arvostettua kaikissa näissä kolmessa maassa päinvastoin kuin Suomessa. Latinomaissa äitiyden kunnioittaminen kuuluu ilman muuta asiaan. Maatilamme sijaitsee Itä-Virossa venäläiskulttuurin alueella. Sielläkin huomaa, kuinka arvostettua on, että nainen jää äidiksi tultuaan kotiin. Asiasta voi olla montaa mieltä, mutta kyse on kulttuurisidonnaisista tavoista."

Krista Lanning (o.s. Haapalainen), 30

Tytär Lumi kaksivuotias, aviomies amerikkalainen.

Perhe asuu Yhdysvalloissa New Yorkissa, mutta viettää paljon aikaa myös Floridassa.

”Alkaessani odottaa Lumia, huomasin kuinka iso ero on olla raskaana Yhdysvalloissa. Suomalainen neuvolajärjestelmä on aivan mielettömän hyvä”, kertoo Krista Lanning.

"Alkaessani odottaa Lumia, huomasin kuinka iso ero on olla raskaana Yhdysvalloissa. Suomalainen neuvolajärjestelmä on aivan mielettömän hyvä. Itse ei tarvitse tietää mitään, koska neuvolasta saa ohjeita ja siellä kerrotaan kaikki, mitä pitää huomioida.

Jenkeissä ei käydä neuvolassa vaan lääkärissä, jossa katsotaan vain se, että lapsen kasvu etenee kuten pitää. Tarkistetaan lääketieteellinen puoli, mutta muuten ei auteta. Vastuu asioiden tietämisestä ja hoitamisesta on itsellä, kun taas Suomessa yhteiskunta opastaa kaikessa oleellisessä.

New York on kulttuurien sulatusuuni, jossa on useita erilaisia tapoja olla äiti ja kasvattaa lapsia, koska eri maista saapuneiden taustat vaikuttavat edelleen amerikkalaisten tapojen rinnalla. Erilaiset tavat vaativat suvaitsevaisuutta ja varmaankin siksi New Yorkissa voi toimia omalla tavallaan ilman, että aletaan syyllistää kuten Suomessa käy herkemmin.

Jos on tarkoitus tähdätä parhaisiin yliopistoihin, lapset laitetaan todella varhain, jopa kolmevuotiaana, hyvämaineiseen kouluun. Kun aloitetaan noin nuorena, saatetaan opetella kirjoittamaan ennen kuin osataan edes käydä potalla. Se tuntuu nurinkuriselta, koska tuossa iässä pitäisi vielä keskittyä leikkimään. Leikkimälläkin oppii paljon tärkeitä taitoja.

Varsinaisesti koulu alkaa kuusivuotiaana, mutta kouluksi kutsutaan sitäkin, jonka monet lapset aloittavat nelivuotiaina. Siellä tulee läksyjä ja arvioita pärjäämisestä kuten meillä esikoulussa, mutta jo kaksi vuotta vuotta aiemmin. Haluaisin välttää lapseen kohdistuvaa turhaa painetta. Nelivuotias ei tarvitse paineita, niitä tulee ihan tarpeeksi aikuisenakin.

New Yorkissa näkee, että ihan pieniäkin lapsia komennetaan enemmän kuin meillä. Lapset otetaan mukaan esimerkiksi ravintoloihin ja pienemmätkin osaavat istua paikallaan paremmin kuin Suomessa. Mieheni on selvästi tiukempi ja tarkempi kasvattajana. Minä annan enemmän tutkia ja tehdä virheitä. Se perustuu ajatukseen, että tekemällä oppii.

Lumi on isänpuoleisen suvun lastenlapsista ensimmäinen tyttö, häntä edeltäneet lastenlapset ovat poikia. Amerikassa on vallalla lahjakulttuuri, lahjoja tulee muutenkin kuin jouluna tai syntymäpäivänä. Siellä ei ole mennyt lainkaan viesti perille sen suhteen, että vähennettäisiin turhaa kulutusta ilmastonmuutoksen takia."