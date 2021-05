Kun Reetta, 37, tuli raskaaksi, hän alkoi kärsiä oudoista tuntemuksista – lääkäri kommentoi 9 oiretta, joista esikoista odottava yllättyi

Lääkäri kertoo, mitkä Reetan kokemat raskausoireet ovat tyypillisiä ja mitkä eivät.

Aamulla olo on huono, ja koko ajan väsyttää.

Tyypillisistä raskausoireista ovat kuulleet useimmat.

Osa raskausoireista on kuitenkin niin erikoisia, että ne voivat tulla yllätyksenä esikoistaan odottaville.

Helsinkiläinen Reetta Mällinen, 37, alkoi odottaa ensimmäistä lastaan viime vuoden lopulla.

Uutinen oli toivottu, sillä Mällinen ja hänen puolisonsa olivat kärsineet lapsettomuudesta neljän vuoden ajan.

Pole dance -koulua pyörittävä yrittäjä sai kuitenkin pian huomata, että raskaus oli kaikkea muuta kuin helppo.

– Tuntuu, että olen kerännyt raskausoireista koko värisuoran, Mällinen kertoo Ilta-Sanomille.

Onneksi Mällinen on pystynyt repimään raskausajastaan myös huumoria. Raskauden päättymättömistä yllätyksistä hän jakaa videoita TikTokissa.

Poimimme Mällisen TikTok-videoista raskausoireet, jotka tulivat naiselle yllätyksenä. Videot löytyvät TikTokista nimellä Raskausoireet, joista en tiennyt ennen raskautta.

Tyks Naistenklinikan naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri, dosentti Susanna Timonen kommentoi Ilta-Sanomille, ovatko oireet raskausajalle tyypillisiä.

1. Unihäiriöt ja painajaisunet

Reetta:

”Näen joka yö todella villejä unia. Osa niistä on painajaisia, osa muuten vain kamalia.”

Erikoislääkärin kommentti:

”Unen laatu muuttuu raskausaikana, mikä saattaa heijastua unien näkemisenä ja painajaisina. Aivan tyypillistä tämä ei kuitenkaan ole, ja joskus taustalla voi olla muita käsittelemättömiä asioita, jotka häiritsevät unta.”

2. Röyhtäily

Reetta:

”Heti kun tulin raskaaksi, alkoi röyhtäyttää. Jos on nälkä, jos on syönyt, jos makaan. Kaikki nousee ylös.”

Erikoislääkärin kommentti:

”Oire saattaa liittyä pahoinvoinnin tunteeseen alkuraskaudessa. Loppuraskaudessa kasvava kohtu voi aiheuttaa painetta pallean suuntaan.”

3. Liitoskivut

Reetta:

”Kun laitan housut jalkaan, ”sinne” sattuu. Kun kävelen, selkään sattuu. Puhumattakaan tanssimisesta.”

Erikoislääkärin kommentti:

”Liitoskohdat lantion alueella tulevat liikkuvimmiksi raskauden aikana elimistön valmistautuessa synnytykseen. Taustalla on sekä hormonaalisia että mekaanisia tekijöitä. Yleensä oireilu alkaa vasta loppuraskaudessa.”

4. Rintojen kasvu

Reetta:

”Ensimmäisen raskauskuukauden aikana rintani kasvoivat kaksi kuppikokoa.”

Erikoislääkärin kommentti:

”Rauhaskudos turpoaa hormonaalisista syistä. Muutos on hyvin yksilöllinen.”

5. Nälän tunne

Reetta:

”Toisella kolmanneksella tuli nälän tunne. Se tuntui siltä, että jos en heti syö, sisäelimet alkavat syödä sisältä päin.”

Erikoislääkärin kommentti:

”Oire on hyvin yksilöllinen ja saattaa joskus liittyä veren sokeritasapainon muutoksiin.”

