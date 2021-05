Hääkutsussa oli teksti, joka sai juhlavieraan kauhistumaan: ”Jo siinä vaiheessa tiesin, etten tule viihtymään”

Ilta-Sanomien lukijat muistelevat ikimuistoisimpia hääkokemuksiaan.

Nolot leikit, odottaminen ja häävieraiden istuttaminen tuiki tuntemattomien kanssa pöytään, jossa kenelläkään ei ole mitään sanottavaa toisilleen.

Muun muassa näin suomalaiset kuvailivat tylsiä ja epäonnistuneita häätapoja.

Iloiseksi tarkoitettu juhlapäivä voi toden totta olla kaikkea muuta kuin mieltä ylentävä, jos järjestelyt ontuvat.

Hääartikkeliamme kommentoinut lukija muistelee häitä, jotka vaikuttivat jo ennen juhlien alkua kaikkea muuta kuin oman mielen mukaisilta.

– Kutsussa oli teksti: "omat juomat mukaan". Jo siinä vaiheessa tiesin, etten tule viihtymään. Sama pari kävi meidän häissämme vetämässä juomia kaksin käsin. Mies vielä lähtiessään kehui, että olipa hyvä täällä vetää pohjat ennen kaupungille lähtöä. Moukat!

Häiden parissa työskentelevä muistuttaa, että vieraita ei saisi odotuttaa ilman tarjoiltavaa liian pitkään.

Onneksi häät ovat usein hauska juhla.

Eräs lukijoista huomauttaa, ettei ole koskaan ollut kamalissa häissä. Erityisesti, kun runsaat rahavarat ja tyylitaju yhdistyvät, lopputuloksena on upeat häät.

Sellaisiin lukija pääsi Thaimaan Phuketissa, jossa rikas intialaislähtöinen liikemies nai pitkäaikaisen kumppaninsa.

– Häät järjestettiin luksushotellissa. Samppanja virtasi, ammattimaiset baarimikot tekivät mitä vain drinkkejä halusit. Kokkejakin oli yli puoli tusinaa, yksi teki italialaisia ruokia, toinen intialaisia. Tilaisuuden juonsi varmoin ottein amerikkalainen talk show -isäntä. Intialaiset vieraat, joita oli enemmistö, olivat pukeutuneet perinneasuihin. Kaikesta ökyilystä huolimatta tilaisuus oli lämminhenkinen ja huumorilla höystetty.

Phuketissa järjestetyt jättihäät olivat vieraan mielestä mahtavat, mutta samaa mieltä ei ole tämä suomalainen häävieras, joka muistelee kauhulla liian isoiksi paisuneita hääjuhlia.

– Olin kerran juhlissa, jossa anoppi oli päättänyt kutsua myös koko kylän, kunnanvaltuuston ja -hallituksen.

Toisaalta sekään ei ole hyvä, että seuraa ei ole riittävästi, huomauttaa eräs.

– Olin kerran häissä, jotka olivat jossain kartanossa. Väki oli ripoteltu pieniin huoneisiin, eikä hääpari käynyt edes juttelemassa. Sitten alkoi karjalaislaulujen sarja. Eipä sitä viitsinyt kauaa istuskella.

Tämä lukija muistelee puolestaan hääjuhlia, joihin osallistui hänen siskonsa. Kaikki ei todellakaan mennyt niin kuin käsikirjassa.

– Siskoni oli kaasona häissä. Hän kertoi toisesta kaasosta, joka halusi, että häät menevät hänen pillinsä mukaan. Tämä kaaso haukkui muille kaasoille morsianta selän takana. Häiden jälkeen kaaso laittoi vielä välit poikki morsiameen, kun ei saanut tarpeeksi mielestään arvostusta. Omituisia ihmisiä.

Ajatustenvaihtoon osallistui myös lukija, joka kertoi olevansa töidensä kautta mukana hääjärjestelyissä useamman kerran vuodessa. Töissä on tullut nähtyä ”sitä sun tätä”.

