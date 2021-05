Näin erilaista rahankäyttö voi olla saman perheen sisällä: ”Mies pesee ja säilöö käytettyjä, kertakäyttöisiä pahvimukeja”

Erilaiset rahankäyttötavat voivat aiheuttaa kitkaa perheen sisällä.

Kaksi aikuista, ja täysin erilaiset tavat käyttää rahaa.

Parisuhteeseen päädytään monista syistä, joten varmaa ei ole, että pariskunta ajattelisi samalla tavalla siitä, mihin rahaa elämässä käytetään.

Vauva.fi-palstalla virisi kaksi keskustelua piheistä kumppaneista.

Koostimme keskusteluista erilaiset tyylit, joilla rahaa perheen sisällä käytetään – tai pikemminkin ollaan käyttämättä.

1. Jopa vaatteista ja ruokailuvälineistä säästetään

Joskus rahaa on, mutta halu säästää vaikuttaa jopa perustarpeista huolehtimiseen.

– Mies kulkee reikäisissä kalsareissa samaan aikaan, kun tilillä makaa kuusinumeroinen rahasumma. Mies pesee ja säilöö muun muassa käytettyjä kertakäyttöisiä pahvimukeja, koska niitähän voi vielä käyttää. Kaikki hauska on turhaa, kun saman ajan voisi käyttää johonkin tuottavaan. Elämästä ei pidä nauttia, pitää vain koko ajan varautua pahimpaan.

– Kun muutimme ex-miehen kanssa yhteen, mieheltä tuli sanomista, miten paljon vessapaperia on alkanut kulua minun tullessa kuvioihin. Oli myös todella pieniruokainen mieheksi. Aivan varmasti oli pihi. Näkyi esimerkiksi siten, että mitään kivaa ei ollut tottunut vapaa-ajallaan tekemään. Kävi töissä ja katseli televisiota. Ei ollut harrastuksia. Säästi asuntoa varten.

2. Toinen joutuu maksumieheksi tai -naiseksi

Piheyteen voi liittyä myös taloudellista hyväksikäyttöä. Pahimmillaan vain toinen joutuu maksumieheksi- tai naiseksi.

– Viihdyin hetken aikaa suhteessa, joka ajautui lopulta siihen että minä päädyin uusimaan autot ja hajalla olevat huonekalut sekä elektroniikan. Maksoin ohessa muitakin juoksevia kuluja.

– Mies maksaa elämisen lähes kokonaan, mutta minä hoidan ison kodin ja lapsemme, joita on monta. Mies tienaa viisi kertaa sen, mitä minä, eli hän kuuluu tuloiltaan Suomen hyvätuloisimpiin.

Miehellä on harrastus, jossa on kiinni satoja tuhansia euroja ja koko ajan kuluu lisää rahaa. Minun harrastukseni on halpa liikuntaharrastus, jonka kulut ovat 50 euroa vuodessa.

Mies on koko ajan tyytymätön. Kuulemma minun pitäisi maksaa, vaikka asunto, jossa on suuret menot, on hankittu hänen halustaan. Alussa sanoin, ettei minulla ole varaa tällaisiin asuntoihin.

Mies myi yrityksensä, josta sai rahaa jättikasan. Mitään hän ei hankkinut lapsille tai minulle. Itselleen hankki vain lisää harrastettavaa. En todellakaan viitsinyt sanoa asiasta, koska olisin vain kuullut olevani ahne.

3. Halutaan eri asioita

Joskus kiinnostuksenkohteet ovat täysin erilaisia, mikä vaikuttaa myös rahankäyttöön. Toinen voi tulla iloiseksi rahaa vaativista elämyksistä, toinen turvallisuudentunteesta, jota säästäminen aiheuttaa.

– Oma ukkoni on nuukailija. Aina joutuu joka ikisestä pienestäkin ostoksesta suostuttelemaan ja maanittelemaan. Se on todella rasittavaa. Tuon takia ostan sitten itsekseni haluamiani asioita, kuten huonekaluja, jos ei ukko suostu osallistumaan.

– Mies ei halua harrastaa tai tehdä mitään maksullista. Me ei käydä ravintoloissa, konserteissa, ei matkoilla. Vähän ihmetyttää sekin, että asun miehen omistamassa kämpässä ja maksan hänelle 500 euroa kuukaudessa vuokraa. Okei, jos asuisin itsekseni täällä Helsingissä, saisin maksaa lähes tuplat tuohon nähden. Mutta kuka oikeasti kumppaniltaan vaatii vuokraa?

4. Säästetään, koska halutaan hyötyä siitä myöhemmin

Moni haluaa säästää rahaa sukanvarteen. Ongelma siitä tulee, kun elämästä nauttiminen unohtuu, kertovat nämä keskustelijat.

– Mies on alkanut innostua sijoittamisesta ja muuttua pihimmäksi sen suhteen, mitä voi tehdä. Onneksi ei ole vielä leikannut meidän yhteisistä tekemisistä. Välillä hän kuitenkin sanoo, että jättää sitten jotain muuta tekemättä, eikä raaski hankkia itselleen kaikkia tarvitsemiaan asioita. Nyt tämä vielä menee ihan ok, mutta on todella tympeää, jos kaikki maksullinen yhteinen tekeminen pitäisi lopettaa.

– Minä olin naimisissa pihin kanssa. Nuorena ei sitä rahaa ollut, niin oli vähän pakko. Vanhempana oli rahaa, mutta silti säästettiin; ravintolassa käytiin, mutta juomana oli vesi. Matkalla käytiin, mutta kolmen tähden hotelleissa tai vuokramökissä keskellä ei mitään. Kotona oli kaikkea, mutta kaikki tehtiin itse. Parasta tässä kaikessa oli se, että avioerossa sain niin paljon rahaa, että sain ostettua Helsingistä asunnon ilman velkaa.

5. Ollaan vain yksinkertaisesti tarkkoja

Tarkan markan -ajattelussa ei ole mitään pahaa. Parhaimmillaan pihi säästää kukkaroaan ja luontoa, kun ei kuluta turhaan.

– Mieheni on pihi, mutta ei sentään hyväksikäyttäjä. On tarkka, että ruoat menee puoliksi, paikkaa housunsa ja räpättää tuhlaamisesta, mutta ei veloittele kahvilalaskuja jälkikäteen. Myöskään lasten asioista ei tingitä.

6. Haetaan ilmaiseksi kaikki, mitä saadaan

Säästäjiin kuuluu myös ihmistyyppi, joka yrittää saada ilmaiseksi kaiken, mitä on mahdollista saada.

– Minä tunnen yhden pihin pariskunnan (+30). Hakevat perunat, porkkanat ja muut juurekset anoppilasta. Mikään ei saisi maksaa mitään. Kummallakin varallisuutta enemmän kuin 300 000 euroa. Ovat ihan hiljaa, jos puhutaan rahasta.