6. Nenän tukkoisuus

Reetta:

”Nenän limakalvot turpoavat niin paljon, että se aiheuttaa tukkoisuutta nenään. Nukahtaminen on vaikeaa, kun pitää hengittää suun kautta.”

Erikoislääkärin kommentti:

”Limakalvot turpoavat ja muuttuvat verekkäämmiksi, mikä saattaa oireilla nenän tukkoisuutena.”

7. Päänsärkykohtaukset

Reetta:

”Päänsärkykohtaukset saattavat kestää 2– 3 päivää. Ainut mikä auttaa, on jääpussi. Nukkuminen on haasteellista, koska kipu on niin kovaa.”

Erikoislääkärin kommentti:

”Päänsärky ei ole aivan tavanomainen raskausoire. Mikäli aiemmin on ollut migreenialttiutta, oire yleensä helpottuu, mutta saattaa toisinaan myös vaikeutua. Joskus vähäinen juominen laukaisee päänsäryn. Loppuraskaudessa tulee sulkea pois raskausmyrkytys päänsäryn yhteydessä.”

8. Iho kuivuu ja kutisee

Reetta:

”Iho kuivuu, mutta lisäksi se kutisee. Kun otan illalla vaatteet pois, täytyy vain raapia. Onneksi olen löytänyt kosteuttajan, joka auttaa.”

Erikoislääkärin kommentti:

”Hormonitasapainon muutos saattaa oireilla iholla kuivumisena. Loppuraskaudessa kutina voi olla oireena raskaushepatoosista, jolloin on hyvä poissulkumielessä tarkistaa maksa-arvot.”

9. Käveleminen sattuu

Reetta:

”Toinen raskauskolmannes on muka helppo! Hah! Minulla on ollut tosi paljon selkä- ja häpyluuliitosvaivoja. Esimerkiksi käveleminen sattuu, puhumattakaan siitä, että pystyisin tanssimaan tai tekemään muutakaan liikunnallista.”

Erikoislääkärin kommentti:

”Liitoskivut tuntuvat tyypillisesti kävellessä ja asentoa vaihtaessa. Yleensä oire alkaa vasta aivan loppuraskaudessa. Tavallisesti kipu tuntuu selkeimmin liikkeelle lähtiessä ja helpottaa hetken kuluttua. Mikäli mahdollista, on hyvä kuitenkin jatkaa liikkumista ja pyrkiä pitämään lihasvoima ja ryhti hyvänä.”

Kiitollinen raskaudesta

Vaivoistaan huolimatta Mällinen on ennen kaikkea kiitollinen raskaudestaan.

– Loppuaika menee vaikka päällä seisten. Toivotan silti tsemppiä muille raskaana oleville naisille. Jokainen raskaus tuntuu olevan yksilöllinen, Mällinen sanoo.

Erikoislääkäri Timosen mukaan yksilöllisyys pitää paikkansa. Suuri osa odottajista voi kuitenkin hyvin koko raskauden ajan.

Vaivoja voi ehkäistä harrastamalla liikuntaa raskauden alusta loppuun, mikäli erityisiä komplikaatioita ei havaita.

Aktiivinen liikkuminen auttaa painonhallinnassa ja sokeritasapainon ylläpitämisessä. Lisäksi se auttaa mahdollisiin selkävaivoihin.

– Kasvavan kohdun paino syventää alaselän notkoa, jolloin seurauksena voi olla selkävaivoja, mikäli tukeva lihaksisto ei ole riittävän vahvaa. Joskus selän kivut ovat hyvinkin hankalia, mutta silloinkin liike on yleensä paras lääke, Timonen kertoo.

Reetta Mällinen on harrastanut liikuntaa niin pitkään kuin pystyi.

– Jossakin vaiheessa pahoinvointi ja kivut yltyivät kuitenkin siihen pisteeseen, että liikunnan harrastaminen oli todella vaikeaa. Lääkärini mukaan vaivani voisivat olla toki vielä hurjempia, jos en olisi liikunnallinen.