– Kiusallisimpia häitä ovat ne, joissa juhlavieraita odotutetaan juhlapaikalla tunti tai kaksi ilman mitään tarjoilua. Päälle vielä ruoan jälkeen ne pakolliset yhteisleikit. Vaikka kuinka yritän kertoa, että on hyvä, että vierailla olisi jotain tarjoilua, siitä aina tingitään. Tai pidetään häät ravintolassa, mutta kaikki alkoholijuomat on itse kustannettava.

Toinen lukija antaa esimerkin ”pakollisista yhteisleikistä”, joka ei välttämättä miellytä häävieraita.

– Palloa heitettiin toisille. Se joka sai kopin, oli velvollinen tekemään jonkin luettelon mukaisen palveluksen hääparille. Noloksi meni, kun hääväki sitten väisteli tuolit kolisten, ettei pallo vaan osu, eikä joudu kehittelemään morsiusparille mitään rapuillallisia vuoden päähän.

Hääperinteet eivät miellytä kaikkia, mutta kaavasta poikkeaminenkin voi olla epämieluisaa. Ainakaan tämä lukija ei pitänyt epäperinteisistä häistä.

– Se, joka ei ole käynyt karaokehäissä, ei tiedä mistään mitään. Voi hyvä luoja niitä pippaloita. Jos kutsussa vähänkään viitataan musiikkiin tai lauluun, taidan tulevaisuudessa kiertää juhlat kaukaa.

Yksi lukijoista tuntuu kyllästyneen koko ajatukseen naimisiin menosta. Hänellä on nimittäin liikaakin kokemusta häistä, joissa morsian on kaiken lisäksi aina sama.

– Myötähäpeää tunnettiin, kun saman neidon kolmansissa häissä kuunneltiin valoja, joita hän mielellään vannoo. Teki mieli mennä nurkkaan piiloon, ja nopeasti sieltä sitten lähdettiinkin kotiin. Ja se kolmaskin liitto epäonnistui. Neljäs liitto on solmittu ja onnistunee, koska sormus on tatuoitu ja morsian on omien sanojensa mukaan muuttunut.

Myös tämä lukija kertoo saaneensa tarpeekseen hääjuhlista.

– Häät ovat kammottavia juhlia. Kaikkea tekohauskaa kopioidaan Amerikasta. En aio käydä enää yksissäkään, ellei kyseessä ole lähisukulainen.

Onneksi on niitäkin, jotka nauttivat rakkauden juhlasta täysin rinnoin. Muun muassa näin onnistuneita juhlia kuvailtiin.

– Perheen viime häissä oli vapaa istumajärjestys, ja se oli mielestäni hyvä. Tutut saivat istua samaan pöytään. Loppuillasta kierrettiin toisten pöydissä juttelemassa. Kaikki viihtyivät.

– Häät alkoivat iltapäivällä, jotta väki sai rauhassa matkustaa pitkänkin matkan päästä. Kuvassa käytiin ennen vihkimistä. Hääpaikka oli näyttävä ja kaunis ilman suurempia koristeita. Ei paikkakortteja. Vieraat pääsivät heti ruokapöytään ja kahvipöytään. Hyvä bändi lavalle. Illalla kaason puhe ja tanssia sekä pizzaa yöpalaksi. Kaikki 48 vierasta kehuivat, että viihtyivät ja hauskaa oli!

– Minut vihittiin synnyinkotini isossa tuvassa. Häävieraat eli kolmisenkymmentä henkeä mahtui ympärilleni. Vihkiminen vanhan kaavan mukaan tapahtui ikkunan ääressä kauniille ryijymatolle polvistuen. Tarjoilupöytä oli ison tupahuoneen peräpuolella, ja vieraat hakivat itse ruokansa ja juomansa. Halusivat nauttia sen kuka missäkin ison talon eri huoneita käyttäen. Pikkusisareni lauloivat spontaanisti "Sä kasvoit neito kaunoinen". Muuta ohjelmaa ei ollutkaan. Tunnelma oli aito ja lämmin. Luulen, että nykyään yritetään liikaa, ja silloin homma muuttuu teennäiseksi.

